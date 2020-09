Ραντεβού με νέες σειρές δίνουν οι συνδρομητές της COSMOTE TV για την νέα τηλεοπτική σεζόν 2020-21, που περιλαμβάνει δυνατές πρεμιέρες με ηχηρά ονόματα ηθοποιών και δημιουργών, που θα κάνουν Α΄ τηλεοπτική προβολή αμέσως μετά το εξωτερικό.

Μεταξύ των τίτλων που ξεχωρίζουν, είναι το ανανεωμένο «Fargo» του Νόα Χόλεϊ με τον Κρις Ροκ, το «A Confession» με τον Μάρτιν Φρίμαν, το πολυσυζητημένο «Gangs of London», το «The Comey Rule» του Μπίλι Ρέι (Captain Phillips, Richard Jewell), η σειρά ντοκιμαντέρ «Enslaved» με αφηγητή και παρουσιαστή τον Σάμιουελ Ελ. Τζάκσον και πολλά άλλα.

Νέα τηλεοπτική σεζόν στην COSMOTE TV με all–star cast πρεμιέρες σειρών: Fargo, The Comey Rule, A Confession σε Α’ προβολή

Προορισμός για τις πρεμιέρες της σεζόν, είναι το COSMOTE SERIES HD και το κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD που επιστρέφει «στον αέρα» της COSMOTE TV και θα προβάλλει όλα τα επεισόδια των σειρών back-2-back. Τα νέα επεισόδια θα είναι, επίσης, διαθέσιμα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus), στον οποίο βρίσκουμε πάνω από 110 σειρές και 180 κύκλους επεισοδίων.

Ειδικότερα, όσοι είναι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ακόμα πιο εύκολα στον κατάλογο και να βρουν το είδος σειράς που τους ταιριάζει. Η νέα COSMOTE TV είναι προσβάσιμη μέσα από app στο COSMOTE TV Wi-Fi Android TV Box, σε smart τηλεοράσεις: Samsung, Sony και σύντομα LG και σε φορητές συσκευές (tablets, smartphones) και μέσα από browser σε PCs/laptops.

Δείτε το τρέιλερ της νέας τηλεοπτικής σεζόν του Cosmote TV

Οι σειρές του COSMOTE SERIES HD

Fargo

Ο νέος κύκλος επεισοδίων της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα και Emmy® αστυνομικής σειράς ανθολογίας «Fargo» του Νόα Χόλεϊ μας μεταφέρει στο Κάνσας του Μιζούρι της δεκαετίας του ‘50, όπου μετά από τα δύο μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, στην περιοχή κυριαρχούν δύο συνδικάτα εγκληματιών. Αρχηγοί των συνδικάτων, μία οικογένεια Ιταλών και μία Αφροαμερικανών.

Στον πρώτο του ρόλο ως πρωταγωνιστής σε τηλεοπτική σειρά, ο βραβευμένος με 4 Emmy και 3 Grammy®, Κρις Ροκ, υποδύεται τον αρχηγό και πατέρα της οικογένειας των Αφροαμερικανών που με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και τον καθορισμό του ελέγχου της αγοράς των ναρκωτικών και του τοπικού εγκλήματος, ανταλλάσσει τον γιο του με τον γιο του εχθρού του. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο αρχηγός της μαφίας του Κάνσας οδηγείται στο νοσοκομείο για μία εγχείρηση ρουτίνας και πεθαίνει. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, η Ούζο Αντούμπα του Orange is the New Black, ο Μπεν Γουίσοου (A Very English Scandal, O Αστακός, Cloud Atlas), ο Τζακ Χιούστον (Hail Caesar!, American Hustle) κ.α.

Ο 4ος κύκλος του «Fargo» θα κάνει Α΄ προβολή με διπλό επεισόδιο στο COSMOTE SERIES HD αμέσως μετά την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ, την Δευτέρα 28/9 στις 22.00.

The Comey Rule

Βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, η μίνι σειρά «The Comey Rule» εισβάλλει στα άδυτα των μυστικών υπηρεσιών και αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο της σύγκρουσης του Κόμι με τον 45ο πρόεδρο των Η.Π.Α. Ντόναλντ Τραμπ, κατά την περίοδο της διαμάχης του με την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον (Τρίτη 29/9, 22.00 – Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ). Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Τζεφ Ντάνιελς (Dumb & Dumber), Μπρένταν Γκλίσον (Assassin’s Creed), Μάικλ Κέλι (House of Cards) και η βραβευμένη με OSCAR Χόλι Χάντερ (The Piano).

Enslaved

Τα δεινά της δουλείας και οι πληγές που έχει αφήσει στην πάροδο των αιώνων, παρουσιάζονται μέσα από πραγματικές και δραματοποιημένες αφηγήσεις, ιστορικές αναδρομές, αλλά και επιτόπιες έρευνες της νέας παραγωγής της Fremantle «Enslaved». Στην παρουσίαση βρίσκουμε τον Σάμιουελ Ελ. Τζάκσον (Pulp Fiction, The Hateful Eight, Avengers) (Τρίτη 15/9, 21.00 – Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ).

McDonalds & Dodds

Οι φαν της κωμωδίας θα απολαύσουν την Κυριακή 20/9, στις 22.00 το πρώτο επεισόδιο της μίνι βρετανικής σειράς «McDonalds & Dodds», το οποίο μας συστήνει ένα αταίριαστο ντουέτο ντετέκτιβ. Οι δυο τους δεν αργούν να έρθουν σε σύγκρουση, αλλά γρήγορα συνειδητοποιούν ότι ακριβώς αυτές οι διαφορές, είναι και το ατού που θα τους μετατρέψει σε ένα αχτύπητο δίδυμο.

The Singapore Grip & The Late Late Show with James Corden

Επίσης, μέσα στον Σεπτέμβριο, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν σε Α΄ τηλεοπτική προβολή αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους, το δράμα εποχής «The Singapore Grip», το σενάριο του οποίου επιμελείται ο βραβευμένος με OSCAR Κρίστοφερ Χάμπτον (Η Εξιλέωση, Dangerous Liaisons) (Δευτέρα 14/9, 21.00), καθώς και την επιστροφή του πολυτάλαντου Τζέιμς Κόρντεν με το «The Late Late Show with James Corden», ο οποίος για 7η συνεχή χρονιά θα φιλοξενεί την αφρόκρεμα του παγκοσμίου καλλιτεχνικού στερεώματος (Πέμπτη 10/9, 21.00).

Οι σειρές του COSMOTE SERIES MARATHON HD τον Σεπτέμβριο

A Confession

Το κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD επιστρέφει την Παρασκευή 4/9 στις 18.00, κάνοντας πρεμιέρα με το αστυνομικό δράμα «A Confession» από τον παραγωγό των Philomena και Stan and Ollie, που ξετυλίγει μία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα ιστορία εξαφάνισης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο βραβευμένος Μάρτιν Φρίμαν (Fargo, Black Panther, Sherlock), ο οποίος ενσαρκώνει έναν ντετέκτιβ που αποπέμφθηκε από το σώμα, έχοντας παρακάμψει όλες τις διαδικασίες και αστυνομικά πρωτόκολλα στο κυνήγι ενός δολοφόνου. Στην υποψήφια για BAFTA σειρά, πρωταγωνιστεί, επίσης, η Ιμέλντα Στόντον (Vera Drake, Downton Abbey, Maleficent: Mistress of Evil).

Gangs of London

Η πολυσυζητημένη βρετανική σειρά, «Gangs of London» που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς και έχει πάρει ήδη «πράσινο φως» για 2ο κύκλο επεισοδίων, παρουσιάζει μια ιστορία εκδίκησης που ξεκινά μετά τη βάναυση δολοφονία του αρχηγού της ισχυρότερης μαφιόζικης οικογένειας του Λονδίνου. Όταν ο γιος του (Τζο Κόουλ – Peaky Blinders, Black Mirror) πασχίζει να ανακαλύψει τους δράστες, οι ενδιαφερόμενοι για την πρωτοκαθεδρία και την απόκτηση του θρόνου επιδίδονται σε ένα βίαιο κρεσέντο εγκληματικών δραστηριοτήτων με ολέθριες συνέπειες (Κυριακή 13/9, 21.00).

Les Norton

Βασισμένο στην ομώνυμη σειρά best sellers βιβλίων, η σειρά «Les Norton» με τους Αλεξάντερ Μπέρτραντ (Home and Away), Ρέμπελ Γουίλσον (Pitch Perfect) και Κέιτ Μποξ (Riot) παρουσιάζει έναν αντισυμβατικό ήρωα που μαγεύεται από τις «ένοχες» απολαύσεις του Σίδνεϋ, όταν εγκαταλείπει την επαρχιακή πόλη στην οποία ζούσε και πιάνει δουλειά σε ένα παράνομο καζίνο (Παρασκευή 25/9, 18.00).

Deutschland ‘89

Το «Deutschland ‘89» που αποτελεί το τέλος της τριλογίας Deutschland ‘83 και ‘86, ξεκινά με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και ακολουθεί τους κεντρικούς χαρακτήρες στις πρώτες ημέρες μιας επανενωμένης Γερμανίας που πρέπει να επανεφεύρει την ταυτότητά της. Οι ήρωες, οι κατάσκοποι της εθνικής ασφάλειας, βρίσκονται σε ένα δραματικό σταυροδρόμι, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Στα νέα επεισόδια ακολουθούμε τον υπερκατάσκοπο Μάρτιν αποφασισμένο να φέρει τους δράστες των πολιτικών και πολεμικών εγκλημάτων στη δικαιοσύνη και να ολοκληρώσει την αποστολή του (Σάββατο 26/9, 20.00 – αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία).

