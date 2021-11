Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται δυναμικά στο Public, το Νο1 βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα. Συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται το Νοέμβριο στις οθόνες μας αλλά και στο Public Café Συντάγματος, για να μας κρατήσουν συντροφιά! Όλες οι εκδηλώσεις μεταδίδονται μέσα από τις σελίδες του Public στα social media.

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στο Public

«Χωρίς Πυξίδα» – Χριστίνα Πουλίδου (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Δευτέρα 1/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @ Public Social

Τη Δευτέρα 1/11 στις 20.30, η Χριστίνα Πουλίδου, θα είναι στο Public Café Συντάγματος για την παρουσίαση του νέου της βιβλίου, «Χωρίς Πυξίδα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Kαθηγητής Χειρουργικής και αντιπρόεδρος στον Κύκλο Ιδεών Χρήστος Δερβένης, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ξένια Κουναλάκη και ο δημοσιογράφος Σήφης Πολυμίλης. Αποσπάσματα διαβάζει η ηθοποιός Γιώτα Φέστα.

Ένα σύγχρονο μυθιστόρημα για τις ανθρώπινες σχέσεις σε ταραγμένους καιρούς. Χωρίς πυξίδα, με έλλειψη προσανατολισμού, με συνεχείς διαμάχες ανάμεσα στον κατακερματισμό και τη συνοχή – αυτή είναι η καθημερινότητα του μικρόκοσμου μιας αριστερής εφημερίδας.

Στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα η Ευρώπη είναι σε νευρικό κλονισμό. Η οικονομική κρίση, η πανδημία, οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ελληνοτουρκικά, το μεταναστευτικό, όλα αυτά επηρεάζουν τις ανθρώπινες και συναδελφικές σχέσεις του μοναχικού Μορφίδη, της δραστήριας Νίκης, του παλαιοκομματικού Μπάρκα, του ισορροπιστή Πάλλη, του αντιεξουσιαστή Θοδωρή, του ανήσυχου Ανδρέα. Οι ίδιοι μέσα από τις σχέσεις τους εξελίσσονται και αναμορφώνονται.

Σε αυτή την ταραγμένη περίοδο, περνώντας μέσα από προσωπικές ανατροπές και ζώντας στα απόνερα των πολιτικών ανακατατάξεων, οι ήρωες του βιβλίου ασυναίσθητα μεταπλάθονται και γλυκόπικρα ωριμάζουν.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«ΚΟΑΛΕΜΟΣ: Τερμίτες» – Στέλιος Ανατολίτης (Εκδόσεις Χρονικό)

Τρίτη 2/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @Public Social

Tην Τρίτη 2/11 στις 20.30, o Στέλιος Ανατολίτης, θα βρίσκεται στο Public Café Συντάγματος, να παρουσιάσει το βιβλίο του «ΚΟΑΛΕΜΟΣ: Τερμίτες» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Χρονικό.

Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν οι Δρ. Δήμητρα Νικολαΐδου, ο Βίκτωρας Ψευτάκης, MA και η Ειρήνη Ξυγκάκη, Stand-up Κωμικός, Ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Ο Ηρακλής Ανδρέου δεν έχει προλάβει να συνέλθει από τα γεγονότα του Αυγούστου και καλείται να εξιχνιάσει μια αυτοκτονία που κρύβει πίσω της έναν ξεχασμένο κόσμο.

Ο κολλητός του πέφτει θύμα απαγωγής, η κοπέλα του απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο κι ο Κοάλεμος αποφασίζει να του κάνει επίθεση κατά μέτωπο. Όταν δεν τον αγνοεί.

Παράλληλα, ένα τέρας πιο τρομακτικό από εφιάλτη κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη κι απάγει μωρά.Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει νέους και παλιούς δαίμονες που, σαν άλλοι τερμίτες, τρώνε από μέσα την αγαπημένη ομάδα.

Το πρώτο βιβλίο αγαπήθηκε, έγινε best seller και βραβεύτηκε δύο φορές.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο βιβλίο με τη συνέχεια της ιστορίας, γεμάτη μυστήριο, καταιγιστική δράση, ενδοσκόπηση και αδιάκοπο χιούμορ.

Θα προλάβει ο Ηρακλής να διαλευκάνει την υπόθεση πριν φάνε οι τερμίτες ό,τι έχει απομείνει από τον εαυτό του;

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Μισό παιδί» – Αύγουστος Κορτώ (Εκδόσεις Πατάκη)

Τετάρτη 3/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @ Public Social

Την Τετάρτη 3/11 στις 20:30, ο Αύγουστος Κορτώ θα βρεθεί στο Public Café Συντάγματος για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Μισό παιδί» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ο Αντώνης Ράπτης, δεκαεφτά χρονών αγόρι, αιματοκύλισε το Χρυσοδέντρι: μπήκε στην τάξη του μονοθέσιου σχολείου μ’ ένα κλεμμένο πολυβόλο, σκότωσε τον δάσκαλο κι όλους σχεδόν τους φίλους του, κι έπειτα αυτοπυρπολήθηκε. Το μακελειό συντάραξε το ακριτικό χωριουδάκι, αλλά η αστυνομία έκλεισε τον φάκελο εν τάχει. Το τι συνέβη ήταν φως φανάρι: άλλο ένα πειραγμένο σκατόπαιδο που, με αφορμή μια ερωτική απογοήτευση, έκανε τη ζήλια του φονικό όπλο.

