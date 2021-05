«War of the Worlds»: Σήμερα η μεγάλη πρεμιέρα του 2ου κύκλου – Είναι οι εισβολείς, στην πραγματικότητα, άνθρωποι;

Ο δεύτερος κύκλος της δραματικής σειράς «War of the Worlds» σε παραγωγή CANAL+ και FOX, δημιουργία του βραβευμένου με BAFTA, Howard Overman, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Μαΐου στις 21.50 αποκλειστικά στο FOX. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 21.50 ενώ θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision. Τα νέα επεισόδια «War of the Worlds» θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand.

Η σύγχρονη, τηλεοπτική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος του H.G. Wells, που διαδραματίζεται στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς, επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο, με πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφιο για βραβεία EMMY και Tony, Gabriel Byrne (In Treatment) και την βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice Award, Daisy Edgar-Jones (Normal People). Συμπρωταγωνιστούν οι Léa Drucker, Natasha Little, Stéphane Caillard, Adel Bencherif, Ty Tennant, Stephen Campbell Moore, Bayo Gbadamosi, Aaron Heffernan και Emilie de Preissac.

Στον πρώτο κύκλο του «War of the Worlds», μια επίθεση εξωγήινων σχεδόν εξαφάνισε την ανθρωπότητα και άφησε πίσω λίγους μόνο επιζώντες να πολεμούν για την επιβίωσή τους. Κανείς δεν συγκλονίστηκε περισσότερο από την εισβολή, όσο η Emily (Daisy Edgar-Jones), η οποία ανακάλυψε πως ίσως υπάρχει μια ιδιαίτερη προσωπική σύνδεση ανάμεσα στην ίδια και τους εξωγήινους. Ο δεύτερος κύκλος βρίσκει τους πρωταγωνιστές να κλονίζονται από το ενδεχόμενο οι εισβολείς να είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι. Στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τον έλεγχο του πλανήτη, έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη μάχη. Η απεγνωσμένη προσπάθεια για επιβίωση τους ωθεί στα άκρα. Ορισμένοι θα σκεφτούν σοβαρά ακόμα και να θυσιάσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο.

Ο Howard Overman δήλωσε: «Από τον πρώτο κιόλας κύκλο του War of the Worlds, στόχος μου ήταν να βρίσκονται στο επίκεντρο οι ανθρώπινες σχέσεις. Μου έδωσε μεγάλη χαρά να παρακολουθώ τους ηθοποιούς της σειράς να ζωντανεύουν τους πολυσύνθετους αυτούς χαρακτήρες και η επιστροφή μας στις ιστορίες τους, στον δεύτερο κύκλο είναι συναρπαστική!»

Ο πρώτος κύκλος του «War of the Worlds» αποτελεί παγκόσμια επιτυχία, σημειώνοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης στην on demand υπηρεσία της Canal+. Η σειρά προβλήθηκε αποκλειστικά στο FOX, σε περισσότερες από 50 χώρες σε Ευρώπη και Αφρική. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίστηκε ως η πιο επιτυχημένη σειρά από το 2012, ενώ στις ΗΠΑ ο πρώτος κύκλος ήταν στη λίστα με τις νέες σειρές που κατέγραψαν την καλύτερη απόδοση στο δίκτυο EPIX.

H διανομή της σειράς γίνεται διεθνώς από το STUDIOCANAL σε παραγωγή των Howard Overman, Julian Murphy και Johnny Capps για την Urban Myth Films. Η παραγωγή του «War of the Worlds» πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ουαλικής Κυβέρνησης και χρηματοδοτείται μέσω της Creative Wales. Στο δεύτερο κύκλο επιστρέφει ο Richard Clark για να σκηνοθετήσει τα επεισόδια 1-4, ενώ ο Ben A. Williams σκηνοθετεί τα επεισόδια 5-8. Η σειρά «War of the Worlds» είναι παραγωγή του Studiocanal και της Urban Myth Films, σε συνεργασία με CANAL+ και FOX, ενώ στις ΗΠΑ μεταδίδεται μέσω του EPIX.

Δείτε το trailer: