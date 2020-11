Ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός Michael B. Jordan είναι και επίσημα ο πιο σέξι άντρας εν ζωή για το 2020, σύμφωνα με το περιοδικό People. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε, καθώς πρόκειται όντως για ένα από τα πιο hot πρόσωπα (και σώματα) που υπάρχουν σήμερα στο Hollywood.

Το περιοδικό People δίνει κάθε χρόνο την σκυτάλη σε κάποιον επιφανή άντρα, μεταξύ τους και οι: George Clooney, Johnny Depp, Brad Pitt, John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum και David Beckham. Είναι η 35η χρονιά που το περιοδικό απονέμει αυτό τον τίτλο.

Ο 33χρονος ηθοποιός, ο οποίος δραστηριοποιείται στην μικρή και την μεγάλη οθόνη από το 1999, έγινε γνωστός με τον ρόλο του στην ταινία “Fruitvale Station” το 2013. Μετά από δύο χρόνια πρωταγωνίστησε στο “Creed” πλάι στον Silvester Stalone, ενώ το 2018 τον είδαμε στη ταινία “Black Panther”, με συμπρωταγωνιστή τον αδικοχαμένο Chadwick Boseman.

Η αποκάλυψη ότι ο Τζόρνταν κέρδισε τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα εν ζωή, έγινε την Τρίτη το βράδυ στο σόου “Jimmy Kimmel Live!” του ABC. Ο Michael B. εμφανίστηκε στην εκπομπή φορώντας μια κίτρινη στολή χάσματ, ενώ είχε καλυμμένο το πρόσωπο του.

Ο ηθοποιός δήλωσε στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ότι αισθάνεται πολύ ωραία που έγινε μέλος του κλαμπ των ανδρών που έχουν λάβει τον ίδιο τίτλο. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι φίλοι του, του έκαναν πλάκα λέγοντας του: “Μάικ, αυτός είναι ένας τίτλος που πιθανότατα δεν θα κερδίσεις.”

Michael B. Jordan Is PEOPLE's Sexiest Man Alive 2020: 'The Women in My Family Are Proud of This One' https://t.co/RcwUKqAUYn (@michaelb4jordan) pic.twitter.com/SEAZTl13xs

— People (@people) November 18, 2020