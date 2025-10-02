Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του βαμπίρ, μαχητές και αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων στη μεγάλη οθόνη. Όσα θα δούμε στο σινεμά από σήμερα!

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

Ο Μπένι Σάφντι, γνωστός από τα «Good Time» και «Uncut Gems», αφήνει για λίγο τη συνεργασία με τον αδερφό του και καταπιάνεται με τη ζωή του Μαρκ Κερ. Ο Κερ υπήρξε στα ’90s μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του MMA, βάζοντας τα θεμέλια για το UFC που σήμερα θεωρείται κορυφαίο πρωτάθλημα. Πίσω, όμως, από τη δόξα και τους σκληρούς αντιπάλους, υπήρχε ένας άνθρωπος που πάλευε με προσωπικούς δαίμονες που απειλούσαν την καριέρα και την ίδια του τη ζωή.

Dracula

Ο Λικ Μπεσόν («Απέραντο Γαλάζιο», «Λεόν», «Το Πέμπτο Στοιχείο») δίνει μια νέα, εντυπωσιακή ανάσα στον θρύλο του Δράκουλα. Η ιστορία ξεκινά με έναν πρίγκιπα του 15ου αιώνα που, μετά από μια αβάσταχτη απώλεια, στρέφεται ενάντια στον Θεό και καταδικάζεται να ζει αιώνια ως βαμπίρ. Μέσα στους αιώνες, ο Δράκουλας γίνεται τραγικός, γοητευτικός και απελπισμένα ανθρώπινος, αναζητώντας την αγάπη που έχασε. Μια επική κινηματογραφική εμπειρία που παντρεύει γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ.

Ne Zha 2

Το κινεζικό animation-φαινόμενο που έκανε ρεκόρ εισπράξεων επιστρέφει. Ο Νεζά, το παιδί-δαίμονας που μεγάλωσε ανάμεσα σε ανθρώπους, ενώνει τις δυνάμεις του με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, για να προστατεύσουν τις φυλές τους. Μετά τη μάχη, τα σώματά τους κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Η μόνη ελπίδα είναι ένα ταξίδι για την αναζήτηση ενός ελιξιρίου που θα επαναφέρει τον Άο Μπινγκ.

Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό

Η Πέππα το Γουρουνάκι, αγαπημένη φίλη των μικρών θεατών, ανεβαίνει ξανά στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά, η οικογένειά της ετοιμάζεται να μεγαλώσει, ενώ ταυτόχρονα περνά αλλαγές όπως η ανακαίνιση του σπιτιού και η αγορά ενός καινούριου αυτοκινήτου. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, τρυφερότητα και οικογενειακή θαλπωρή.

Avatar: The Way of Water

Ο Τζέιμς Κάμερον ξαναφέρνει στη μεγάλη οθόνη το υπερθέαμα της Πανδώρας. Ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι ζουν ειρηνικά με τα τέσσερα παιδιά τους, ώσπου οι Άνθρωποι του Ουρανού επιστρέφουν, διψώντας για εκδίκηση. Εντυπωσιακά εφέ, συναρπαστική δράση και ένα ταξίδι σε κόσμους που κόβουν την ανάσα.

Μέρες Οργής

Κλασικός κινηματογράφος από τον Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ (1943). Στις αρχές του 17ου αιώνα, μια νεαρή γυναίκα παντρεμένη με ηλικιωμένο πάστορα, ερωτεύεται τον γιο του. Όταν ο άνδρας της πεθαίνει, η αυστηρή πεθερά της βρίσκει την ευκαιρία να την κατηγορήσει ως μάγισσα. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, την καταπίεση και τις προκαταλήψεις.