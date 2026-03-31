Χαλκίδα, Φεβρουάριος 2015. Μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης και της δίνης των πολιτικών ανατροπών και αλλαγών, μια σειρά από «επαγγελματικές» εκτελέσεις ανοίγουν την κερκόπορτα σε ένα σκοτεινό, υπόγειο σύμπαν που κανένας δεν μπορεί να διανοηθεί την ύπαρξη του. Το «Σχέδιο Οδυσσέας», η νέα πολυαναμενόμενη παραγωγή μυθοπλασίας της COSMOTE TV σε σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, έρχεται να επαναπροσδιορίσει το ελληνικό αστυνομικό θρίλερ, στήνοντας ένα ατμοσφαιρικό film-noir, εκεί που τα όρια ανάμεσα στη συνωμοσία και στη πραγματικότητα, στο ρεαλισμό και στο μύθο, όχι μόνο συναντιόνται αλλά… σφιχταγκαλιάζονται.

Με φόντο ένα ανατριχιαστικό κοινωνικοπολιτικό πείραμα των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών (Κ.Υ.Π.) που ξεκινά από τη ταραχώδη περίοδο της Μεταπολίτευσης, το «Σχέδιο Οδυσσέας» παρακολουθεί έναν μοναχικό αστυνόμο-αντιστάρ που συνειδητοποιεί πως είναι ο μόνος που αγνοούσε την αλήθεια σε έναν κόσμο γεμάτο «κατασκευασμένους» πληροφοριοδότες. Η σειρά που βασίζεται στο best-seller βιβλίο του Δημήτρη Σίμου «Ο θάνατος του Οδυσσέα» (Εκδόσεις Μεταίχμιο), υπόσχεται να γίνει το επόμενο τηλεοπτικό talk of the town και εμείς είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε και να παρακολουθήσουμε από κοντά τα γυρίσματα, συνομιλώντας με τους συντελεστές… Η πρώτη εικόνα που αποκομίσαμε; Κάτι μας λέει ότι η COSMOTE TV έχει κάτι πολύ δυνατό στα σκαριά! Για να εξερευνήσουμε όμως καλύτερα το «Σχέδιο Οδυσσέας», μέσα από το πρίσμα και την οπτική των δημιουργών του…

Ξετυλίγοντας το κουβάρι ενός… dark noir κόσμου!

O σκηνοθέτης Γιώργος Γκικαπέππας μίλησε πρώτος για τις προκλήσεις αλλά και για το δικό του όραμα για το «Σχέδιο Οδυσσέας». Όπως χαρακτηριστικά τόνισε το εν λόγω project το «κουβαλάει» μέσα του για περισσότερους από 11 μήνες και παρόλο που τα τελευταία χρόνια προτιμάει να δουλεύει πάνω σε δικά του σενάρια, ωστόσο πιστεύει πολύ στις πρωτότυπες ιστορίες (Original Stories). Μάλιστα, όπως μας εκμυστηρεύτηκε διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, δεν το σκέφτηκε ιδιαίτερα και είπε αμέσως το «ναι». Παράλληλα, ο δημοφιλής σκηνοθέτης που αγαπήσαμε από τη σειρά «Έρημη Χώρα», σχολιάζοντας το τεράστιο υλικό που είχε στα χέρια του άγγιζε τις 400 σελίδες κλήθηκε να κάνει μια γενναία διασκευή για να βγει μια σειρά 6 επεισοδίων, βάζοντας φυσικά και τη δική του σφραγίδα μέσα στην ιστορία.

Περιγράφοντας το χωροχρονικό πλαίσιο που ξετυλίγεται το κουβάρι της αφήγησης του «Σχέδιο Οδυσσέας», ο Γιώργος Γκικαπέππας, μας ανέφερε ότι επιλέχθηκε το ταραγμένο 2015, μια εποχή που του κίνησε πολύ το ενδιαφέρον. Ειδικότερα, το 2015 είναι μια περίοδος που, αν και πολύ κοντά μας, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα επαρκώς στη μυθοπλασία. Είναι μια εποχή γεμάτη αλλαγές: η κρίση, τα μνημόνια, τα δημοψηφίσματα, η άνοδος του Εθνικισμού και της Χρυσής Αυγής. Το δεύτερο στοιχείο που τον κέρδισε ήταν η δυνατότητα να δημιουργήσει ένα σύγχρονο film noir, αλλά με ελληνικούς όρους. Ο ήρωάς μας είναι ένας κλασικός μοναχικός αστυνομικός, ένας «lone wolf» που δρα εκτός Αθήνας, στη Χαλκίδα. Αν κάναμε μια σύγκριση με το εξωτερικό, θα λέγαμε πως η Αθήνα είναι το Λονδίνο και η ιστορία μας διαδραματίζεται στο Μάντσεστερ. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι η ιδέα της απόστασης από το «κοσμοπολίτικο» κέντρο σίγουρα κίνησε το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη, καθώς η Εύβοια υπήρξε διαχρονικά ένας τόπος με έντονη δραστηριότητα (από ακροδεξιούς θύλακες μέχρι καταφύγιο τρομοκρατών). Είναι ένας τόπος που έχει πολλές ιστορίες να πει και να αποκαλύψει πολλά κρυμμένα μυστικά.