Όμως ο άνεμος της ενοχής τραντάζει ακόμα τα δέντρα του χωριού. Η μάνα του δράστη ξέρει ότι ο δολοφόνος κι ο γιος της δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο. Το μόνο θύμα της επίθεσης που έχει ακόμα τις αισθήσεις του πασχίζει να αρθρώσει την αλήθεια. Κι οι ψυχές των νεκρών μαθητών φωνάζουν, σκυλοτρώγονται, κρατούν καλά το μυστικό τους.

Ο Φίλιππος Σέξτος, συλλέκτης μαρτυριών κι επίδοξος γραφιάς, ταξιδεύει στο χαροκαμένο Χρυσοδέντρι. Κάτι στην όλη υπόθεση δεν τον αφήνει σε ησυχία: πρέπει να μιλήσει με τους γονείς, με τα αδέρφια, με τη Μάρω, την πλέον τραγική απ’ τις μητέρες.

Όταν ένα παιδί σκοτώνει άλλα παιδιά εξακολουθεί να ’ναι παιδί; Κι όταν το αίμα χύνεται άδικα, ποια είναι η πρώτη αδικία, η ρίζα του κακού; Μια ιστορία μυστηρίου, ένα κυνηγητό για την αλήθεια. Ποιος σκότωσε πρώτος και ποιο θύμα ξεχάστηκε; Ένα σκοτεινό παραμύθι που σου κλέβει την ανάσα.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Διακριτική Απομυθοποίηση» – Γιώργος Γιαννακόπουλος (Εκδόσεις ΡΟΠΗ)

Παρασκευή 5/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @Public Social

Την Παρασκευή 5/11 στις 20:30, σας προσκαλούμε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι συν-ανακάλυψης της Τεχνητής Νοημοσύνης και διαλόγου για το ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ζωή μας.

Ο συγγραφέας, Δρ. Γιώργος Γιαννακόπουλος θα βρεθεί στο Public Café Συντάγματος για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Διακριτική Απομυθοποίηση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΡΟΠΗ.

Μαζί του θα συζητήσουν οι Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, η Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ, πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, ο Μανώλης Πατηνιώτης, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αθηνών και ο Περικλής Τερλιξίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Attica Hub for the Economy of Data and Devices (ahedd) στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Λομβαρδέα (αρχισυντάκτρια Inside Story).

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το βιβλίο παρουσιάζει με απλότητα ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης. Αποκαλύπτει στον αναγνώστη τους τρόπους με τους οποίους οι μηχανές μαθαίνουν, καθώς και το πού και πώς συνεισφέρουν σε εκφάνσεις της ζωής μας. Μέσα από μία διακριτική απομυθοποίηση –που επιχειρεί ο συγγραφέας – το βιβλίο προσγειώνει τις προσδοκίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να αφαιρεί τίποτε από τον ενθουσιασμό για τα επιτεύγματα του χώρου. Στόχος να αποδυναμώσει τους παράλογους φόβους, αλλά και να διασκεδάσει με τις πολυδιαφημισμένες – και ιδιαίτερα στρεβλές – ιστορίες σχετικά με τις νοήμονες μηχανές στο σήμερα και το αύριο.

Επιπλέον, στα τελευταία κεφάλαια, ο αναγνώστης θα βρει πληροφορίες για τα τεκταινόμενα στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και τον κόσμο του σήμερα, ενός σήμερα που θέτει τις βάσεις για ένα συναρπαστικό αύριο σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό. Πάνω από όλα, το βιβλίο αυτό καλείται να αναδείξει τον άνθρωπο -σε όλη του τη λάμψη και το σκοτάδι του- στο παρασκήνιο, αλλά και στο προσκήνιο των νοημόνων συστημάτων. Ακόμη περισσότερο, θα υποδείξει πώς και γιατί η αναζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στη βάση της μία ουσιαστική αναζήτηση στα βάθη του ανθρώπου, της ανθρωπιάς και της ανθρωπότητας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Γιάννης: Εκτόξευση στα Αστέρια» – Mirin Fader (Εκδόσεις Διόπτρα)

Δευτέρα 8/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @ Public Social

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου στις 20:30 το Public και οι Εκδόσεις Διόπτρα σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της βραβευμένης ρεπόρτερ και αρθρογράφου Mirin Fader «Γιάννης: Εκτόξευση στα αστέρια».

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί από ένα εκλεκτό panel ομιλητών στους οποίους περιλαμβάνονται οι: Mirin Fader – συγγραφέας του βιβλίου (live σύνδεση από την Αμερική) Γιώργος Μαυρωτάς – Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Ολυμπιονίκης, Δημήτρης Παπανικολάου – διεθνής μπασκετμπολίστας, Νίκος Παπαδογιάννης –δημοσιογράφος, μεταφραστής. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά. Συντονίζει η δημοσιογράφος – αναλύτρια αγώνων Δώρα Παντέλη.

