Αν αγαπάς τα έντονα χρώματα, τα γεωμετρικά σχήματα και μια αισθητική που θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό, τότε το Miami Art Deco είναι από εκείνα τα στυλ που δύσκολα περνούν απαρατήρητα. Έχει μέσα του την κομψότητα του κλασικού Art Deco αλλά ταυτόχρονα μια ανεπιτήδευτη, σχεδόν καλοκαιρινή διάθεση. Το αποτέλεσμα είναι μια διακόσμηση που ισορροπεί ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη χαλαρότητα, χωρίς να γίνεται ποτέ βαριά ή αυστηρή.

Η αισθητική αυτή αντλεί έμπνευση από τα εμβληματικά κτίρια της South Beach στο Μαϊάμι. Εκεί όπου η αρχιτεκτονική των δεκαετιών του ’20 και του ’30 συνάντησε τον τροπικό ήλιο και τη θάλασσα και δημιουργήθηκε μια πιο φωτεινή και παιχνιδιάρικη εκδοχή του Art Deco. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ατμόσφαιρα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και σε ένα σύγχρονο σπίτι, ακόμη κι αν βρίσκεται μακριά από φοινικόδεντρα και παραλία.

Από τη λάμψη του Art Deco στη χαλαρότητα της South Beach

Το Art Deco εμφανίστηκε μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια εποχή που ο κόσμος αναζητούσε ξανά την αισιοδοξία και την πολυτέλεια. Χαρακτηριζόταν από γεωμετρικά μοτίβα, έντονες γραμμές και λαμπερές επιφάνειες. Ήταν το στυλ των μεγάλων ξενοδοχείων, των κοσμικών σαλονιών και φυσικά της εποχής του Γκάτσμπι.

Όταν όμως έφτασε στη Φλόριντα, προσαρμόστηκε στο περιβάλλον της. Το έντονο φως, η τροπική φύση και η χαλαρή ατμόσφαιρα της παραλίας έδωσαν στο στυλ μια νέα ταυτότητα. Τα σκούρα χρώματα άρχισαν να αντικαθίστανται από πιο φωτεινές αποχρώσεις και η αυστηρή πολυτέλεια μετατράπηκε σε κάτι πιο ανάλαφρο.

Έτσι γεννήθηκε το Miami Art Deco, μια αισθητική που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζει πολλά από τα ιστορικά κτίρια της περιοχής και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης.

Γεωμετρία που δίνει χαρακτήρα στον χώρο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του Miami Art Deco είναι η αγάπη του για τα γεωμετρικά σχήματα. Κύκλοι, καμπύλες, τρίγωνα και συμμετρικές γραμμές εμφανίζονται παντού, από τα έπιπλα μέχρι τις διακοσμητικές λεπτομέρειες.

Αν θέλεις να δώσεις στο σπίτι σου αυτή τη διάθεση, μπορείς να ξεκινήσεις με μικρές αλλά ουσιαστικές επιλογές. Ένα κεφαλάρι με καμπύλες γραμμές, ένα τραπεζάκι με έντονες γωνίες ή ένα φωτιστικό με μοτίβο chevron αρκούν για να δημιουργήσουν την αίσθηση του στυλ χωρίς να αλλάξεις ολόκληρη τη διακόσμηση.

Παράλληλα, υλικά όπως το γυαλί, οι καθρέφτες και τα μεταλλικά στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο. Αντανακλούν το φως και ενισχύουν τη χαρακτηριστική λάμψη που συνδέεται με την αισθητική του Art Deco.

Τα παστέλ χρώματα της τροπικής αισθητικής

Εκεί που το Miami Art Deco ξεχωρίζει πραγματικά είναι στην παλέτα των χρωμάτων του. Σε αντίθεση με το κλασικό Art Deco που βασιζόταν συχνά σε συνδυασμούς μαύρου και χρυσού, εδώ κυριαρχούν οι απαλές, φωτεινές αποχρώσεις.

Μέντα, παστέλ ροζ, γαλάζιο της θάλασσας και απαλό κίτρινο θυμίζουν καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα και τροπικά τοπία. Αυτά τα χρώματα μπορούν να εμφανιστούν σε τοίχους, υφάσματα ή ακόμη και σε μικρά διακοσμητικά αντικείμενα.

Αν θέλεις να ενισχύσεις την τροπική αίσθηση, μπορείς να προσθέσεις μοτίβα με φύλλα φοίνικα ή άλλα φυσικά στοιχεία. Ακόμη και μια ταπετσαρία ή ένα μαξιλάρι με τέτοιο σχέδιο μπορεί να μεταμορφώσει τον χώρο και να του δώσει μια πιο χαλαρή και εξωτική διάθεση.

Ένα στυλ που φέρνει την αίσθηση των διακοπών στο σπίτι

Το Miami Art Deco είναι μια αισθητική που βασίζεται στο φως, στο χρώμα και στη θετική διάθεση που δημιουργεί ένας χώρος. Με μερικές σωστές επιλογές σε σχήματα, υλικά και χρώματα μπορείς να δημιουργήσεις ένα σπίτι που αποπνέει κομψότητα αλλά ταυτόχρονα θυμίζει καλοκαιρινές αποδράσεις. Είναι ένας τρόπος να κάνεις την καθημερινότητα λίγο πιο φωτεινή και ίσως λίγο πιο ανέμελη.

Γιατί τελικά η διακόσμηση δεν αφορά μόνο την εικόνα ενός χώρου. Αφορά κυρίως το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι όταν ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου. Και σε αυτή την περίπτωση, το συναίσθημα θυμίζει κάτι από καλοκαιρινό απόγευμα δίπλα στη θάλασσα.