Boho Kids: Το δωμάτιο που είναι τόσο instagrammable, που θα θέλεις να μείνεις εσύ!

Ξεχάστε τα στερεότυπα του «μπλε για το αγόρι» και του «ροζ για το κορίτσι»! Το Boho Adventure είναι η νέα, κομψή και super-ζεστή τάση που έχει κατακτήσει τους interior designers – και τώρα, ήρθε η ώρα να κατακτήσει και το παιδικό δωμάτιο!

Το κλειδί είναι οι ήρεμες, γήινες αποχρώσεις. Σκεφτείτε: άμμο, ώχρα, φυσικό λευκό, ζεστό καφέ και μια δόση απαλού πράσινου. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γαλήνης και ηρεμίας, ιδανική για ύπνο… αλλά και για τρελά παιχνίδια!

Τα 5 Μυστικά του Επιτυχημένου Boho Δωματίου:

Η Δύναμη της Υφής: Εδώ πρωταγωνιστούν τα φυσικά υλικά. Ένα χαλί από ψάθα ή χοντρό μαλλί, μαξιλάρια macramé, και λινά υφάσματα δίνουν βάθος και κάνουν τον χώρο αμέσως πιο cozy. Το Απόλυτο Accessory: Μια παιδική σκηνή (teepee)! Δεν είναι απλώς διακοσμητικό, είναι η επίσημη “Φωλιά” ή το “Κρησφύγετο” του παιδιού. Γεμίστε το με μαλακά μαξιλάρια και φωτάκια για ατελείωτες ώρες ανάγνωσης (ή σκανδαλιάς). Ξύλο, Ξύλο, Ξύλο: Αντί για πλαστικά, επενδύστε σε ξύλινα έπιπλα. Ρατάν για μια πολυθρόνα-κούνια, ή ένα απλό ξύλινο ράφι για τα βιβλία. Είναι διαχρονικό και φιλικό προς το περιβάλλον! Η Πινελιά της Περιπέτειας: Για να μη γίνει μονότονο, προσθέστε χαριτωμένα στοιχεία περιπέτειας: ένα διακοσμητικό κεφάλι ζώου (φτιαγμένο από ύφασμα, όχι αληθινό!), έναν dreamcatcher ή εικόνες με ζώα του δάσους (αλεπούδες, αρκούδες, ελάφια). Φωτάκια: Μην ξεχάσετε τις γιρλάντες με LED φωτάκια! Θα δώσουν μια παραμυθένια και ζεστή αίσθηση τις βραδινές ώρες, μετατρέποντας το δωμάτιο σε μαγικό καταφύγιο.

Το αποτέλεσμα; Ένα δωμάτιο που “αναπνέει”, δεν έχει ημερομηνία λήξης και είναι τόσο στυλάτο που θα ζηλεύουν ακόμα και οι φίλοι του παιδιού σας!

