Ξεχάστε τα στερεότυπα του «μπλε για το αγόρι» και του «ροζ για το κορίτσι»! Το Boho Adventure είναι η νέα, κομψή και super-ζεστή τάση που έχει κατακτήσει τους interior designers – και τώρα, ήρθε η ώρα να κατακτήσει και το παιδικό δωμάτιο!
Το κλειδί είναι οι ήρεμες, γήινες αποχρώσεις. Σκεφτείτε: άμμο, ώχρα, φυσικό λευκό, ζεστό καφέ και μια δόση απαλού πράσινου. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γαλήνης και ηρεμίας, ιδανική για ύπνο… αλλά και για τρελά παιχνίδια!
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα 5 Μυστικά του Επιτυχημένου Boho Δωματίου:
- Η Δύναμη της Υφής: Εδώ πρωταγωνιστούν τα φυσικά υλικά. Ένα χαλί από ψάθα ή χοντρό μαλλί, μαξιλάρια macramé, και λινά υφάσματα δίνουν βάθος και κάνουν τον χώρο αμέσως πιο cozy.
- Το Απόλυτο Accessory: Μια παιδική σκηνή (teepee)! Δεν είναι απλώς διακοσμητικό, είναι η επίσημη “Φωλιά” ή το “Κρησφύγετο” του παιδιού. Γεμίστε το με μαλακά μαξιλάρια και φωτάκια για ατελείωτες ώρες ανάγνωσης (ή σκανδαλιάς).
- Ξύλο, Ξύλο, Ξύλο: Αντί για πλαστικά, επενδύστε σε ξύλινα έπιπλα. Ρατάν για μια πολυθρόνα-κούνια, ή ένα απλό ξύλινο ράφι για τα βιβλία. Είναι διαχρονικό και φιλικό προς το περιβάλλον!
- Η Πινελιά της Περιπέτειας: Για να μη γίνει μονότονο, προσθέστε χαριτωμένα στοιχεία περιπέτειας: ένα διακοσμητικό κεφάλι ζώου (φτιαγμένο από ύφασμα, όχι αληθινό!), έναν dreamcatcher ή εικόνες με ζώα του δάσους (αλεπούδες, αρκούδες, ελάφια).
- Φωτάκια: Μην ξεχάσετε τις γιρλάντες με LED φωτάκια! Θα δώσουν μια παραμυθένια και ζεστή αίσθηση τις βραδινές ώρες, μετατρέποντας το δωμάτιο σε μαγικό καταφύγιο.
Το αποτέλεσμα; Ένα δωμάτιο που “αναπνέει”, δεν έχει ημερομηνία λήξης και είναι τόσο στυλάτο που θα ζηλεύουν ακόμα και οι φίλοι του παιδιού σας!
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply