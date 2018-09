Που θα πας και τι θα κάνεις την εβδομάδα που έρχεται; Σου έχουμε υπέροχες προτάσεις για να περάσεις τέλεια εντός αλλά και εκτός σπιτιού! Πάμε να τις δούμε μια προς μια;

Δευτέρα

Όπως λέμε από Δευτέρα δίαιτα μάλλον θα πρέπει να ξεκινήσεις το γυμναστήριο αφού ήδη ο γυμναστής σου, σου στέλνει απειλητικά μηνύματα μετά τις διακοπές που όσο να πεις έφαγες και εσύ όπως και εμείς λίγο παραπάνω. Αν είσαι προς αναζήτηση γυμναστηρίου τότε ακόμα και μια βόλτα αρκεί, αν φυσικά σ αρέσει το τρέξιμο τότε βάλε μουσική και έφυγες! Άλλωστε μη ξεχνάς πως τέλος του μήνα θα πάρεις μέρος στο Race for the Cure!

Για το επετειακό, 10ο Greece Race for the Cure®, αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και συμβολικό περίπατο 2 χιλιομέτρων ενάντια στον καρκίνο του μαστού, δρομείς και περιπατητές, με αφετηρία το Ζάππειο, θα «χαράξουν δρόμο» ενάντια στον καρκίνο του μαστού σε δύο όμορφες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας, με διαφορετικές ώρες έναρξης.

Πληροφορίες:

Πότε: Κυριακή 30/09/2018

Κυριακή 30/09/2018 Πού: Ζάππειο

Ζάππειο Ώρα έναρξης διοργάνωσης: 9πμ

9πμ Ώρα εκκίνησης αγώνα δρόμου: 10πμ

10πμ Ώρα εκκίνησης περιπάτου: 11:30πμ

11:30πμ Αντίτιμο Συμμετοχής:

Το αντίτιμο συμμετοχής για τον αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων είναι 8€/ άτομο και για τον περίπατο 2 χιλιομέτρων είναι 6€/ άτομο. Με κάθε εγγραφή παραλαμβάνετε το Race Kit (μπλουζάκι, καπέλο, νούμερο συμμετοχής και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς).

Τρίτη

Ήρθε η ώρα να δηλώσεις συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Top2Top» το οποίο περιλαμβάνει δύο βασικές πτυχές, το «Top2Top Challenge» και το Top2Top Engineering Challenge», και πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το Πρόγραμμα «Top2Top Challenge» δίνει την ευκαιρία σε νέους να έρθουν σε άμεση επαφή με τη Mondelēz, που αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στην κατηγορία των σνακς, τα στελέχη της και τον τρόπο λειτουργίας της.

Οι συμμετέχοντες που θα ξεχωρίσουν μέσα από τη διαδικασία, αυτόματα θα συμπεριληφθούν σε shortlist για θέσεις εργασίας στη Mondelēz. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα καθοδήγησης (mentoring), καθώς και να λάβουν πρακτικές συμβουλές από έμπειρα στελέχη της Mondelēz. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Top2Top Challenge» και να υποβάλλουν την υποψηφιότητά σε αυτή την ιστοσελίδα έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Τετάρτη

Στο 22 Ιουλίου, ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Paul Greengrass (Captain Phillips, United 93) αφηγείται την αληθινή ιστορία των γεγονότων που ακολούθησαν την πιο αιματηρή τρομοκρατική επίθεση που έγινε ποτέ στην Νορβηγία. Στις 22 Ιουλίου 2011, 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένας ακροδεξιός εξτρεμιστής εκπυρσοκρότησε παγιδευμένο αυτοκίνητο στο Όσλο κι έπειτα εισέβαλε σε μια κατασκήνωση νεολαίας και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Tο 22 Ιουλίου παρακολουθεί το προσωπικό και συναισθηματικό ταξίδι ενός επιζώντα, προκειμένου να απεικονίσει τη διαδρομή της χώρας προς την επούλωση και την αποκατάσταση. Δες το πρώτο επεισόδιο στo Netflix!

Πέμπτη

Η βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα ανθολογία τρόμου «American Horror Story», των κορυφαίων παραγωγών Ryan Murphy και Brad Falchuk επιστρέφει με τον 8ο κύκλο επεισοδίων! Ο νέος κύκλος «American Horror Story: Apocalypse», κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου στις 23.30, λιγότερο από 24 ώρες μετά την Αμερική αποκλειστικά στο FOX. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και WIND VISION. Μέλλον και παρελθόν μπλέκονται, στο πολυναμενόμενο τηλεοπτικό crossover της νέας σεζόν, για να φέρουν στην οθόνη μας σκηνές «αποκάλυψης» μέσα από τις ερμηνείες των Sarah Paulson, Kathy Bates, Jessica Lange, Evan Peters, Adina Porter, Emma Roberts που επιστρέφουν δυναμικά. Ο Cody Fern (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) συμπληρώνει το cast και ενσαρκώνει έναν από τους κυριότερους χαρακτήρες του νέου κύκλου, τον ενήλικο πλέον Michael Langdon από το «Μurder House».

Παρασκευή

Η Katerine Duska, η Ελληνοκαναδέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που πρωτοσυστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2013 μέσα από την επιτυχία του One In A Million επιστρέφει στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου με το νέο μουσικό της σχήμα και έναν φρέσκο και πιο ηλεκτρονικό ήχο. Η Katerine με τη ζεστή soulful φωνή της και την εκφραστική της σκηνική παρουσία, θα ερμηνεύσει κομμάτια από το πρώτο της άλμπουμ «Embodiment», διασκευές ελληνικών και ξένων αγαπημένων της τραγουδιών καθώς και υλικό από την αναμενόμενη νέα δουλειά, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της. Ως οικοδέσποινα αυτής της ξεχωριστής συναυλίας, η Κατερίνα Ντούσκα θα υποδεχτεί στη σκηνή τον Albin Lee Meldau. Ο Σουηδός τραγουδοποιός και τραγουδιστής ακούστηκε πρώτη φορά στα ραδιόφωνα πέρσι το καλοκαίρι με το κομμάτι του “Let Me Go”, και έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό με την πρόσφατη επιτυχία του «The Weight is Gone», έχοντας αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές σε Ευρώπη και Αμερική.

Σάββατο

Σάββατο σήμερα και είναι η ώρα για shopping. Μάλιστα πρέπει να ξέρεις πως από τις 11 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει ένα υπέροχο bazaar! Ανανεώστε την γκαρνταρόμπα σας με διαχρονικές γυναικείες και αντρικές δημιουργίες υψηλής ποιότητας και κομψής minimal αισθητικής Parthenis που κατασκευάζονται στην Ελλάδα με φυσικές πρώτες ύλες σε τιμές που ξεκινούν από 20€. To bazaar θα διαρκέσει μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και μπορείς να το επισκεφθείς όποτε εσύ θέλεις στη διεύθυνση Δημόκριτου 20 & Τσακάλωφ, Κολωνάκι.

Κυριακή

Το πιο Blended Brunch των Νοτίων Προαστίων επιστρέφει ανανεωμένο! Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Blended Brunch τον περσινό χειμώνα, οι λάτρεις αυτής της αγαπημένης «πρωινο-μεσημεριανής» συνήθειας, θα μπορούν να απολαμβάνουν το πλούσιο μπουφέ του Blends κάθε Σάββατο 13:00-17:00 και Κυριακή 12:00-16:00. Λαχταριστές γεύσεις με κρύα και ζεστά πιάτα, κρουασάν, ολόφρεσκα σάντουιντς, ζουμερά burgers, ομελέτες, μοναδικά εδέσματα όπως αφράτα pancakes, muffins, κέικ και τάρτες είναι μόνο κάποιες από τις επιλογές του πλούσιου μπουφέ που έχει επιμεληθεί ο σεφ Κώστας Λώλας.