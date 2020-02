Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είτε έχετε ραντεβού είτε την περάσετε με τις φίλες σας, είναι ιδανική ευκαιρία να δείτε κάποιες κλασικές ρομαντικές ταινίες. Κάποιες έχουν ως θέμα την ίδια την γιορτή ενώ άλλες είναι απλά μια ωδή στον έρωτα. Επιλέξαμε μερικές από τις πιο ρεαλιστικές ιστορίες που δεν παύουν να είναι γεμάτες ρομαντισμό. Δείτε ποιες είναι.

(500) Days of Summer – 2009

Ένα αγόρι αρχίζει να πιστεύει ξανά στον έρωτα όταν γνωρίζει ένα κορίτσι. Καθώς δεν πρόκειται για οποιοδήποτε κορίτσι αλλά για την αξιολάτρευτη Zooey Dechanel το αγόρι ερωτεύεται. Περνούν μαζί 500 ημέρες όπου παίρνουμε μία ιδέα του τι συμβαίνει στο μυαλό ενός ερωτευμένου άντρα. Γινόμαστε μάρτυρες όλων των φάσεων της σχέσης τους, σε μία γλυκόπικρη σύγχρονη ιστορία αγάπης.

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου – Valentine’s Day (2010)

Τα πιο λαμπερά ονόματα του Χόλυγουντ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία ταινία αφιερωμένη στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δέκα ιστορίες που θα επαναφέρουν την πίστη μας στην γιορτή των ερωτευμένων και στον ίδιο τον έρωτα.

Call me By Your Name – Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου (2017)

Αυτή η αυθεντική ταινία που διαδραματίζεται την δεκαετία του 1980 στην Ιταλία, μας συγκίνησε. Όλοι μας έχουμε εφηβικές αναμνήσεις από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα που ζήσαμε ένα καλοκαίρι. Το Call Me By Your Name με την υπέροχη ατμόσφαιρα, μουσική και ερμηνείες (ευχαριστούμε αυτήν την ταινία που μας σύστησε στον Timothee Chamalet) δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητο.

10 Things I Hate About You (1999)

Αυτή η εφηβική ταινία είναι το απόλυτο 90s nostalgia. Είναι αστεία αλλά και ρομαντική όσο δεν πάει, καθώς γινόμαστε μάρτυρες του έρωτα μεταξύ των πιο αταίριαστων ατόμων. Με τον αξιολάτρευτο Heath Ledger στα πρώτα του βήματα.

Shrek (2001)

Δεν το περιμένατε ε; Το Σρεκ εκτός από απολαυστική και ξεκαρδιστική ταινία, είναι και πολύ ρομαντική. Μας έμαθε από παιδιά ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι το παν αρκεί να έχουμε καλή καρδιά και να βρούμε το ταίρι που θα μας ταιριάζει.

Titanic – Τιτανικός (1997)

Δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ αυτήν την ταινία. Εκτός από κινηματογραφικό αριστούργημα αποτελεί και μία από τις πιο ρομαντικές ιστορίες. Κάθε φορά που την βλέπουμε ευχόμαστε να τελειώσει διαφορετικά, να χωρέσουν και οι δύο στην ξύλινη πόρτα. Αχ.

How to Lose a Guy in 10 Days – Πως να χωρίσετε σε 10 ημέρες (2003)

Αυτή η ρομαντική κομεντί μας απέδειξε ότι όπως και να φέρεται κανείς σε μία σχέση, εάν η χημεία είναι εκεί, τότε όλα τα βρουν τον δρόμο τους. Είναι ξεκαρδιστικό πως η Kate Hudson προσπαθεί να απωθήσει τον Matthew McConaughey αλλά αυτός επιστρέφει για να κερδίσει το στοίχημά του – ενώ ταυτόχρονα την ερωτεύεται.

Annie Hall – Νευρικός Εραστής (1977)

Η ταινία που άλλαξε τις ρομαντικές ταινίες για πάντα. Μία πιο ρεαλιστική μα ταυτόχρονα πολύ ρομαντική ματιά στον έρωτα σε όλες τις φάσεις του. Ο Woody Allen κέρδισε Όσκαρ για την πρωτότυπη και έξυπνη ταινία του που δεν χορταίνουμε να βλέπουμε.

You’ve Got Mail – Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας (1998)

Ο Tom Hanks και η Meg Ryan ερωτεύονται …μέσω μηνυμάτων στο διαδίκτυο. Σας θυμίζει κάτι; Η ταινία είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ και αποδεικνύει ότι δεν είναι και τόσο κακό να γνωρίζεις κάποιον από το ίντερνετ, εάν είναι ο ιδανικός για εσένα.

Dirty Dancing (1987)

Κλασική επιλογή. Υπέροχα τραγούδια, τρελή χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών, εντυπωσιακά χορευτικά και η διάθεσή μας ανεβαίνει στα ύψη κάθε φορά που βλέπουμε αυτήν την ταινία. H Jennifer Grey και ο Patrick Swayze είναι απλά υπέροχοι στο Dirty Dancing. Μία από τις καλύτερες ταινίες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.