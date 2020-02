Ο Μάρτιος 2020 είναι γεμάτος νέες κυκλοφορίες στο Netflix. Πολλές από αυτές αξίζουν τον χρόνο σας. Δείτε αναλυτικά ποιες είναι παρακάτω:

Επιστρέφουν τα”Castlevania” και “Ozark“. Νέες κυκλοφορίες των “Altered Carbon: Resleeved“, “The Letter for the King” και “Spenser: Confidential” που φαίνονται πολλά υποσχόμενα.

Netflix: Μάρτιος 2020 – Τι θα δούμε;

Castlevania: 3η Σεζόν (05/03/2020) – Σειρά

Μπορεί να μην υπάρχει πια Δράκουλας, όμως απ’ότι φαίνεται νέα τέρατα καραδοκούν. Η Carmilla θα γίνει η κύρια ανταγωνίστρια της σειράς με στόχο την εξόντωση του ανθρώπινου είδους. Αν βέβαια, ο Δράκουλας είναι όντως νεκρός.

Όσο για τους άλλους χαρακτήρες, ο Alucard φαίνεται να διοικεί στη θέση του πατέρα του με το βασίλειό του καθαρό από δαίμονες, αλλά για πόσο ακόμα, δεν γνωρίζουμε. Οι δυο Devil Forgemasters, Hector και Isaac, φαίνεται πως θα κατέχουν μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή τη σεζόν, με τον καθένα να βρίσκει άλλους συμμάχους.

Paradise PD: 2η Σεζόν (06/03/2020) – Σειρά

Ένας ενθουσιώδης νεαρός αστυνόμος μπαίνει σε μια ετερόκλητη επαρχιακή αστυνομική δύναμη που με αρχηγό τον πατέρα του “παλεύει” να ξεσκεπάσει μια μεγάλη σπείρα ναρκωτικών.

Spenser: Confidential – Σπένσερ: Εμπιστευτικό (06/03/2020) – Ταινία

Ο Σπένσερ, ένας πρώην μπάτσος, παρασύρεται στον εγκληματικό υπόκοσμο της Βοστόνης όταν ξεσκεπάζει την αλήθεια για μια πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας και τη διεστραμμένη συνωμοσία που κρύβεται πίσω από αυτήν. Παρά τις πολλές απειλές, ο Σπένσερ παίρνει τη δικαιοσύνη στα χέρια του για να αποδείξει ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο.

The Protector – Χακάν: Ο Προστάτης – 3η Σεζόν (06/03/2020) – Σειρά

Με πρωταγωνιστή τον Τσαγατάι Ουλουσόι, η σειρά φαντασίας έχει λάβει το πράσινο φως και για τέταρτο κύκλο. Αφηγείται την περιπέτεια του Χακάν, ενός νεαρού καταστηματάρχη του οποίου η ζωή έρχεται τα πάνω-κάτω όταν μαθαίνει ότι συνδέεται με μία μυστική, αρχαία τάξη, που έχει αναλάβει την προστασία της Κωνσταντινούπολης.

Στην αρχή της ιστορίας, ο Χακάν δε θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την έννοια του ήρωα – ένας συνηθισμένος άνθρωπος στην πόλη των 15 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η Ανατολή συναντάει τη Δύση και το παρελθόν το παρόν. Πρόκειται για μια αποστολή για την οποία όχι μόνο είναι απροετοίμαστος, αλλά και διστακτικός. Θα εκπληρώσει τελικά το πεπρωμένο του ως ο τελευταίος προστάτης;

Guilty – Ποιος είναι ο ένοχος; (6/3/2020) – Ταινία

Όταν ένας φοιτητής κατηγορείται για τον βιασμό μιας κοπέλας, η σύντροφός του ψάχνει να βρει την αλήθεια.

I Am Jonas – Με λένε Ζονάς (6/3/3030) – Ταινία

Ένα ταραχώδες παρελθόν στοιχειώνει τον Jonas, ο οποίος θυμάται την εφηβική του σχέση με τον παρορμητικό, περίεργο και ταυτόχρονα ακαταμάχητο Nathan.

Sitara: Let Girls Dream (08/03/2020) – Ταινία

Μια νεαρή Πακιστανή λαχταρά να γίνει πιλότος, αγνοώντας ότι είναι λογοδοσμένη σε έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα.

Carmen Sandiago: To Steal or not to Steal (10/3/2020) – Διαδραστική Ταινία

Πώς θα πάει η ληστεία της Carman στην Σαγκάη; Ειδικά τώρα που έχασε τους συμμάχους της, Ivy και Zack, στην V.I.L.E. Εσείς αποφασίζετε!

On My Block – 3η Σεζόν – (11/3/2020) – Σειρά

Σε μια περιθωριοποιημένη γειτονιά του Λος Άντζελες, τέσσερις έξυπνοι, αστείοι και περπατημένοι έφηβοι προσπαθούν να διατηρήσουν τη φιλία τους, καθώς ξεκινούν το λύκειο.

Elite – Ελίτ – 3η Σεζόν (13/03/2020) – Σειρά

Όταν συμμαθητής του σκοτώνεται, μια νέα έρευνα ξεκινά. Οι μαθητές ανυπομονούν για το μέλλον, ενώ το παρελθόν τους στοιχειώνει.

Kingdom – 2ος Κύκλος (13/3/2020) – Σειρά

https://youtu.be/X-6QG7iTHOY

O χειμώνας πλησιάζει και η μάχη ζωντανών και απέθαντων στην Joseon είναι μόνο η αρχή. Τα ζόμπι έρχονται και ο πρίγκιπας πρέπει να σώσει το βασίλειο του. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει και όλοι θα αναγκαστούν να διαλέξουν πλευρά, ακόμα κι αν δεν ξέρουν ποιον να εμπιστευθούν.

The Valhalla Murders – 1ος Κύκλος (13/3/2020) – Σειρά

Ένας ντετέκτιβ από το Όσλο επιστρέφει στην Ισλανδία για να βοηθήσει μια αστυνομικό να πιάσει έναν κατά συρροή δολοφόνο που συνδέεται με μια παλιά σχολική φωτογραφία.

Lost Girls – Τα κορίτσια που χάθηκαν (13/03/2020) – Ταινία

H ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία και περιγράφει τον αγώνα μιας απελπισμένης μητέρας να βρει την κόρη της που έχει εξαφανιστεί.

Feel Good (19/03/2020) – Ταινία

Σε αυτό το σαρκαστικό ντραμεντί, η κωμικός Μέι Μάρτιν προσπαθεί να μείνει μακριά από εθισμούς και να τα βγάλει πέρα με τη φιλενάδα της που μέχρι πρότινος ήταν στρέιτ.

Τhe Platform – Η Πλατφόρμα (20/03/2020) – Ταινία

Iσπανικό θρίλερ. Ο πολίτης μίας δυστοπικής κοινωνίας μπαίνει με τη θέλησή του στη φυλακή με την υπόσχεση ότι θα έχει μία καλύτερη ζωή όταν αποφυλακιστεί. Ωστόσο, όσο βρίσκεται σε αιχμαλωσία, όλα θα αλλάξουν… Οι φυλακισμένοι μένουν πεινασμένοι, την ώρα που βλέπουν άλλους να τρώνε.

Ultras (20/03/2020) – Ταινία

Μια ιστορία ενηλικίωσης που αγγίζει διαφορετικές γενιές, με φόντο τους φανατικούς μιας ποδοσφαρικής ομάδας στη διάρκεια των τελευταίων 5 εβδομάδων ενός πρωταθλήματος.



Women of The Night – 1ος Κύκλος (16/3/2020) – Σειρά



Στοιχειώμενη από ένα σκοτεινό παρελθόν, η σύζυγός ενός ανερχόμενου αξιωματούχου στο γραφείο του δημάρχουν παρασύρεται στον υπόκοσμο του σεξ και των ναρκωτικών της πόλης.

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (20/3/2020) – Μίνι σειρά

Η αληθινή ιστορία της Αφροαμερικανίδας Μαντάμ Σι Τζέι Γουόκερ, η οποία έχτισε μια αυτοκρατορία περιποίησης μαλλιών και έγινε η πρώτη αυτοδημιούργητη εκατομμυριούχος.

The Letter for the King – 1η Σεζόν (20/3/2020) – Σειρά

Bασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του συγγραφέα Dragt Tonke. Η ιστορία ξεκινάει μια νύχτα αγρύπνιας σ’ ένα μικρό παρεκκλήσι. Πέντε μαθητευόμενοι ιππότες ξαγρυπνούν περιμένοντας να χριστούν ιππότες. Τη νύχτα εκείνη όμως, κάποιος χτυπά την πόρτα και παρακαλεί να του ανοίξουν. Παραβαίνοντας τον κανόνα που θέλει τους υποψήφιους ιππότες να μη μιλούν σε κανέναν τη νύχτα αυτή, και γνωρίζοντας πως έτσι μπορεί και να μην χριστεί ποτέ ιππότης, ο Τιούρι ανοίγει την πόρτα.