Το φαινόμενο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα παρκέ του μπάσκετ και στην ελληνική κοινωνία. Λίγα λόγια για την υπόθεση του βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ: Εκτόξευση στα αστέρια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το λαμπερό πρόσωπο του ΝΒΑ, ο πρωταγωνιστής των τελικών του 2021 και ίνδαλμα για εκατομμύρια παιδιά. Ωστόσο, χρειάστηκε να υπερπηδήσει αδιανόητα εμπόδια για να γίνει παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας και ζωντανή ενσάρκωση του Αμερικανικού Ονείρου.

Η έμπειρη δημοσιογράφος Mirin Fader, μέσα από εκατοντάδες συνεντεύξεις που πήρε, φέρνει στο φως άγνωστες ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του νεαρού που έλαβε το προσωνύμιο «Greek Freak»: από τις νύχτες που έζησε στριμωγμένος σε ένα κρύο δωμάτιο μαζί με τα αδέλφια του μέχρι τη βιοπάλη στους δρόμους της Αθήνας και τον ρατσισμό που αντιμετώπισε προσπαθώντας ως μικροπωλητής να ενισχύσει οικονομικά την οικογένειά του.

Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, με πρωταγωνιστή έναν νέο με ισχνό κορμί, που ξεκίνησε αργά στην εφηβεία να παίζει μπάσκετ στις κατώτερες κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ώσπου τον ανακάλυψαν από το ΝΒΑ.

Έκτοτε, η μεταμόρφωσή του, σωματική και πνευματική, υπήρξε θεαματική.

Όμως η προσαρμογή στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου δεν ήρθε χωρίς δυσκολίες. Συνοδεύτηκε από βράδια μοναξιάς και απομόνωσης, αλλά και από το βάρος που επωμίστηκε ως προστάτης της οικογένειας και ως πρότυπο για τα αδέλφια του. Σε όλα αυτά υπήρχε και το πρόσθετο φορτίο της ευθύνης που αισθανόταν απέναντι σε μια ολόκληρη πόλη, που για δεκαετίες βρισκόταν στο περιθώριο. Η ψυχοσύνθεση του Γιάννη τον καθιστά αυστηρό κριτή του εαυτού του και τον βοηθάει να βρίσκει κίνητρο στα λάθη του. Για να νικήσει στους μεγάλους τελικούς του 2021, αν και τεράστιο outsider, έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα από όλους: αγκάλιασε τις ελλείψεις και τα μειονεκτήματά του και δούλεψε απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του.

Η Fader παρουσιάζει έναν ήρωα πιο ευάλωτο απ’ όσο νομίζουν οι ανυποψίαστοι φίλαθλοι, έναν άνθρωπο που αναδείχθηκε θριαμβευτής απέναντι σε κάθε αντιξοότητα και πρόκληση που παρουσιάστηκε στον δρόμο του: ως γιος, ως πατέρας, ως αδελφός, ως συμπαίκτης, ως κοινωνικό φαινόμενο.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Mirin Fader είναι μόνιμη συνεργάτιδα της γνωστής ιστοσελίδας The Ringer. Έγραφε στο Bleacher Report από το 2017 έως το 2020. Η δουλειά της έχει τιμηθεί από την Ένωση Αθλητικού Τύπου των ΗΠΑ, τους Αρχισυντάκτες του Associated Press, την Ένωση των Επαγγελματιών Συντακτών Μπάσκετ και το Σωματείο Τύπου του Λος Άντζελες. Το Folio Μagazine την ανέδειξε Κορυφαία Γυναίκα στα ΜΜΕ το 2019, ενώ το έργο της έχει παρουσιαστεί στην ανθολογία Best American Sports Writing. Η Fader έχει σκιαγραφήσει με την πένα της το προφίλ ορισμένων από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του ΝΒΑ, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Τζα Μοράντ, ο Μπράντον Ίνγκραμ και ο ΛαΜέλο Μπολ. Της αρέσει να γράφει για ενδιαφέροντες ανθρώπους που συμβαίνει να είναι αστέρες του αθλητισμού και να αφηγείται τις ιστορίες που διαμόρφωσαν τον περίπλοκο και επιβλητικό χαρακτήρα τους. Website: www.mirinfader.com,Twitter: @mirinfader

«Ο υπασπιστής του αυτοκράτορα» – Φίλιππος Πλιάτσικας (Εκδόσεις Ψυχογιός)

Τρίτη 9/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @ Public Social

Την Τρίτη 9/11 στις 20:30, ο Φίλιππος Πλιάτσικας θα είναι στο Public Café Συντάγματος για να παρουσιάσει το πρώτο του βιβλίο «Ο υπασπιστής του αυτοκράτορα» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η ποιήτρια Άννα Αφεντουλίδου. Θα συμμετάσχουν σε ένα μικρό απόσπασμα της παράστασης «Μουσική για ένα βιβλίο» η ηθοποιός Ιωάννα Παπακωνσταντίνου και ο κιθαρίστας Χάρης Μιχαηλίδης

Το 1798, στο ταξίδι του προς την Αίγυπτο, ο Ναπολέων Βοναπάρτης «κρύφτηκε» για κάποιο διάστημα στην Ιεράπετρα της Κρήτης, κάτι που λίγοι γνώριζαν κι ακόμη πιο λίγοι έμαθαν ποτέ. Δίπλα του, ο Ζαν Λινιέ˙ ο πιο πιστός αξιωματικός και παιδικός του φίλος απ’ τις γειτονιές της Κορσικής. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, μια άγρια, τρικυμισμένη νύχτα, η Σοφία Σινιώρη, μια υπέροχη γυναίκα, στη δίνη ενός αναπάντεχου, μοιραίου έρωτα, φυγαδεύεται από την Κρήτη στη Μάνη, και κατόπιν στην Πεντέλη, για να καταλήξει στο Παρίσι, συνοδεία του Μπερναρντέν, ενός απόστρατου αξιωματικού.

Πάνω από δύο αιώνες μετά, η Σοφί Λινιέ, ένα κορίτσι τού σήμερα στην πρωτεύουσα πόλη της Γαλλίας, τη μέρα που αποχαιρετά τη μητέρα της, Λιμπερτέ, για το μεγάλο ταξίδι, ανακαλύπτει ένα από χρόνια κρυμμένο μυστικό σε έναν παλιό πίνακα ζωγραφικής. Τα βήματά της θα την οδηγήσουν στη νοτιότερη γωνιά της Ευρώπης, την Κρήτη, και μετά στην Πεντέλη, σ’ έναν έρημο πύργο, όπου μέσα από τα μάτια της και την ψυχή της θα ενωθούν, μ’ έναν τρόπο σχεδόν μεταφυσικό, οι δυο τόσο μακρινοί κόσμοι, που χωρίζονται από αιώνες, με τη ρωγμή του ανεκπλήρωτου ωστόσο να χάσκει εντός τους. Κι ίσως έτσι λυτρωθούν κι απελευθερωθούν από τα δεσμά μιας αιώνιας προσμονής.

Είναι η μοίρα των ανθρώπων, η τύχη, κάποιος θεός;

Τι είναι αυτό που ορίζει τελικά τα βήματά τους;

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Η Αλήθεια» – Νικόλας Σμυρνάκης (Εκδόσεις Διόπτρα)

Τετάρτη 10/11 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public Social

Η Αλήθεια, αν διαδοθεί, είναι ικανή να επηρεάσει την ανθρωπότητα με έναν απίθανα καταλυτικό τρόπο

Την Τετάρτη 10/11 στις 20.30, ο Νικόλας Σμυρνάκης μας παρουσιάζει το νέο του βιβλίου με τίτλο «Η Αλήθεια (Ένα συναρπαστικό ταξίδι στις 8 Ανθρώπινες Ανάγκες)» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Συνοδοιπόροι του στο ταξίδι της Αλήθειας οι:

Ράνια Θρασκιά Παιδαγωγός-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας MSc, Εύη Φραγκάκη – Δημοσιογράφος, Νίκος Ορφανός-Ηθοποιός

Η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι η Αλήθεια.

Ψάξε, βρες, αποδέξου, έκφρασε την Αλήθεια μέσα σου.

Μόνο τότε θα απελευθερωθείς από τη φυλακή της γνώμης των άλλων.



Φαντάσου να ήξερες την απάντηση στο ερώτημα «Πώς θα κερδίσω την αγάπη των άλλων;» Με ποιο τρόπο θα την αξιοποιούσες; Και πόσο μακριά θα έφτανες για μια τέτοια γνώση;

Φαντάσου τώρα και κάτι ακόμα. Ο πιο διάσημος ζωγράφος της εποχής μας, ο άνθρωπος που κατέχει το μυστικό της ασύλληπτης επιδραστικότητας, σε καλεί και σου ανακοινώνει ότι έχεις «επιλεχθεί». Σε στέλνει σε ένα αλλιώτικο ταξίδι στο ΝηΣί του Ανθρώπου. Εκεί ανατρέπονται όλα όσα μέχρι τώρα θεωρούσες αυτονόητα και ανακαλύπτεις…

… την Α λ ή θ ε ι α.

Η Αλήθεια, αν διαδοθεί, είναι ικανή να επηρεάσει την ανθρωπότητα με έναν απίθανα καταλυτικό τρόπο. Είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες, λύνει κάθε γρίφο, δίνει απάντηση σε κάθε ερώτημά σου, σε απελευθερώνει από κάθε φόβο.

Και δεν μπορείς να φανταστείς πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν δεν φοβάται άλλο. Όταν δεν φοβάται πια…

Αλήθεια, εσύ αντέχεις την Αλήθεια;

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Αποφασίζω. Η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας» – Δημήτρης Μπουραντάς (Εκδόσεις Ψυχογιός)

Πέμπτη 11/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @Public Social

Την Πέμπτη 11/11 στις 20.30, ο Δημήτρης Μπουραντάς παρουσιάζει το νέο του βιβλίου με τίτλο «Αποφασίζω. Η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Μαζί του θα είναι: Σίσσυ Γκίκα πρ. διευθύντρια Λυκείου και ΓΓ Υπουργείου Παιδείας, Δημήτρης Μπουραντώνης, πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Κουτσιανάς, ιδρυτής Αpivita και Symbeeosis, Γιώργος Κασκάνης, Επιθεωρητής Εθνική Ασφαλιστική.

Δεν μπορούμε να δώσουμε πολλά χρόνια στη μία και μικρής διάρκειας ζωή μας. Μπορούμε όμως να δώσουμε πολλή ζωή στα χρόνια μας κάνοντας επιτυχημένες επιλογές. Ο Αλμπέρ Καμί υποστήριξε ότι η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι πίστευαν ότι το πεπρωμένο δεν είναι η μοίρα αλλά το αναπόφευκτο των συνεπειών των δικών μας επιλογών και πράξεων, δεδομένων, βεβαίως, των αντικειμενικών περιορισμών. Συνεπώς, η τέχνη να κάνουμε επιτυχημένες επιλογές είναι για όλους μας η πλέον κρίσιμη.

Με αληθινές ιστορίες, παραδείγματα, μεταφορές, ασκήσεις και οδηγούς βελτίωσης το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε τις πλέον χρήσιμες αρχές, μεθόδους και τεχνικές για να κάνετε περισσότερο επιτυχημένες επιλογές σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Για να κάνετε πράξη τον στίχο του Διονύσιου Σολωμού «με λογισμό και μ’ όνειρο» και να ζήσετε όσο καλύτερα γίνεται.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Σκοτεινή Αθήνα – Άρθουρ Αντωνόπουλος (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια)

Παρασκευή 12/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @Public Social

Την Παρασκευή 12/11 στις 20.30, ο Άρθουρ Αντωνόπουλος μας μυεί στα μυστικά της Αθήνας μέσα από το νέο του βιβλίο «Σκοτεινή Αθήνα» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Μαζί του σε αυτή την περιπλάνηση οι Βασίλης Οικονομίδης, Δικηγόρος-Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Β.Δ. Οικονομίδης Δικηγορική Εταιρία (VDI Law Firm), Θωμάς Αποστολίδης Entrepreneur, Χαρίκλεια Μιχαηλίδου Rika Travel.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Χριστίνα Τριποδιανάκη

Προλογίζει η Μαίη Ζαννή.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει βραδινός περίπατος στο κέντρο της Αθήνας με ξεναγό τον συγγραφέα Άρθουρ Αντωνόπουλο. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα (μέσω κλήρωσης*).

*Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας κατά την είσοδό σας στο χώρο της εκδήλωσης

Αθήνα 1932

Όταν ένας Ελβετός μεγιστάνας επισκέπτεται την Ελλάδα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός μυστικού, η περιέργεια ενός μοναχού κορυφώνεται. Τι είναι το πέπλο που κάποιοι μανιωδώς ψάχνουν; Τι κρύβει η Τράπεζα της Ελλάδος; Τι ρόλο παίζει ένα οικείο σύμβολο;

Αθήνα 2009

Η Αριάδνη επιστρέφει στην Αθήνα όταν μια μεγάλη εφημερίδα τής δίνει μία μοναδική επαγγελματική ευκαιρία. Όμως δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Κάποιος προσπαθεί να την προειδοποιήσει ότι η ζωή της κινδυνεύει και ότι ένα σύμβολο που βλέπει παντού γύρω της, στους δρόμους της Αθήνας, σε υπουργεία, σημαίες χωρών και μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες δεν είναι τυχαίο – είναι μόνο η αρχή μιας νέας παγκόσμιας πραγματικότητας. Τι ρόλο έπαιξαν στ’ αλήθεια οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι θρησκείες και οι άγνωστες πυραμίδες στην Ελλάδα, αλλά και οι σύγχρονες πολιτικές οικογένειες; Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν και πώς είναι δυνατόν να τους ενώνει όλους ένα σύμβολο;

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ανακαλύψει ένα μυστικό αιώνων, και κυνηγημένη από την αστυνομία, η Αριάδνη θα ταξιδέψει στους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, αλλά και πίσω στο χρόνο.

Ο Άρθουρ Αντωνόπουλος γεννήθηκε το 1975 στη Μελβούρνη, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Monash,

με ειδίκευση στη Λογοτεχνία. Το μεταπτυχιακό του πάνω στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στάθηκε η αφορμή να επισκεφθεί αρκετές φορές την Αθήνα, γεγονός που τον έφερε σε επαφή με τις ρίζες του και τη βαθιά αγάπη του για την Ελλάδα. Έκτοτε εργάστηκε ως καθηγητής της αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες, ενώ η κλίση του για επικοινωνία ήταν αυτή που τον οδήγησε στα μονοπάτια της συγγραφής του πρώτου του μυθιστορήματος με τίτλο Σκοτεινή Αθήνα.

Σήμερα ζει στην Αθήνα, κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία στο Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο και συνεχίζει το συγγραφικό του έργο, παράλληλα με τα σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων στη Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία. Λατρεύει τα ταξίδια και πιστεύει ότι κάθε μέρα είναι η ευκαιρία να ζήσει κανείς μια γεμάτη ζωή.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook.

“Utopia Avenue” – David Mitchell (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Δευτέρα 15/11 και ώρα 19:00 | @ Public Social

Διαδικτυακή γνωριμία και συζήτηση με τον Βρετανό συγγραφέα David Mitchell με αφορμή το νέο μυθιστόρημά του “Utopia Avenue” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, στις 7το βράδυ,

o συναρπαστικός David Mitchell θα συνομιλήσει διαδικτυακά με τη μεταφράστρια του βιβλίου και συγγραφέα Μαρία Ξυλούρη, με αφορμή το νέο πολυαναμενόμενο βιβλίο του UTOPIA AVENUE

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με διαδοχική διερμηνεία.

Ένα απολαυστικό ροκ εντ ρολ μυθιστόρημα. Μια ασταμάτητη μηχανή ονείρων. Η ιστορία του σύντομου, φλογερού ταξιδιού μιας μοναδικής μπάντας, των Utopia Avenue, από τα καταγώγια του Σόχο τo 1967 μέχρι την εμπορική επιτυχία, και αποκεί στην αμερικάνικη γη της επαγγελίας. Μια ιστορία για τα όνειρα, τα ναρκωτικά, τη σεξουαλικότητα, την τρέλα και τον πόνο, αλλά και για τις παγίδες της δόξας.

Για τη δύναμη που έχει η μουσική να γεφυρώνει τα χάσματα, να ορίζει μια εποχή και να συναρπάζει την ψυχή.

Το νέο μου μυθιστόρημα, Utopia Avenue, γεννήθηκε κι απ’ αυτόν τον αφορισμό. […] Τα τραγούδια (κατά κύριο λόγο) χρησιμοποιούν τη γλώσσα, όμως η μουσική αντλεί απευθείας από κάτι κάτω ή πέρα από τη γλώσσα. Μπορεί ένα μυθιστόρημα, φτιαγμένο από λέξεις (και χωρίς ενσωματωμένα ακουστικά ή bluetooth) να εξερευνήσει τα δίχως λέξεις μυστήρια της μουσικής, και την επίδραση της μουσικής στους ανθρώπους και τον κόσμο; Πώς; Είναι τελικά δυνατό να χορέψεις για την αρχιτεκτονική; Το Utopia Avenue είναι η μάλλον ογκώδης απόπειρά μου να απαντήσω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων αν το διαβάσετε. Ελπίζω να απολαύσετε τη διαδρομή.

David Mitchell.

Ο Ντιν είναι στη χειρότερη στιγμή του: του κλέβουν τα χρήματά του, οπότε δεν έχει να πληρώσει το νοίκι του και η σπιτονοικοκυρά του τον πετάει στον δρόμο. Σαν να μην έφταναν αυτά, το αφεντικό του στην παμπ τον απολύει. Δεν έχει να περιμένει βοήθεια από κανέναν, και φοβάται ότι θα αναγκαστεί να επιστρέψει στο Γκρέιβσεντ απ’ όπου κατάγεται, προοπτική που φυσικά δεν του αρέσει καθόλου, όταν ως από μηχανής θεός εμφανίζεται ο Λέβον Φράνκλαντ, μάνατζερ που προσπαθεί να συνθέσει μια μπάντα, και του προτείνει να τζαμάρει με τα υπόλοιπα υποψήφια μέλη: τον Γκριφ, παιδί της εργατικής τάξης, ντράμερ, και τον Γιάσπερ, ολλανδικής καταγωγής κιθαρίστα με συναισθηματική δυσλεξία. Την μπάντα συμπληρώνει αργότερα η Ελφ, πιανίστρια που έχει γνωρίσει σχετική επιτυχία ως μέλος ενός φολκ ντουέτου με τον φίλο της, τον Μπρους, που μόλις την παράτησε – και κάπως έτσι γεννιούνται οι Utopia Avenue.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Τα τελευταία παιδιά στη γη» – Max Brallier (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Πέμπτη 18/11 και ώρα 19:00 | @ Public Social

Γνωριμία με τον Μαξ Μπράλιερ: Διαδραστική διαδικτυακή εκδήλωση της δημοφιλούς σειράς «Τα τελευταία παιδιά στη Γη»

Την Πέμπτη 18/11 στις 19.00, ο Max Brallier με αφορμή την κυκλοφορία του 7ου κατά σειρά βιβλίου «Τα τελευταία παιδιά στη γη: Η κούρσα της αποκάλυψης» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο θα αποκαλύψει τις νέες περιπέτειες του Τζακ Σάλιβαν και της παρέας του.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΗ

Οι φαν της σειράς το γνωρίζουν καλά:

Ο Τζακ Σάλιβαν είναι ο απόλυτος ήρωας της νέας εποχής!