A.P BIO, I Hate Suzie & Guilt

Αμέσως μετά την πρεμιέρα τους σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία αντίστοιχα, θα παρακολουθήσουμε τις νέες περιπέτειες του πικρόχολου, απογοητευμένου καθηγητή βιολογίας (Πάτον Όσβαλτ) στην 3η σεζόν της κωμικής σειράς «A.P BIO» (Σάββατο 5/9, 16.00), καθώς και την ηρωίδα της σειράς «I Hate Suzie», μία 40χρονη πρώην έφηβη ποπ σταρ και νυν ηθοποιό σε σαπουνόπερες να βλέπει την προσωπική της ζωή να διαλύεται, όταν μια άσεμνη φωτογραφία της με παρτενέρ όχι τον σύζυγό της αλλά κάποιον άγνωστο, διαρρέει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Σάββατο 5/9, 20.00). Το πρόγραμμα του COSMOTE SERIES HD περιλαμβάνει, ακόμα, τη σειρά του BBC «Guilt», μια μαύρη κωμωδία παρεξηγήσεων από τον παραγωγό του «Urban Myths», στην οποία δύο αδέρφια μπλέκουν σε μία απίστευτη περιπέτεια, όταν λανθασμένα θεωρούν ότι σκοτώνουν έναν πεζό με το αυτοκίνητό τους (Παρασκευή 18/9, 18.00).

Gold Digger

Η σειρά «Gold Digger» της ITV περιστρέφεται γύρω από τη Τζούλια (Τζούλια Όρμοντ – Mad Men), μια ώριμη, ευκατάστατη γυναίκα, που ερωτεύεται έναν κατά πολύ νεότερό της άντρα και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον της. Με νωπές τις μνήμες από την συναισθηματική προδοσία του συζύγου της, που την εγκατέλειψε, η Τζούλια αποφασίζει να αναζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία στο πρόσωπο του αινιγματικού νεαρού (Παρασκευή 11/9, 18.00).

DNA

Πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση της κόρης του, ο Δανός αστυνομικός Ρολφ ανακαλύπτει ένα μοιραίο λάθος στην κρατική βάση δεδομένων DNA, που μπορεί να τον οδηγήσει στην εύρεση του παιδιού. Η υπόθεση ανοίγει εκ νέου, και όλα δείχνουν ότι η κόρη του έχει πέσει θύμα κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Με πλούσια γυρίσματα σε Δανία, Γαλλία και Πολωνία, η σειρά «DNA», από τους δημιουργούς του «The Killing», ξεχωρίζει για τις έντονες ανατροπές και την αγωνιώδη πλοκή της (Σάββατο 12/9, 22.00).

Little Birds

Με φόντο το Μαρόκο της δεκαετίας του ’50, η σειρά «Little Birds» από τον σκηνοθέτη των «The Affair» και «House of Cards», παρακολουθεί τις ζωές δύο, εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους γυναικών και των εραστών τους, που αλληλοσυνδέονται επικίνδυνα τη νύχτα της ανεξαρτησίας της Αφρικανικής χώρας (Κυριακή 27/9, 22.00).

We Hunt Together

Ένα αταίριαστο δίδυμο με ροπή προς την βία, επιδίδεται σε ένα αδυσώπητο δολοφονικό κρεσέντο εκδίκησης στους δρόμους του Λονδίνου. Η σειρά του BBC «We Hunt Together» παρουσιάζει μια μοντέρνα, στυλιζαρισμένη εκδοχή του Μπόνι και Κλάιντ, με τους δυο χαρισματικούς εγκληματίες να παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, απέναντι στους δυο αποφασισμένους αστυνομικούς που τους καταδιώκουν (Παρασκευή 18/9, 22.00).

Έρχονται τη σεζόν 2020-21

Τέλος, μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν στην COSMOTE TV θα υποδεχτούμε νέα επεισόδια από επιτυχημένες παραγωγές, όπως «FBI» (3η σεζόν), «FBI: Most Wanted» (2η σεζόν), «The Resident» (4η σεζόν), «New Amsterdam» (4η σεζόν), «My Brilliant Friend» (3η σεζόν), «The Good Fight» (5ος κύκλος), The Great,(2η σεζόν) «The Spanish Princess» (Μέρος 2ο), «A Discovery of Witches» (2η σεζόν), «Magnum P.I.» (3η σεζόν), «The Rookie» (3η σεζόν), «MacGyver» (5η σεζόν) «Charmed» (3η σεζόν), «Zoey’s Extraordinary Playlist» (2η σεζόν), «A Million Little Things» (3η σεζόν), «Riviera» (3η σεζόν), «Manifest» (3η σεζόν), «Peaky Blinders» (5ος κύκλος), «Grantchester» (6η σεζόν) και «The Last Kingdom» (5ος κύκλος).

Στο ανανεωμένο πρόγραμμα της COSMOTE TV, αναμένονται, επίσης, νέοι τίτλοι, όπως το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «Small Axe», το επικό «Romulus» που εξιστορεί την δημιουργία της Ρώμης, το κοινωνικό «Life & Us», το «The Equalizer» με την Κουίν Λατίφα, που θα προβάλλεται αμέσως μετά την Αμερική, αποκλειστικά στην COSMOTE TV κ.α.