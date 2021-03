Παρόλο που οι φήμες ήθελαν την Dua Lipa να τραγουδήσει στο πάρτι της ένωσης του Survivor 4, τελικά θα παρευρεθεί ο εξίσου δημοφιλής αμερικανός τραγουδιστής Jason Derulo. Ο Derulo έχει κυκλοφορήσει δεκάδες hits στο ενεργητικό του τα τελευταία 10 χρόνια με 100άδες εκατομμύρια views στο YouTube, με πιο γνωστά το ‘Take You Dancing‘, το ‘Savage Love‘ που έχει τρελάνει τους έφηβους στο TikTok, το ‘Want to Want Me‘ και το ‘Talk Dirty’.

Στο περασμένο επεισόδιο του Survivor, μετά τις εντάσεις που είχαν μεταξύ τους οι παίκτες του παιχνιδιού, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι ο 31χρονος θα είναι ο τραγουδιστής που θα τους ψυχαγωγήσει στο πάρτι της ένωσης των δύο ομάδων.