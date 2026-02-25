Η σύγχρονη κουζίνα δεν είναι πλέον απλώς ένας λειτουργικός χώρος, αλλά ένα περιβάλλον που συνδυάζει αισθητική, εργονομία και τεχνολογία, αναβαθμίζοντας την καθημερινή εμπειρία μαγειρέματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι και οι επαγωγικές εστίες της LG Electronics έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ακρίβεια, έλεγχο και ευκολία χρήσης, μετατρέποντας την προετοιμασία κάθε γεύματος σε μια πραγματικά έξυπνη διαδικασία.

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι LG ξεχωρίζουν για την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση A++, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν επαγγελματικά αποτελέσματα στο ψήσιμο. Με την τεχνολογία InstaView™, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την πορεία του φαγητού με δύο ελαφριά χτυπήματα στο γυαλί της πόρτας, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει τον φούρνο και χωρίς απώλεια θερμότητας. Το σύστημα EasyClean™ επιτρέπει γρήγορο και εύκολο καθαρισμό χωρίς τη χρήση χημικών, ακόμη και μέσα σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η λειτουργία πλύσης συμβάλλει στη βαθιά απομάκρυνση υπολειμμάτων, διατηρώντας το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Παράλληλα, η λειτουργία Steam Assist ενισχύει την ακρίβεια στο ψήσιμο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγρασίας και της γεύσης κάθε συνταγής.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την έξυπνη συνδεσιμότητα LG ThinQ™, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται βασικές λειτουργίες του φούρνου, όπως προθέρμανση και χρονοδιακόπτες, αλλά και να πραγματοποιεί διάγνωση πιθανών θεμάτων απευθείας από το smartphone του.

Οι επαγωγικές εστίες LG, συμπληρώνουν ιδανικά το σύστημα μαγειρέματος, προσφέροντας ταχύτητα απόκρισης και ακρίβεια στον έλεγχο της θερμοκρασίας. Διαθέτουν τέσσερις ζώνες μαγειρέματος, έως δύο ευέλικτες περιοχές για διαφορετικά μεγέθη σκευών, 15 επίπεδα ισχύος και λειτουργία Boost έως 3,7 kW για άμεση ενίσχυση της θερμικής απόδοσης. Τα ανεξάρτητα χειριστήρια αφής και ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης διευκολύνουν την καθημερινή χρήση, ενώ οι ενδείξεις υπολειπόμενης θερμότητας και το παιδικό κλείδωμα ενισχύουν την ασφάλεια στο χώρο της κουζίνας. Μέσω της πλατφόρμας LG ThinQ™, παρέχεται επιπλέον δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης της χρήσης, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία έξυπνου μαγειρέματος.

Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, κομψό σχεδιασμό και υψηλή ενεργειακή απόδοση, οι λύσεις εντοιχιζόμενου μαγειρέματος της LG ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας, προσφέροντας λειτουργικότητα και άνεση στην καθημερινότητα.

Με την LG, η κουζίνα μεταμορφώνεται σε έναν χώρο όπου η τεχνολογία, το design και η ευκολία συνυπάρχουν αρμονικά, κάνοντας το καθημερινό μαγείρεμα πιο απολαυστικό από ποτέ.