Το «παιδί» και ένας alternative «μπάτσος» στο επίκεντρο!

Αυτό βέβαια που συγκλονίζει περισσότερο στο story είναι η παρουσία των ορφανών παιδιών (άλλωστε τα themes του «παιδιού» και της «οικογένειας», είναι διάχυτα στο έργο του κ. Γκικαπέππα). To «Σχέδιο Οδυσσέας» ξεκινά με δύο εκτελέσεις «μαφιόζικου» τύπου, μια επαγγελματική δουλειά που μόνο ένας επαγγελματίας ελεύθερος σκοπευτής μπορεί να φέρει εις πέρας. Καθώς μπαίνουμε στην ιστορία, συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εφιαλτικό κοινωνικοπολιτικό πείραμα των μυστικών υπηρεσιών που έρχεται από το παρελθόν της Μεταπολίτευσης.

Ένα μυστικό πρόγραμμα των 70s με ψυχροπολεμικές προεκτάσεις στα πρότυπα των ξένων μυστικών υπηρεσιών, που αναζητούσε «λύσεις» μέσα από τη στρατολόγηση ορφανών παιδιών. Τα παιδιά αυτά, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, έμπαιναν σε ένα σύστημα εκπαίδευσης για να γίνουν οι μελλοντικοί πληροφοριοδότες σε τράπεζες, υπουργεία και πολυεθνικές. Όπως μας σχολίασε ο κύριος Γκικαπέππας: «είναι η έννοια του «intelligence» στην πράξη. Το πώς δημιουργείς ανθρώπους-εργαλεία που σου χρωστάνε αιώνια ευγνωμοσύνη επειδή τους έδωσες ταυτότητα». Στη σειρά βλέπουμε δύο παράλληλες ιστορίες: τις δολοφονίες του σήμερα και το παρελθόν αυτού του προγράμματος που κάποιος νοσηρός νους επιχειρεί να ξαναζωντανέψει. Είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών που έρχεται να κάνει την τελική αποπληρωμή του, μέσα στο 2015.

Όσον αφορά τον κεντρικό ήρωα, Αστυνόμο Χρήστο Καπετάνο, τον οποίο υποδύεται ο Θάνος Τοκάκης, ο βασικός πρωταγωνιστής στην αρχή δεν γνωρίσει τίποτα. Είναι ο «αθώος» της υπόθεσης, που σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι όλοι γύρω του ήξεραν περισσότερα από αυτόν. Αυτό είναι το απόλυτο noir: ένας εναντίον όλων, με φόντο τα δικά του οικογενειακά τραύματα. Και σίγουρα ο αστυνόμος Καπετάνος, καταδιώκεται από τις δικές του ερινύες και έχει να αντιμετωπίσει το δικό του οικογενειακό δράμα, από τη στιγμή που η προσωπική του ζωή έχει εκτροχιαστεί και του λείπει η κόρη του, ενώ και το παρελθόν του είναι γεμάτο «πληγές» λόγω των δικών του «family issues». Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε ο Θάνος Τοκάκης περιγράφοντας τη φύση του ήρωα που υποδύεται, ο Καπετάνος είναι ένας badass μπάτσος που όμως είναι «alternative» (για αυτό και το χαρακτηριστικό ατημέλητο look), προβάλλοντας μια εικόνα τελείως διαφορετική από τον συμβατικό Έλληνα αστυνομικό που έχουμε συνηθίσει (η οποία όμως συμπλέει απόλυτα με τους ντετέκτιβ που έχουμε δει στα περισσότερα αστυνομικά film-noir).

Αναμφίβολα, πρόκειται για έναν ρόλο απαιτητικό, σύνθετο και πολυδιάστατο, για αυτό και όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο σκηνοθέτης Γιώργος Γκικαπέππας: «Δεν είναι ο τυπικός αστυνομικός των ελληνικών σειρών. Είναι ένας άνθρωπος που ζορίζεται, που έχει πληγές. Με τον Θάνο περάσαμε δύσκολα, μαλώσαμε, ζοριστήκαμε, αλλά ο στόχος ήταν κοινός. Δεν θα τον ευχαριστήσω δημόσια γιατί η δουλειά του θα μιλήσει από μόνη της. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε σύστημα βραβείων τύπου BAFTA για να επιβραβεύεται η συνολική προσπάθεια, αλλά η δική μας ικανοποίηση είναι αυτό που γεννάμε στο γύρισμα».

Σχέσεις… αγάπης και μίσους!

Ύστερα από μία ώρα, κατά την οποία είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τους συντελεστές της σειράς επί τω έργω (η σκηνή που παρακολουθήσαμε απεικόνιζε ένα meeting ανάμεσα στον Καπετάνο και στο team του), τη σκυτάλη παρέλαβε η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία υποδύεται στη σειρά την αστυνόμο Βαλέρια Ραχή. Αν ο αστυνόμος Καπετάνος είναι η καρδιά της ιστορίας, η Βαλέρια είναι ο σκοτεινός της καθρέφτης. Σε καμία περίπτωση, η συνεργασία μεταξύ τους δεν ξεκινά με ρομαντικούς όρους, αλλά με ένα «τεράστιο μίσος», μια σχέση τοξική, άσχημη και σκοτεινή, που όμως την καθιστά άκρως ενδιαφέρουσα για τον θεατή.

Η Βαλέρια φτάνει από την Αθήνα στη Χαλκίδα ως ανώτερη αξιωματικός για να συνδράμει στις έρευνες, όμως η παρουσία της κρύβει πολλά περισσότερα. «Στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει επιτέλους να εντάσσουμε τις γυναίκες στην αστυνομική μυθοπλασία όχι ως διακοσμητικά στοιχεία, αλλά σε υψηλά κλιμάκια», εξηγεί ο σκηνοθέτης του «Σχέδιο Οδυσσέας». Η Βαλέρια δεν είναι απλώς μια σκληρή επαγγελματίας, καθώς είναι μια γυναίκα που κουβαλάει το δικό της τραύμα εγκατάλειψης και μια υπόγεια σύνδεση με το μυστικό σχέδιο των υπηρεσιών από το παρελθόν. Πίσω από τη βιτρίνα της δυναμικής καριερίστριας, κρύβεται μια τεράστια ευαισθησία και μια αγωνιώδης προσπάθεια για ουσιαστική επαφή, την οποία βρίσκει αναπάντεχα στον «καθαρό» και ασυμβίβαστο χαρακτήρα του Καπετάνου. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό love story. Είναι μια ακροβασία μεταξύ δύο συναδέλφων που θα μπορούσαν να είναι το τέλειο ζευγάρι, αλλά τους χωρίζουν τα μυστικά που φυλάνε.

Σχολιάζοντας το σενάριο, η Στεφανία Γουλιώτη τόνισε ότι το σενάριο του «Σχέδιο Οδυσσέας» μοιάζει με έναν ζωντανό οργανισμό, όπου «Εκεί που νομίζεις ότι κάτι κατάλαβες, το σενάριο σου το παίρνει πίσω. Δύο βήματα μπροστά, τρία πίσω». Περιγράφοντας την ηρωίδα που υποδύεται η Στεφανία Γουλιώτη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Βαλέρια κινείται σε μια «γκρίζα ζώνη», εγείροντας πολλά ερωτήματα με το σημαντικότερο: «Είναι απλώς μια αστυνόμος ή μήπως είναι βαθιά μπλεγμένη στη συνωμοσία»; Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε η «Βαλέρια» του Σχέδιο Οδυσσέας, δεν διάβασε το βιβλίο που βασίζεται η σειρά όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί ο σκηνοθέτης της είπε να μην το κάνει υπό το φόβο ότι θα την μπέρδευε αρκετά. Άλλωστε, όπως τόνισε ο κύριος Γκικαπέππας: «Παρόλο που η σειρά βασίζεται στα βιβλία, η μεταφορά στο σενάριο απαίτησε ριζικές αλλαγές. Η λογοτεχνία έχει άλλα μέσα, ενώ το σινεμά απαιτεί δράση και οπτική αφήγηση».

