Tα Huawei Y Series 2018 στα MAD Video Music Awards by Coca-Cola and McDonald’s

H Huawei με τα νέα Huawei Y Series 2018 είναι ο Υποστηρικτής Τεχνολογίας των φετινών MAD Video Music Awards by Coca-Cola and McDonald’s™ 2018, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2018 στο Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο. Ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός επιστρέφει για 15η συνεχή χρονιά με ένα ανατρεπτικό summer party, που θα πλημμυρίσει από ρυθμό και good vibes και η νέα Huawei Y Series 2018 μαζί με τους Y-ers (γουάϊερς) δε θα μπορούσε να λείπει από ένα τέτοιο γεγονός!

Φέτος, στη σκηνή θα ανέβουν περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες για να εκτινάξουν τη διάθεσή μας στα ύψη: o Claydee, η Courtney, η Demy, o Dj Kas, οι Μελisses, o Mikolas Josef, η Naya, οι Onirama, h Shaya, o Snik, o Stan, οι Playmen, οι Τhe Players, o Θέμης Αδαμαντίδης, o Κωνσταντίνος Αργυρός, η Μελίνα Ασλανίδου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Βαγγέλης Κακουριώτης, ο Καταχθόνιος, ο Κωνσταντίνος Κουφός, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Αναστάσιος Ράμμος, ο Σάκης Ρουβάς, η Κατερίνα Στικούδη, η Μαίρη Συνατσάκη, η Τάμτα, η Έλενα Τσαγκρινού, η Ελένη Φουρέιρα, οι 719 The Band. Τα βραβεία παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς.

Τα νέα Y Series 2018 smartphones της Huawei, όπως και το MAD, απευθύνονται στους νέους κυρίως καταναλωτές, εκείνους που μεγαλώνουν με την τεχνολογία, είναι δυναμικοί, ενθουσιώδεις, ακολουθούν τις νέες τάσεις, ψάχνουν το κάτι παραπάνω και πάνω από όλα, γνωρίζουν τι αποζητούν από το smartphone τους.

Οι Y–ers είναι μια κοινότητα νέων, που με σύμμαχο την ανανεωμένη σειρά Y 2018, απολαμβάνει μοναδικές στιγμές και εμπειρίες μέσω των νέων Y smartphones τους.

Τα νέα και μοναδικά Y smartphones, δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά των entry level smartphones, καθώς προσφέρουν ξεχωριστά premium τεχνικά χαρακτηριστικά, σε πολύ προσιτές τιμές, όπως οθόνη Huawei FullView, ξεκλείδωμα με αναγνώριση προσώπου (Face Unlock) και μπαταρία μεγάλης διαρκείας, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα μονάχα σε ακριβότερα smartphones.

Η Huawei δίνει και σε σένα την ευκαιρία να γίνεις Y-er και να παρακολουθήσεις από κοντά το φαντασμαγορικό event των MAD Video Music Awards 2018, αλλά και να κερδίσεις το δικό σου Y Series 2018 smartphone!