Μαζί με την παρέα του, τα τελευταία παιδιά της Γης, δίνουν τρομερές μάχες ενάντια σε ζόμπι και κτηνώδη τέρατα στην προσπάθειά τους να σώσουν τον κόσμο.

Ο Αμερικανός συγγραφέας Μαξ Μπράλιερ, εμπνευστής και δημιουργός της δημοφιλούς σειράς, με αφορμή την έκδοση του νέου έβδομου βιβλίου.

Η κούρσα της αποκάλυψης

θα μας αποκαλύψει τα πάντα live για τη συνέχεια της ιστορίας του και τις νέες προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθούν αντιμέτωποι οι ήρωές του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με διαδοχική μετάφραση.

Στο τέλος θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση και ερωτήσεις.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, συντονιστείτε στις 18/11/2021, στις 7 μ.μ., στις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Η δίκη που άλλαξε τον κόσμο» – Στέφανος Δάνδολος (Εκδόσεις Ψυχογιός)

Δευτέρα 22/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @ Public Social

Την Δευτέρα 22/11 στις 20.30 , ο Στέφανος Δάνδολος θα είναι στο Public café Συντάγματος για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου “Η δίκη που άλλαξε τον κόσμο».

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο δημοσιογράφος Νίκος Κουρμούλης και η συγγραφέας Σοφία Δημοπούλου ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο Τάσος Νούσιας.

Άραγε ξέρουμε τα πάντα για τις τελευταίες ώρες του Χριστού; Μήπως συνέβη κάτι λίγο πριν από τη Σταύρωση, για το οποίο κανείς δεν έχει μιλήσει εδώ και αιώνες;

Και όμως, εκείνη την ημέρα στο Πραιτώριο της Ιερουσαλήμ, μια γυναίκα όρθωσε το ανάστημά της και προσπάθησε να σώσει τον Ναζωραίο, κάνοντας ό,τι δεν τόλμησαν δεκάδες άντρες γύρω της. Το όνομά της Κλαυδία Πρόκλα. Η σύζυγος του ίδιου του Πόντιου Πιλάτου, του ανθρώπου που δίκασε τον Ιησού. Μια Ρωμαία της άρχουσας τάξης, που, σε καιρούς αντίξοους για κάθε γυναίκα, επέλεξε το δικό της πεπρωμένο, ακολουθώντας τη φωνή της καρδιάς. Ποια ήταν πραγματικά; Και πώς έφτασε να ανακηρυχτεί Αγία της Χριστιανικής Εκκλησίας μετά τον θάνατό της;

Από τις ανεμοδαρμένες ερήμους της Ιουδαίας μέχρι τα ομιχλώδη μονοπάτια της αστραφτερής Ρώμης, αυτή εδώ είναι η συγκλονιστική ιστορία ανθρώπων που πάλεψαν με τα σκοτάδια τους για να βγουν στο φως. Είναι το πορτρέτο μιας θαρραλέας ύπαρξης που αντιτάχθηκε στη βία των ημερών της. Η ανατομία ενός γάμου που χτυπήθηκε ανελέητα από τη μοίρα. Το δραματικό χρονικό μιας δίκης που σημάδεψε την ανθρωπότητα και εκείνου του τραγικού δικαστή που ένιψε τας χείρας του, του άντρα που είχε ξεκινήσει την καριέρα του με όνειρα και έσβησε στην αφάνεια. Και, τέλος, η οδύσσεια ενός παλιού Ρωμαίου στρατηγού, που σαράντα χρόνια μετά τη Σταύρωση έφερε στο φως τα κρυμμένα μυστικά οδεύοντας προς τη δική του λύτρωση.

Ο Στέφανος Δάνδολος αντλεί έμπνευση από ένα καταγεγραμμένο γεγονός των τελευταίων ωρών του Χριστού, το οποίο ουδέποτε αναδείχτηκε, και, συνυφαίνοντας πραγματικότητα και μυθοπλασία, χτίζει ένα βαθιά υποβλητικό μυθιστόρημα για την ελπίδα, τον έρωτα και τα θαύματα της ανθρώπινης ψυχής.

Ένα επικό έργο που καθηλώνει τον αναγνώστη με τη χειμαρρώδη γραφή και την έξοχη αναπαράσταση της εποχής, ζωντανεύοντας με μαεστρία μια άγνωστη πτυχή της ωραιότερης ιστορίας του κόσμου.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

“Το κορίτσι της στάχτης» – Μένιος Σακελλαρόπουλος (Εκδόσεις Ψυχογιός)

Τρίτη 23/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @ Public Social

Την Τρίτη 23/11 στις 20.30 , ο Μένιος Σακελλαρόπουλος θα είναι στο Public Café Συντάγματος για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Το κορίτσι της Στάχτης» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Με την παρουσία της θα μας τιμήσει η ηρωϊδα του βιβλίου, Βίβιαν Στεφάνου.

Καλάβρυτα, 13 Δεκεμβρίου 1943.

