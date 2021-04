Όσκαρ 2021 χωρίς προγνωστικά και προβλέψεις γίνονται; Όχι, γι’ αυτό όπως κάθε χρόνο, λίγες μέρες πριν την απονομή των βραβείων, συγκεντρώνουμε τα προγνωστικά στοιχήματος για το ποια ταινία είναι φαβορί για κάθε κατηγορία.

Ακόμη, θα διαβάσετε και τις δικές μας προβλέψεις καθώς και πληροφορίες και facts για τις υποψήφιες ταινίες. Τις συγκεκριμένες αποδόσεις βρήκαμε στην ελληνική στοιχηματική ιστοσελίδα Stoiximan, ωστόσο στις περισσότερες στοιχηματικές τα νούμερα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα.

Αυτά είναι τα προγνωστικά των Όσκαρ του 2021 και οι προσωπικές μας προβλέψεις:

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Προγνωστικά 2021

Φαβορί σχεδόν από την πρώτη μέρα της ανακοίνωσης των υποψηφιών είναι το Nomadland της Chloe Zhao με την Frances McDormand. Έχει ήδη κερδίσει 217 βραβεία, ανάμεσά τους και το BAFTA, το «βρετανικό Όσκαρ».

Α’ Ανδρικού Ρόλου – Νικητής

Οι φετινές υποψηφιότητες στην κατηγορία αυτήν έχουν διχάσει πολύ το κοινό. Οι περισσότεροι χρήστες του ίντερνετ έχουν αποθεώσει την ερμηνεία του Riz Ahmed στο Sound of Metal (διαβάστε την κριτική μας για την ταινία εδώ) και επίσης πολλοί μιλούν για το πόσο καλός ήταν ο Anthony Hopkins ως ασθενής που πάσχει από άνοια στο The Father.

Ωστόσο, ο αναπάντεχος θάνατος του Chadwick Boseman δίνει μεγαλύτερο βάρος στην τελευταία του – συγκινητική – ερμηνεία, οπότε είναι παραπάνω από πολλές οι πιθανότητες να πάει στο όνομά του το Χρυσό Αγαλματίδιο.

Α’ Γυναικείου Ρόλου – Νικήτρια

Σκληρή μάχη αναμένεται να δοθεί ανάμεσα στις φανταστικές Carey Mulligan στο Promising Young Woman και της Viola Davis στο Ma Rainey’s Black Bottom.

Fun fact: Η εμφάνιση της Βαιόλα Ντέιβις στην ταινία Ma Rainey΄s Black Bottom διαρκεί συνολικά μόλις 26 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Η Ντέιβις το έχει ξανακάνει – ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β’ ρόλου το 2009 για το «Doubt», παρά το ότι εμφανίστηκε μόνο σε μία σκηνή οκτώ λεπτών.

Όσκαρ Σκηνοθεσίας – Προγνωστικά 2021

Γυναίκα φαίνεται πως θα κερδίσει φέτος το – πολύ σημαντικό – βραβείο σκηνοθεσίας. Η μόνη άλλη γυναίκα υποψήφια που το κατάφερε αυτό ήταν η Kathryn Bigelow του The Hurt Locker, είναι η μόνη γυναίκα που έχει κερδίσει ποτέ, το 2010.

Φυσικά, η Chloe Zhao θα είναι και η πρώτη Κινέζα σκηνοθέτις που κερδίζει τέτοιο βραβείο.

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου 2021

Ο Daniel Kaluuya, του οποίου όλες οι ερμηνείες εξυμνούνται από κοινό και κριτικούς, αναμένεται να κερδίσει το βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου για το Judas and the Black Messiah.

Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι το βραβείο θα πάει στην Yuh-Jung Youn για την ερμηνεία της στο Minari. Το παράδοξο της κατηγορίας είναι για την Glenn Close, η οποία αν και είναι για 8η φορά υποψήφια για Όσκαρ (χωρίς να έχει κερδίσει ποτέ), για την ερμηνεία της στο Hillbilly Elegy – μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη ταινία – είναι και υποψήφια για τον ίδιον ακριβώς ρόλο για Χρυσό Βατόμουρο, για την χειρότερη ερμηνεία της χρονιάς.

Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου

Τρίτο στην σειρά απόδοσης για το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου το «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» το οποίο ακόμη και εάν δεν πάρει κάποιο όσκαρ, έχει σπάσει τουλάχιστον το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τον μεγαλύτερο τίτλο οποιασδήποτε υποψήφιας ταινίας στην ιστορία της Ακαδημίας.

Κάθε τελετή για τα Όσκαρ τα τελευταία 19 χρόνια είχε τουλάχιστον μία ταινία υποψήφια για το σενάριό της, αλλά τίποτα άλλο. Την παράδοση αυτή κρατάει ζωντανή και φέτος το White Tiger, με καμία άλλη υποψηφιότητα εκτός από αυτήν.

Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ που και οι πέντε υποψήφιοι για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο είναι υποψήφιοι και για καλύτερη ταινία.

Διαβάστε για την ταινία Promising Young Woman, η οποία αναμένεται να πάρει το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, εν όψει ‘Me too’, εδώ.

Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ

H ταινία ‘Η δίκη των 7 του Σικάγου‘ ακολουθεί τους 7 διαδηλωτές κατά του πολέμου του Βιετνάμ, οι οποίοι δικάστηκαν για συνωμοσία το 1968.

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Προτείνουμε να δείτε άμεσα την δημοφιλή ταινία της Pixar, ‘Soul‘, η οποία περιλαμβάνει τις φωνές των Tina Fey, Jamie Foxx και Graham Norton.

Όσκαρ Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας

To ‘News of the World‘ του Netflix είναι υποψήφιο μόνο για ένα βραβείο, το οποίο μάλλον και δεν θα πάρει.

Όσκαρ Καλύτερης Παραγωγής

Είναι πασιφανές πλέον, μετά από τόσα χρόνια, ότι τα Όσκαρ αγαπούν τις αυτο-αναφορικές ταινίες. Έτσι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το βραβείο Καλύτερης Παραγωγής θα λάβει το Mank, μία ταινία του David Fincher, μία ταινία για μία ταινία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, καθώς πέρσι το αντίστοιχο βραβείο είχε πάρει το ‘One Upon A Time In Hollywood’ του Quentin tarantino, άλλη μία ταινία που μιλάει για τον κινηματογράφο.

Όσκαρ Καλύτερου Soundtrack

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι νικητής θα είναι το συγκινητικό Soul, η «ψυχή» των φετινών Όσκαρς. Ωστόσο, αναρωτιόμαστε πως το Da 5 Bloods δεν είναι πιο ψηλά.

Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού

Αν και το πιο πιθανό είναι να κερδίσει το τραγούδι ‘Speak Now’ από το One Night in Miami, η δική μας αγαπημένη υποψηφιότητα είναι το Husavik του «Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision – Η Ιστορία των Fire Saga».

Όσκαρ Καλύτερου Μιξάζ και Μοντάζ Ήχου

Είναι δυνατόν να μην πάρει το βραβείο Sound Mixing, το Sound of Metal; Η ταινία της οποίας ο ήχος είναι η κινητήρια δύναμη, και χρησιμοποίησε πολύ έξυπνα το στοιχείο αυτό στο μοντάζ ήχου αλλά και την σκηνοθεσία, είναι ασφαλώς το φαβορί.

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

Αδικημένος ο Mads Mikkelsen που δεν έλαβε υποψηφιότητα για τον πρωταγωνιστικό του ρόλου στην δανέζικη ταινία ‘Another Round‘ που τουλάχιστον – φαίνεται πως – θα πάρει το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ακόμη και το να πίνει ποτό, να μοιάζει cool.

Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Χτενισμάτων

Μπορεί να κάνει την έκπληξη το Hillibilly Elegy και να κερδίσει εκείνο το Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ και Χτενισμάτων παρά τις υψηλές αποδόσεις; Μπορεί.

Όσκαρ Καλύτερων Κουστουμιών

Η μεγαλύτερη σε ηλικία υποψήφια – και φαβορί – της φετινής χρονιάς είναι η 89χρονη Ann Roth, σχεδιαστής κοστουμιών για το Ma Rainey΄s Black Bottom. Παραλίγο να σπάσει το ρεκόρ, ωστόσο υπήρξαν πριν από εκείνη και ο σεναριογράφος James Ivory και η Γαλλίδα σκηνοθέτης Agnès Varda ήταν επίσης υποψήφιοι στα 89 τους χρόνια.

Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ

Το εντελώς αγνοημένο Tenet του Christopher Nolan, τουλάχιστον φαίνεται πως θα πάρει το Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ. Εάν θέλετε να θυμηθείτε το Tenet, διαβάστε το review μας, εδώ.

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκυμαντέρ

To καλό αυτό χταπόδι που τόσα πράγματα μας έμαθε για τον βυθό, θα κολυμπάει πλέον με το δικό του Χρυσό Αγαλματίδιο.

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Στο βιογραφικό ντοκιμαντέρ που πολύ πιθανόν να κερδίσει, A Love Song for Latasha, μαθαίνουμε για την ζωή της Latasha Harlins, από την ξαδέρφη της. Η 15χρονη Λατάσα δολοφονήθηκε από έναν ιδιοκτήτη καταστήματος το 1991. Ο θάνατός της καταγράφτηκε σε κάμερα ασφαλείας, παρόλαυτα η καταδίκη του δολοφόνου ήταν πολύ ελαφριά.

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

Πόσοι τρόποι υπάρχουν να μην δολοφονηθείς από αστυνομικό, όταν είσαι μαύρος στην Αμερική; Αυτό πραγματεύεται το Two Distant Strangers, το οποίο και είναι η δική μας πρόβλεψη για την νίκη στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Όσκαρ Καλύτερου Κινούμενου Σχέδιου (Μικρού Μήκους)

To συγκινητικό ‘If Anything Happens I Love You‘ αφορά δύο γονείς που προσπαθούν να διαχειριστούν τον θρήνο τους μετά τον τραγικό θάνατο του παιδιού τους.

Αυτά ήταν τα φετινά προγνωστικά για τα Όσκαρ του 2021. Εσάς ποιες είναι οι δικές σας προβλέψεις;