Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες μέρες, μετά την νίκη τους στην Eurovision, όλη η Ευρώπη μιλά για τους Maneskin. Όχι μόνο το νικητήριο ‘Zitti E Buoni‘ αλλά και τα υπόλοιπα τραγούδια της μπάντας, έχουν εκτοξευθεί σε προβολές, streams και charts παγκοσμίως. O Damiano David και η παρέα του κατάφεραν να συζητιούνται για την μουσική, την σκηνική τους παρουσία και την εκρηκτική τους εμφάνιση.

Από μουσικοί του δρόμου, σε φιναλίστ του X-Factor και από νικητές του φεστιβάλ του San Remo σε νικητές της Eurovision για το 2021, οι Maneskin φαίνεται πως θα μας απασχολήσουν πολύ τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου, όπως είπαν και οι ίδιοι, το Rock ‘n’ Roll, το οποίο εκπροσωπούν, δεν πεθαίνει ποτέ.

Επιλέξαμε το top 5 των αγαπημένων μας τραγουδιών των Maneskin και τα μοιραζόμαστε μαζί σας, για να γίνετε και εσείς φανατικοί fans.

Tα 5 top τραγούδια των Maneskin – Εκτός του γνωστού σε όλους πλέον ‘Zitti E Buoni’

1. I Wanna Be Your Slave

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος και μάλιστα με αγγλικό στίχο, για να ταυτιστείτε. Μιλάει για έναν έρωτα τόσο μεγάλο, από αυτούς που θέλεις να δοθείς ολοκληρωτικά στον άλλον.

Αποτελεί το πιο streamed τραγούδι από το άλμπουμ ‘Teatro D’Ira Vol.1’ μετά το ‘Zitti E Buoni’.

2. Torna A Casa

Μέχρι την κυκλοφορία του ‘Zitti E Buoni’, το ‘Torna A Casa’ ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των Maneskin. Μία τρυφερή μπαλάντα με συναισθηματικούς στίχους (διαβάσαμε την μετάφραση, είναι στα ιταλικά). Ο τραγουδιστής απευθύνεται σε μία υποθετική κοπέλα, την «Μαρλένα» και της ζητάει να επιστρέψει, γιατί νιώθει μόνος και φοβάται.

3. Chosen

Το πρώτο single των Maneskin, αφού βγήκαν 2οι στο ιταλικό X-Factor το 2017. Εκτός από το τραγούδι, πολύ ενδιαφέρον έχει και το μοντέρνο και τολμηρό του video clip, που πρέπει σίγουρα να δείτε.

Μπορεί να μην κέρδισαν το X-Factor, κέρδισαν όμως την Eurovision λίγα χρόνια μετά και την καρδιά των Ευρωπαίων.

4. Beggin’ (Frankie Valli Cover)

Στο πρώτο τους άλμπουμ, εκτός από τα δικά τους τραγούδια, συμπεριέλαβαν και ηχογραφημένες σε στούντιο εκδόσεις από μερικές από τις καλύτερες τους εκτελέσεις στο X-Factor. Μία από αυτές ήταν το cover του Beggin’ του Frankie Valli and the Four Seasons, σε reggae-rock εκδοχή.

5. Le parole lontane

Ένα τραγούδι που θα μπορούσαμε άνετα να ακούσουμε στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Όλοι οι πληγωμένοι θα ταυτιστούν με τους (ξανά ιταλικούς) στίχους, καθώς μιλάει για την απώλεια του ατόμου μετά από έναν χωρισμό.

Για άλλη μία φορά η άρτια τεχνικά φωνή του Damiano αναδεικνύεται τέλεια από το τραγούδι.