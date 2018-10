Καλά με τον Τιτανικό δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία να σας περιγράψω πόσο πολύ είχαμε κλάψει όταν είχε πρωτοβγεί στους κινηματογράφους. Για να μη σου πω για το Ημερολόγιο που όσες φορές το βλέπω κλαίω ξανά και ξανά. Θα μου πεις γιατί να δεις μια ταινία που ξέρεις μέχρι και το κόμμα στους διαλόγους και θα κλαις απαρηγόρητη. ΕΛΑ ΝΤΕ! Για αυτό και εγώ θα σου πω 3 ταινίες που πρέπει να δεις οπωσδήποτε:

Baby, Baby, Baby

Τι συμβαίνει όταν ο Sidney ζηλεύει σε υπερβολικό βαθμό τη Sunny; Θα μπορέσει η αγάπη τους να ξεπεράσει τη ζήλεια κάνοντας τους ευτυχισμένους ξανά;

When we first met

Χρησιμοποιώντας ένα μαγικό photobooth o Noah ζωντανεύει ξανά και ξανά την νύχτα που συνάντησε την Avery προσπαθώντας να τον πείσει να την ερωτευτεί.

Our Souls At Night

Η Addie και ο Louis πορεύονται μόνοι πλέον στη ζωή μέχρι που ένα βράδυ η Addie χτυπάει τη πόρτα του Louis και του ζητάει κάτι αναπάντεχο, να κοιμηθούν μαζί στο κρεβάτι. Και εκεί ξεκινάει μια όμορφη και ρομαντική ιστορία.

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει στην Ελλάδα το νέο SJ2 sound bar, το οποίο διαθέτει λιτό και κομψό σχεδιασμό για να ταιριάζει άψογα με τη διακόσμηση του χώρου και προσφέρει ευρύ φάσμα ήχου μέσα από τα 2.1 κανάλια ήχου και τη συνολική ισχύ 160W. Επιπλέον, το νέο sound bar της LG διαθέτει ασύρματο subwoofer, το οποίο ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει σε οποιοδήποτε χώρο, χωρίς να ανησυχεί πλέον για τα καλώδια, και να απολαμβάνει το βαθύ μπάσο που παράγει.

Ως προς τη συνδεσιμότητα, χάρη στη λειτουργία Bluetooth, το sound bar SJ2 μπορεί να αναπαράγει οποιοδήποτε ήχο ή υπηρεσία από τις smartphone ή άλλες συμβατές συσκευές για μια απρόσκοπτη εμπειρία ακρόασης. Με τη λειτουργία Bluetooth Stand–by, το sound bar βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας και ενεργοποιείται μόλις σταλεί ήχος μέσω Bluetooth. Επιπλέον, ο χρήστης, αν το επιθυμεί, μπορεί να συνδέσει οποιαδήποτε συσκευή μέσω των συνδέσεων, USB, Optical και Portable In.

Τέλος, το SJ2 sound bar της LG συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο της υπάρχουσας τηλεόρασης όταν η ηχομπάρα βρίσκεται σε Sound bar mode.