Αστυνομικός ρεαλισμός αλα… Γαλλικά!

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της προετοιμασίας ήταν η επαφή με την πραγματική αστυνομία, καθώς οι δημιουργοί δεν ήθελαν να παρουσιάσουν «χάρτινους» ήρωες ή εξωπραγματικές διαδικασίες. «Συμβουλευτήκαμε αστυνομικούς για τα πάντα – από το πώς μιλάνε μέχρι το πώς διαχειρίζονται μια απειλή για βόμβα», αναφέρουν.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης της σειράς δεν παρέλειψε μάλιστα να σχολιάσει με νόημα τη διαφορά νοοτροπίας με το εξωτερικό, αναφέροντας το παράδειγμα της Γαλλικής Αστυνομίας, η οποία διαθέτει ειδικό τμήμα (Film Office) που βοηθά τους κινηματογραφιστές δωρεάν, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει ότι ο «μύθος» της υπηρεσίας αποδίδεται σωστά και ρεαλιστικά. Στόχος της σειράς είναι να αποβάλει την «στρεβλή εικόνα» που έχουμε για την Ελληνική Αστυνομία, δείχνοντας τις διαφορετικές ταχύτητες: από τα γραφεία και τη γραφειοκρατία μέχρι τους ανθρώπους του πεδίου που παλεύουν άνισα με το σκοτάδι.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της περιήγησης μας στα γυρίσματα, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και το team του αστυνόμου Καπετάνου, η οποία απαρτίζεται από τους: Σίσσυ Τουμάση (Υπαστυνόμος Μαρκένα), Χρήστο Κοντογιώργη (Ορέστης Ραντζόγλου) και Βασίλη Δογάνη (Γιώργος Βαμβακάς). Όπως τόνισαν οι τρεις ηθοποιοί, οι τρεις τους λειτουργούν ως μια ασπίδα που προστατεύει τον αστυνόμο Καπετάνο, με τον «Ορέστη» να αναφέρει: «Είμαστε μια οικογένεια, αλλά μια οικογένεια με σκοτεινό παρελθόν. Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλο, προσέχουμε την κάθε ατάκα, γιατί θέλουμε αύριο να μην ντρεπόμαστε για αυτό που φτιάξαμε. Θέλουμε να βγει κάτι όμορφο, κάτι που να αξίζει τον χρόνο του θεατή». Και αυτή η «χημεία» μπορούσε να φανεί στον τρόπο που οι συντελεστές επικοινωνούν και αισθάνονται τον ρόλο που τους έχει αποδοθεί, καθώς οι χαρακτήρες μπαίνουν στο ρόλο εγκεφαλικά, συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Η Σίσσυ Τουμάση μάλιστα όπως μας αποκάλυψε κλήθηκε να μάθει… πυγμαχία για τις ανάγκες του ρόλου της, ένα σπορ που όπως δήλωσε αναμένεται να συνεχίσει και μετά το πέρας των γυρισμάτων!

Το Αποτύπωμα στην Ψυχή

Κρίνοντας με βάση τα παραπάνω, το «Σχέδιο Οδυσσέας» δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για τις μυστικές υπηρεσίες ή ένα ακόμη κοινότοπο detective story, αλλά πρόκειται για ένα κοινωνικοπολιτικό noir που εστιάζει στο πώς αυτά τα «μεγάλα παιχνίδια» σημαδεύουν την ανθρώπινη ψυχή και το αποτύπωμα που αφήνουν σε αυτή. Στα 6 επεισόδια της σειράς, οι δημιουργοί της δεν αναζητούν δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, αλλά ψάχνουν για τα θύματα, τις γενιές των πληροφοριοδοτών που εγκλωβίστηκαν σε ένα απάνθρωπο σύστημα, το οποίο τους έδωσε «ταυτότητα» μόνο και μόνο για να τους την κλέψει στη συνέχεια. Χωρίς αμφιβολία, το «Σχέδιο Οδυσσέας» πρόκειται για μια σειρά που έχει όλα τα φόντα για να αφήσει εποχή και εμείς δεν σας κρύβουμε ότι ανυπομονούμε για να την απολαύσουμε στην COSMOTE TV προς τα τέλη του 2026. Με δουλειές που διαθέτουν τόσο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ελληνική μυθοπλασία βρίσκεται στα… καλύτερα της! Stay Tuned!