Τα γερμανικά πολυβόλα θερίζουν ζωές, βάφοντας με αίμα τον τόπο ολάκερο. Δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα. Σπαράζουν οι μανάδες σκάβοντας με τα νύχια το χώμα, κρύφτηκαν ο ήλιος και τα πουλιά. Παντού στάχτη και θάνατος.

Η Παρασκευούλα, πεντέμισι χρόνων, νιώθει να χάνεται το μυαλό της, λαβώνεται η ψυχή της. Κρύβεται με τ’ αδέλφια της στο βουνό, δυο μερόνυχτα περπατούν θρηνώντας τον πατέρα.

Ο Μητροπολίτης ζητάει από τις οικογένειες να δώσουν παιδιά για υιοθεσία στην Αυστραλία. Με φλογισμένα μάτια η μικρή σηκώνει το τρεμάμενο χεράκι της και φωνάζει: «Εγώ θα πάω στην… Αστραλία, εγώ!» Χλώμιασε η μάνα της, η Αρχοντούλα, στράγγιξε το αίμα από τις φλέβες της.

Το αεροσκάφος Ντακότα με το όνομα «Αέρας» αναλαμβάνει να συνεχίσει την ιστορία, που ράγισε πέτρες και γκρέμισε βουνά!

Μια αληθινή, σπαρακτική ιστορία με φόντο τα ισοπεδωμένα Καλάβρυτα, ένα ολόφωτο μήνυμα στην ανθρωπότητα από μία συγκλονιστική γυναίκα, τη Βίβιαν Στεφάνου, για τη δύναμη της ψυχής του ανθρώπου, που χτίζει φάρους για ν’ απλώσει το φως!

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

«Κόμεντι Σκρίπτα» – Γιώργος Χατζηπαύλου (Εκδόσεις Χρονικό)

Δευτέρα 29/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @Public Social

Την Δευτέρα 29/11 στις 20:30, ο αγαπημένος stand-up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου θα είναι στο Public café Συντάγματος για να μιλήσει για το νέο του βιβλίο «Κόμεντι Σκρίπτα», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Χρονικό.

Μαζί με τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Γιώργος Αγγελόπουλος και ο Γιάννης Σαρακατσάνης (ηθοποιοί, κωμικοί και ιντερνετικές προσωπικότητες) ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Τζένη Μελιτά.

Μία συλλογή κειμένων από τον stand–up κωμικό Γιώργο Χατζηπαύλου για την καθημερινή ζωή…

Πώς μπορεί ένα πρώτο ραντεβού να καταστραφεί από μία μόνο φράση. Πώς είναι η ζωή μιας ινφλουένσερ. Τι συζητούν οι συνωμοσιολόγοι μεταξύ τους. Τι συμβαίνει όταν γίνεσαι 80 ετών. Τι σκέφτονται οι άνθρωποι στις σκάλες του Μετρό. Σε τι εξυπηρετούν οι ημιώροφοι. Πώς περνάει η μέρα ενός νέου μπαμπά. Γιατί υπάρχουν λουκέτα για βαλίτσες. Ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά της ερωτικής πράξης.

Και τα μεγάλα ερωτήματα…

Τι είπαν στην πραγματικότητα οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν στη Σελήνη. Τι ρόλο έπαιξε το ζώδιο του Χίτλερ στην Απόβαση της Νορμανδίας. Τι θα είχε συμβεί αν η σύγχρονη τεχνολογία υπήρχε πάντα. Πώς ήταν στο σχολείο ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ένα βιβλίο που δίνει λύσεις, αλλά προτείνει και ιδέες…

Γιατί θα έπρεπε τα μέντιουμ να διδάσκουν ιστορία στο σχολείο. Πώς απαντάμε ειλικρινά σε απορίες παιδιών. Γιατί οι παροιμίες χρειάζονται οδηγίες χρήσης και τα τραγούδια όρους και προϋποθέσεις. Γιατί εκτός από τον γάμο πρέπει να γιορτάζουμε και το διαζύγιο. Πότε πρέπει να επιτρέπεται να οδηγείς μηχανή χωρίς κράνος.

Και στο οποίο, μεταξύ άλλων…

… θα διαβάσετε σύγχρονα παραμύθια, θα απολαύσετε συνεντεύξεις με τον Φειδιππίδη και τον Αλέξανδρο, τον Μακεδόνα, και θα μάθετε πώς θα ήταν ο κόσμος αν ίσχυαν όσα λένε οι γονείς.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και live μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube.

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου ασχολείται επαγγελματικά με το stand-up comedy από το 2007. Έχει παρουσιάσει τέσσερις σόλο παραστάσεις, έχει συνεργαστεί με αγγλόφωνους κωμικούς και κωμικούς του Comedy Store, ενώ το 2017 και το 2019 πραγματοποίησε περιοδείες εκτός Ελλάδας με sold out παραστάσεις σε είκοσι δύο πόλεις του εξωτερικού. Είναι ο δημιουργός του Comedy Club για παιδιά και του Stand Up for U. Έχει γράψει και παρουσιάσει σατιρικές εκπομπές στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το ίντερνετ. Από το 2014 μέχρι σήμερα, καλλιτεχνική έδρα του αποτελεί το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