Ο άγνωστος που συναντά του αναθέτει να μεταφέρει ένα γράμμα στον Μαύρο Ιππότη με τη Λευκή Ασπίδα. Όταν όμως ο Τιούρι βρίσκει τον Μαύρο Ιππότη, αυτός ξεψυχάει. Έτσι, απομένει ο μόνος που μπορεί να παραδώσει το γράμμα στον βασιλιά Ουνάουβεν. Κυνηγημένος από τους Κόκκινους Ιππότες, ο Τιούρι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του…

Freud – 1η Σεζόν (23/03/2020) – Σειρά



Βιέννη, τέλη 19ου αιώνα. Ο νεαρός Sigmund Freud βρίσκει την απάντηση σε εξαφανίσεις και φόνους και μπλέκεται μαζί με ένα μέντιουμ σε μια απόκοσμη συνομωσία.

Unorthodox – 1ος Κύκλος (25/03/2020) – Σειρά

Mια νεαρή γυναίκα καταφεύγει στο Βερολίνο για να γλιτώσει από έναν προσυμφωνημένο γάμο στο Μπρούκλιν. Όμως, το παρελθόν τής χτυπά την πόρτα. Βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλλερ.

Ozark – 3ος Κύκλος (27/03/2020) – Σειρά

Ο Τζέισον Μπέιτμαν (Μάρτι Μπερντ), η Λόρα Λίνεϊ (Γουέντι Μπερντ) και η Τζούλια Γκάρνερ (Ρουθ Λάνγκμορ) παίζουν τα ρέστα τους με τις επικίνδυνες αποφάσεις, για να διευρύνουν την αυτοκρατορία τους, στο επόμενο κεφάλαιο της συναρπαστικής αστυνομικής δραματικής σειράς.

Uncorked (27/3/2020) – Ταινία

Δραματική ταινία της Prentice Penny, στην οποία ο Mamoudou Athie θα υποδυθεί έναν νεαρό που κόντρα στις επιθυμίες του πατέρα του να δουλέψει στο ψητοπωλείο της οικογένειας, θα θελήσει να γίνει Master Sommelier.

Μάρτιος 2020: Τα ντοκιμαντέρ του Netflix

Dirty Money – 2η Σεζόν – (11/3/2020) – Ντοκιμαντέρ

Πίσω από τον πολυτελή βίο του οδηγού αγωνιστικών αυτοκινήτων Σκοτ Τάκερ κρύβεται μια μυστική αυτοκρατορία δανείων που πλούτισε από Ινδιάνους και φτωχούς πελάτες.

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story – (20/03/2020) – Ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ περιγράφει τη ζωή του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, που ήταν Αργεντινός οδηγός αγώνων. Κατάφερε να κερδίσει 5 παγκόσμια πρωταθλήματα Φόρμουλα 1, με τέσσερις διαφορετικές ομάδες.

Τiger King (20/3/2020) – Ντοκιμαντέρ

Μια σειρά ντοκιμαντέρ που εξερευνά τον παράξενο υπόκοσμο της εκτροφής αιλουροειδών, στον οποίο πρωταγωνιστούν απίστευτοι εκκεντρικοί χαρακτήρες.

Μάρτιος 2020: Αγαπημένες Ταινίες που έρχονται στο Netflix από 01.03.2020

Something’s Gotta Have – Κάλλιο Αργά Παρά… Αργότερα (2003)

Spirited Away – Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων (2001)

Donnie Brasco – Ντόνι Μπράσκο (1997)

Princess Mononoke – Πριγκίπισσα Μονονόκε (1997)

Pet Semetary – Νεκροταφείο Ζωντανών (1989)

Kaze no tani no Naushika – Η Ναυσικά της κοιλάδας των ανέμων (1984)

Panic Room – Δωμάτιο Πανικού (2002)

The Other Guys – Μπάτσοι από τον Πάγκο (2010)

Moneyball (2011)

Summer Catch (2001)

Arriety (201)

The Tale of The Princess Kaquya (2013)

The Cat Returns – Η επιστροφή της γάτας (2002)

Southpaw – Ο Αριστερόχειρας (2015)

My Neighbors the Yamadas – Οι Γείτονές μου, οι Γιαμάντα (1999)