Η άνοιξη είναι εδώ και το φως αλλάζει, η διάθεση ανεβαίνει, τα μπαλκόνια γίνονται ξανά το επίκεντρο και εσύ πιάνεις τον εαυτό σου να θέλει να γεμίσει τον χώρο του με ζωή. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η εποχή συνδέεται με νέους στόχους και μικρές αλλαγές που τελικά κάνουν τη διαφορά. Είναι το λεγόμενο «restart» που όλοι λίγο πολύ έχουμε ανάγκη. Και αν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να το πετύχεις χωρίς ιδιαίτερο κόπο, αυτός είναι να φέρεις την άνοιξη κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι σου. Αν, λοιπόν, θέλεις να δεις αποτέλεσμα γρήγορα και χωρίς απαιτήσεις που θα σε κουράσουν στην πορεία, υπάρχουν κάποια λουλούδια που κάνουν ακριβώς αυτό. Αναπτύσσονται εύκολα, ανθίζουν σε χρόνο-ρεκόρ και δίνουν χρώμα ακόμα και στα πιο “άδεια” μπαλκόνια. Δεν το λέμε εμείς μόνο, το προτείνουν και ειδικοί από το site της Martha Stewart.

Ζίννια – το safe choice που πάντα πετυχαίνει

Αν ξεκινάς τώρα με φυτά, η ζίννια είναι από τις πιο ασφαλείς επιλογές. Φυτρώνει εύκολα, μεγαλώνει γρήγορα και δεν σε παιδεύει.

Θα τη βρεις σε πολλές αποχρώσεις και μεγέθη, κάτι που σημαίνει ότι μπορείς να τη δουλέψεις όπως θες, είτε σε γλάστρες είτε σε παρτέρια. Λατρεύει τον ήλιο και δεν φοβάται τη ζέστη, αρκεί το χώμα να στραγγίζει σωστά.

Γόμφρενα – μικρή αλλά “σκληρή”

Με τα στρογγυλά της άνθη και τα έντονα χρώματα, η γόμφρενα έχει χαρακτήρα. Και μαζί με αυτόν, έχει και αντοχή.

Δεν επηρεάζεται εύκολα από ζέστη ή ξηρασία και συνεχίζει να ανθίζει για καιρό. Επιπλέον, προσελκύει μέλισσες και επικονιαστές, κάτι που κάνει τον χώρο σου να δείχνει ακόμη πιο “ζωντανός”.

Κατιφές – το all time classic

Ο κατιφές είναι από εκείνα τα φυτά που δύσκολα αποτυγχάνουν. Αναπτύσσεται γρήγορα, ανθίζει πλούσια και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Ταιριάζει σχεδόν παντού, είτε σε μικρές γλάστρες είτε σε μεγαλύτερα παρτέρια, αρκεί να έχει ήλιο και καλό χώμα.

Ηλίανθος – το statement λουλούδι

Αν θέλεις κάτι που να τραβάει τα βλέμματα χωρίς δεύτερη σκέψη, ο ηλίανθος είναι η απάντηση.

Με γρήγορη ανάπτυξη και έντονη παρουσία, χρειάζεται απλώς αρκετό ήλιο και σωστό πότισμα για να αναπτυχθεί σωστά.

Μποράγκο – το απρόβλεπτο που αξίζει

Το μποράγκο δεν είναι το πιο “διάσημο” φυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αναπτύσσεται γρήγορα και πολλές φορές εμφανίζεται μόνο του στον κήπο.

Τα μπλε άνθη του προσελκύουν μέλισσες και δίνουν μια πιο φυσική, ανεπιτήδευτη εικόνα στον χώρο.

Ναστούρτιο – χρώμα και… γεύση

Από τα πιο γρήγορα φυτά που μπορείς να δεις να ανθίζουν σχεδόν άμεσα.

Τα έντονα πορτοκαλί και κόκκινα άνθη του δίνουν ζωντάνια, ενώ το ενδιαφέρον twist είναι ότι είναι και βρώσιμα, με ελαφρώς πικάντικη γεύση. Δεν αγαπά τον πολύ καύσωνα, οπότε αποδίδει καλύτερα άνοιξη με αρχές καλοκαιριού.

Σελόζια – για πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα

Αν θέλεις κάτι που να ξεφεύγει από τα κλασικά, η σελόζια είναι ιδανική.

Τα άνθη της θυμίζουν βελούδινη υφή και δημιουργούν έντονες χρωματικές “πινελιές”. Αντέχει τη ζέστη και δείχνει ακόμα καλύτερα όταν φυτεύεται σε ομάδες.

Πετούνια – η σταθερή αξία

Δεν είναι τυχαίο που οι πετούνιες βρίσκονται σχεδόν σε κάθε μπαλκόνι.

Αναπτύσσονται γρήγορα, ανθίζουν για μήνες και γεμίζουν τον χώρο με χρώμα χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι ιδανικές για γλάστρες, κρεμαστά καλάθια αλλά και παρτέρια.

Κλεόμη – η πιο “αέρινη” επιλογή

Με τα ιδιαίτερα άνθη και τους μακριούς στήμονες, η κλεόμη δίνει μια πιο ανάλαφρη, σχεδόν καλλιτεχνική εικόνα στον κήπο.

Αναπτύσσεται γρήγορα, προσθέτει ύψος και προσελκύει μέλισσες και πεταλούδες, δημιουργώντας μια πιο “ζωντανή” αίσθηση στον χώρο.

Αν περιμένεις την “τέλεια στιγμή” για να ασχοληθείς με το μπαλκόνι ή τον κήπο σου, μάλλον δεν θα έρθει ποτέ. Η άνοιξη, όμως, είναι η πιο καλή αφορμή για να ξεκινήσεις χωρίς πίεση.

Και το καλύτερο; Με αυτά τα λουλούδια δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις το πρώτο βήμα και να αφήσεις τα χρώματα να κάνουν τη δουλειά τους.