Χθες είχα βγει με δυο φίλους μου και συζητούσαμε για τις σειρές που μου αρέσουν. Προσπαθούσαν να με πείσουν ότι πρέπει να ξεκολλήσω από το λατρεμένο παρόλα αυτά Gossip Girl και να δω κάτι με περισσότερη δράση που κυριολεκτικά θα με κάνει να μένω σπίτι τα βράδια γιατί θα ανυπομονώ να δω το επόμενο επεισόδιο. Σε ποιες σειρές καταλήξαμε; Στις παρακάτω φυσικά! Πάρε pop corn και ετοιμάσου για ατελείωτες συζητήσεις με τη παρέα γύρω από τη καινούρια σειρά που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Empire

Μεγάλες πρεμιέρες κορυφαίων σειρών θα παρακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες οι συνδρομητές της WIND VISION μέσα από τα κανάλια FOX και FOX Life. Μυστήριο και ίντριγκες περιμένει τους τηλεθεατές και στην 5η season του «Empire», που ξεκινά στις 10/10, 21.50 στο FOX. Στα νέα επεισόδια, οι Lyon, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ανακτήσουν την Empire Records, θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί, για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή μαθαίνοντας – για άλλη μια φορά – ότι η δόξα και το χρήμα έχουν βαρύ τίμημα.

Making a murder

Το Netflix παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο δεύτερο κεφάλαιο της βραβευμένης με Emmy, πρωτότυπης σειράς ντοκιμαντέρ που αποθέωσαν οι κριτικοί, «Φονικές Αμφιβολίες«, με θέμα την πρωτοφανή περιπέτεια του Στίβεν Έιβερι από την αποδεδειγμένη με DNA αθωότητά του, στην καταδίκη του σε δολοφόνο. Οι βραβευμένοι με Emmy δημιουργοί, Λάουρα Ριτσάρντι και Μόιρα Ντίμος, επιστρέφουν στο Midwest, όπου έχουν για άλλη μια φορά αποκλειστική πρόσβαση στον Στίβεν Έιβερι και τον επίσης εναγόμενο ανιψιό του, Μπρένταν Ντάσσευ, τις οικογένειές τους και τις νομικές ομάδες που τους εκπροσωπούν και αγωνίζονται για δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια των 10 νέων επεισοδίων του Δεύτερου Μέρους, το ντοκιμαντέρ Φονικές Αμφιβολίες παρουσιάζει μια εις βάθος ματιά στις εξελίξεις που ακολουθούν τη δικαστική ετυμηγορία και διερευνά το συναισθηματικό φόρτο που προκαλεί η διαδικασία σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Madam Secretary

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, τα βλέμματα στρέφονται στην επιστροφή με 5ο κύκλο της δημοφιλούς πολιτικής σειράς Madam Secretary με την Τέα Λεόνι που προβάλεται λίγες ώρες μετά τις Η.Π.Α (Τρίτη 9/10, 22.00), με εμφανίσεις από τους Χίλαρι Κλίντον, Μαντλίν Ολμπράιτ και Κόλιν Πάουελ. Επίσης, στο κανάλι ξεχωρίζει και η πρεμιέρα της νέας μίνι σειράς του BBC, Press με πρωταγωνίστρια την Σαρλότ Ρίλεϊ για τον απαιτητικό κόσμο της βιομηχανίας του βρετανικού Τύπου (Πέμπτη 11/10, 22.00)

The Protector

Έρχεται το “The Protector”, η πρώτη τούρκικη πρωτότυπη σειρά του Netflix. Η σειρά αφηγείται την επική περιπέτεια του Χακάν, ενός νεαρού καταστηματάρχη του οποίου η ζωή έρχεται τα πάνω-κάτω όταν μαθαίνει ότι συνδέεται με μία μυστική, αρχαία τάξη, που έχει αναλάβει την προστασία της Κωνσταντινούπολης. Στην αρχή της ιστορίας, ο Χακάν δε θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την έννοια του ήρωα – ένας συνηθισμένος άνθρωπος στην πόλη των 15 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η Ανατολή συναντάει τη Δύση και το παρελθόν το παρόν. Πρέπει να μάθει επειγόντως πως η πατρίδα του απειλείται από τους μυστηριώδεις, μυστικούς Αθάνατους, και είναι χρέος του να τους σταματήσει. Πρόκειται για μια αποστολή για την οποία όχι μόνο είναι απροετοίμαστος, αλλά και διστακτικός. Θα εκπληρώσει τελικά το πεπρωμένο του ως ο τελευταίος προστάτης;

Press

Πρεμιέρα κάνει και η νέα μίνι σειρά του BBC στο COSMOTE CINEMA 4HD, Press με πρωταγωνίστρια την Σαρλότ Ρίλεϊ (Πέμπτη 11/10, 22.00). Η σειρά μας μεταφέρει στον απαιτητικό κόσμο της βιομηχανίας του βρετανικού Τύπου, ακολουθώντας τη ζωή των εργαζομένων της εφημερίδα The Herald, οι οποίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν την προσωπική τους ζωή και τα επαγγελματικά διλήμματα που συναντούν, εν μέσω της ατελείωτης πίεσης του 24ωρου παγκοσμίου κύκλου ειδήσεων.

WASTED! The Story of Food Waste

Tο πάθος του Anthony Bourdain για τη μείωση της σπατάλης του φαγητού (food waste) αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «WASTED! The Story of Food Waste», το οποίο κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου στις 21.00, αποκλειστικά στο FOX Life, για να αλλάξει τον τρόπο που αγοράζουμε, μαγειρεύουμε και τρώμε το φαγητό μας! To FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και WIND VISION.