Η αντίστροφη μέτρηση για την Κατερίνα Καινούργιου έχει ξεκινήσει και, όπως όλα δείχνουν, το πιο τρυφερό κεφάλαιο της ζωής της είναι προ των πυλών. Σε λίγες εβδομάδες θα κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της και το πρώτο της δωμάτιο είναι ήδη έτοιμο να τη φιλοξενήσει.

Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, περιμένουν τη μικρή τους λίγο μετά το Πάσχα, στις 17 Απριλίου, ημερομηνία που η ίδια είχε αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή της, Super Κατερίνα. Και μπορεί οι μέρες να μετριούνται πλέον στα δάχτυλα, όμως το παιδικό δωμάτιο έχει διαμορφωθεί εδώ και καιρό, με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Η ίδια είχε παραδεχτεί στο παρελθόν πως υπήρξαν μικρές διαφωνίες για τη διακόσμηση. Εκείνη ήθελε περισσότερη ένταση και ροζ διάθεση, εκείνος προτιμούσε πιο ουδέτερες και γήινες αποχρώσεις. Τελικά, βρήκαν τη χρυσή τομή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δωμάτιο όπου κυριαρχούν το σομόν, το φυσικό ξύλο και οι μπεζ τόνοι, ενώ οι παστέλ ροζ πινελιές δίνουν μια διακριτική, γλυκιά θηλυκότητα. Η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη, φωτεινή και καθόλου υπερβολική, με μια κομψότητα που δεν κουράζει.

Η ξύλινη κούνια κινείται στην ίδια χρωματική φιλοσοφία, με απαλές σομόν και ροζ λεπτομέρειες. Λούτρινα παιχνίδια σε παστέλ αποχρώσεις συμπληρώνουν το σκηνικό, χωρίς να «βαραίνουν» το χώρο.

Η μπεζ μοκέτα ενισχύει την αίσθηση θαλπωρής και κάνει το δωμάτιο να μοιάζει έτοιμο για τις πρώτες αγκαλιές και τα πρώτα νανουρίσματα. Ακόμη και τα μικρά αξεσουάρ έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να διατηρείται η αρμονία, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν μπήκε τυχαία.

Ένας ολόκληρος τοίχος καλύπτεται από ταπετσαρία σε μπεζ φόντο, με λευκά σχέδια που απεικονίζουν φυτά, δέντρα και ζωάκια. Το μοτίβο θυμίζει ήσυχο παραμύθι και δίνει βάθος στο χώρο χωρίς υπερβολές. Δίπλα, ριγέ επιφάνεια στις ίδιες αποχρώσεις συμπληρώνει τη σύνθεση και κρατά την ισορροπία.

Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα ονόματα που έχει επιλέξει για τη μικρή της. Το ένα θα είναι Πολυξένη, τιμώντας τη μητέρα του συζύγου της, ενώ το δεύτερο θα είναι Αλεξάνδρα, στη μνήμη της φίλης της, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες.