Πέρσι, για πρώτη φορά πήγαμε σε Drive-in Cinema, λόγω των πρωτοφανών συνθηκών της πανδημίας. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, μας άρεσε πολύ. Έφερε στο μυαλό μας εικόνες βγαλμένες από άλλη εποχή, οι οποίες είναι πλέον βαθιά χαραγμένες μέσα μας ως αναμνήσεις. Είτε πάμε με παρέα, είτε με το ταίρι, είτε μόνοι μας (ναι, γιατί όχι) είτε με τον σκύλο μας (είναι και pet friendly!), ένας είναι ο απόλυτος covid–free προορισμός για θερινό σινεμά, το City drive-in της Αθήνας, από το Cinema Alive.

Το αγαπημένο concept, μάλιστα, επιστρέφει ανανεωμένο σε καινούργιο χώρο μια ανάσα από το κέντρο της πόλης! Φέτος, έρχεται με την μεγαλύτερη οθόνη της Ευρώπης – διάστασης 15 μέτρων – και υπερσύγχρονα μέσα προβολής για την απόλυτη εμπειρία θέασης σε υπαίθριο σινεμά. Οπλιστείτε με τροπική διάθεση και απολαύστε δροσερά cocktails στο bar με την εξωτική ατμόσφαιρα, θεματικές βραδιές, food court, τηρώντας, όπως πάντα όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. Αυτήν την εβδομάδα ξεχωρίζει η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας FAST & FURIOUS 7.

Για τα live events ο μαγευτικός χώρος μεταμορφώνεται στην απόλυτη υπαίθρια σκηνή κάτω από το φως του φεγγαριού και του δίνουμε το όνομα LUNAR SPACE.

O καινούργιος χώρος του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» βρίσκεται στην οδό Πολυκράτους 6 – στον υπαίθριο χώρο όπισθεν του Ελληνικού Κόσμου. Η ομάδα του Cinema Alive φρόντισε το φετινό City Drive-in να προσφέρει την απόλυτη ευκρίνεια στην προβολή, αλλά και στερεοφωνικό ήχο.

Στον χώρο του θα βρείτε hot dogs στους πιο πρωτότυπους συνδυασμούς, ακόμα και vegan, αλλά και όλες τις κλασικές γεύσεις των νυχτών με κινηματογραφικές προβολές: νάτσος, ποπ κορν και πρωτότυπα γλυκά. Το bar σερβίρει δροσερά cocktails. Το City drive-in δέχεται περίπου 200 αυτοκίνητα και το ξέρατε ότι είναι και pet friendly; Πάντα ανοιχτό σε ανθρώπους με τα αγαπημένα κατοικίδια τους!

Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του City Drive-in βρίσκεται αναρτημένο στα social media του Cinema Alive (facebook – instagram) και στην ιστοσελίδα www.citydrivein.gr.

Στο City Drive-in τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας κατά της μετάδοσης του Covid-19 όπως: καθημερινή θερμομέτρηση του προσωπικού, χρήση μάσκας και προστατευτικού εξοπλισμού από το προσωπικό, τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων, χρήση αναλώσιμων και συσκευασμένων προϊόντων μιας χρήσης, αποφυγή συνωστισμού.

Ας δούμε το πρόγραμμα της εβδομάδας 16/6 – 21/6 στο City Drive-In

16/6 CITY DRIVE-IN | FAST & FURIOUS 7 – Πανελλήνια Πρεμιέρα (είσοδος μόνο με προσκλήσεις)

17/6 LUNAR SPACE | 21:30 ΚΑΨΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Reloaded- ΦΙΣΦΗΣ – ΜΑΚΑΛΙΑΣ – ΡΟΥΜΠΟΣ

18/6 LUNAR SPACE | 21:15 ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ – Stand Up Comedy ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ – BLINK MIKE

CITY DRIVE-IN | 23:00 OLDBOY

Εκρηκτικές σκηνές δράσης και βάθος ψυχής στο νοτιοκορεατικό neo-noir θρίλερ ταινία δράσης, σε σκηνοθεσία Παρκ Τσαν-γουκ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ιαπωνικό manga Old Boy. Η ταινία απέσπασε πολυάριθμες βραβεύσεις, ενώ αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας The Vengeance Trilogy, με τα άλλα δύο να είναι το Sympathy for Mr. Vengeance (2002) και Lady Vengeance (2005).

19/6 CITY DRIVE-IN | 21:15 LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN | AMEΛΙ

Μοντέρνα, οπτικά μαγευτική, ανάλαφρη ρομαντική κομεντί που προτάθηκε για 5 Oscar, έκανε σουπερ σταρ την Οντρέ Τοτού και αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

22:45 MIDNIGHT IN PARIS | ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία Γούντι Άλεν. Θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη δουλειά του Γούντι Άλεν από το 1994 όταν και είχε σκηνοθετήσει την ταινία Σφαίρες Πάνω από το Μπρόντγουεϊ (Bullets Over Broadway, 1994) και έχαιρε αναγνώρισης από πολλούς κριτικούς. Έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και για Βραβείο Όσκαρ, κερδίζοντας Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο.

20/6 LUNAR SPACE | 21:30 ΟΛΑ ΚΟΥΛΑ – Stand Up Comedy ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΡΑΛΙΚΟΣ

21/6 CITY DRIVE-IN | 21:15 YOU’RE NEXT | ΕΙΣΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ

Κλασική slasher ταινία τρόμου με κύριο θέμα την εισβολή που διαχειρίζεται με ευφυία και πρωτοτυπία τα βασικά στοιχεία του είδους. Ήδη σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του είδους.

22:45 A GIRL WALKS ALONE AT NIGHT | ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

Ασπρόμαυρο ιρανικό γουέστερν με βρικόλακες, γυρισμένο στην Αμερική. Δε λέμε τίποτα αλλο.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο www.citydrivein.gr