Μία ακόμη σειρά τηλεοράσεων προστέθηκε στα προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας της LG για να προσφέρει την απόλυτα καθηλωτική εμπειρία θέασης. Η UN74006LB που διατίθεται από 43 έως 65 ίντσες ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά, προβάλλοντας εικόνες σε Real 4K ανάλυση.

Απόλυτα καθηλωτική εμπειρία σαν να βρίσκεστε σε κινηματογράφο

Η νέα σειρά τηλεοράσεων ενσωματώνει έναν γρήγορο, ακριβή τετραπύρηνο επεξεργαστή που εξαλείφει τον ‘θόρυβο’ και δημιουργεί πιο δυναμικά χρώματα και αντίθεση, ενώ οι εικόνες χαμηλής ανάλυσης αναβαθμίζονται και αναπαράγονται με ποιότητα που προσεγγίζει ανάλυση 4K. Παράλληλα, το HDR που περιλαμβάνει το HDR10 και το HLG, σε συνδυασμό με την τεχνολογία δυναμικής βελτίωσης της LG σε κάθε σκηνή και το FILMMAKER MODE™[1] προσφέρουν απολαυστικό περιεχόμενο και κινηματογραφική εμπειρία θέασης. Ακόμη, με το LG ThinQ[2] οι χρήστες μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε έξυπνες συσκευές μέσα από μια μεγάλη οθόνη, δίνοντας απλές φωνητικές εντολές.

Επιπλέον, τα μοντέλα της νέας σειράς διαθέτουν Ultra Surround ήχο ο οποίος ‘ξεπροβάλλει’ από πολλαπλά εικονικά κανάλια, συμπληρώνοντας την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας. Οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν μια ευρεία γκάμα περιεχομένου στο Apple TV app, στο Netflix [3] και στο Youtube που είναι διαθέσιμα στο νέο webOS, αλλά και να παίξουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια με χαμηλή καθυστέρηση εισόδου.

Τέλος, το λεπτό πλαίσιο και οι κομψές, μοντέρνες γραμμές τους προσδίδουν μια νότα κομψότητας στον χώρο παρέχοντας μία καθηλωτική εμπειρία με ευρεία γωνία θέασης.

[1] Το λογότυπο FILMMAKER MODE™ είναι εμπορικό σήμα της UHD Aliance, Inc.

[2] Η φυσική αναγνώριση φωνής είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, κορεατικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ρωσικά, πολωνικά, τουρκικά, ιαπωνικά, αραβικά, βιετναμέζικα, ταϊλανδικά, σουηδικά, ινδονησιακά, δανικά, ολλανδικά, ταϊβανέζικα και νορβηγικά.

[3] Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και η ονομασία Apple TV είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc, καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Apple TV+ είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η ονομασία και το λογότυπο Netflix είναι εμπορική επωνυμία και σήμα της Netflix Inc, που έχουν καταχωρηθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.