Η σχέση μας με το σπίτι είναι μια υπόθεση βαθιά προσωπική και σχεδόν οργανική αφού οι τέσσερις τοίχοι μέσα στους οποίους κινούμαστε αντανακλούν συχνά την εσωτερική μας κατάσταση. Συμβαίνει όμως και το αντίστροφο καθώς οι λεπτομέρειες του περιβάλλοντός μας μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα επίπεδα της ενέργειας και της αισιοδοξίας μας. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία ολικής ανακαίνισης για να νιώσουμε μια αναζωογονητική αύρα στον χώρο μας καθώς η μαγεία κρύβεται συνήθως στις μικρές αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το φως ως πηγή ζωής και ατμόσφαιρας

Ο φωτισμός αποτελεί το Α και το Ω για τη διάθεσή μας και είναι το πρώτο πράγμα που οφείλουμε να προσέξουμε αν νιώθουμε τον χώρο μας κάπως στάσιμο. Το φυσικό φως της ημέρας είναι αναντικατάστατο γι’ αυτό και η απελευθέρωση των παραθύρων από βαριές κουρτίνες μπορεί να αλλάξει αμέσως την ψυχολογία μας. Για τις βραδινές ώρες η αντικατάσταση των ψυχρών λαμπτήρων με θερμότερες επιλογές και η προσθήκη μικρών φωτιστικών σε διάφορες γωνίες δημιουργούν μια ζεστή φωλιά που προσκαλεί για χαλάρωση. Είναι εντυπωσιακό το πώς μια μικρή λάμπα επάνω σε ένα ράφι ή ένα επιδαπέδιο φωτιστικό δίπλα στον καναπέ μπορούν να διώξουν τις σκιές και τη μελαγχολία της ημέρας.

Η δύναμη των χρωμάτων και των υφών

Η εισαγωγή νέων χρωμάτων μέσα από τα διακοσμητικά στοιχεία είναι ένας έξυπνος τρόπος να δώσουμε χαρακτήρα στο σαλόνι ή το υπνοδωμάτιο χωρίς μεγάλο κόστος. Μερικά καινούργια μαξιλάρια με έντονα μοτίβα ή ένα ριχτάρι σε μια γήινη και ζεστή απόχρωση προσφέρουν μια αίσθηση φρεσκάδας και ανανέωσης. Οι υφές παίζουν επίσης σπουδαίο ρόλο στην αφή και στην οπτική μας ηρεμία καθώς τα φυσικά υλικά όπως το λινό και το βαμβάκι προσδίδουν μια ποιότητα που μας κάνει να νιώθουμε πιο άνετα. Μια μικρή αλλαγή στη διάταξη των κάδρων ή η προσθήκη ενός καθρέφτη που αντανακλά το φως και μεγαλώνει τον χώρο λειτουργούν υποσυνείδητα ως μια νέα αρχή.

Η φύση μέσα στο δωμάτιο

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν είναι απλώς μια τάση της εποχής αλλά ένας πραγματικός πνεύμονας αισιοδοξίας για κάθε σπίτι. Η φροντίδα ενός ζωντανού οργανισμού και η παρουσία του πράσινου χρώματος μειώνουν το στρες και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα με τρόπο μοναδικό. Ακόμα και αν κάποιος δεν διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις κηπουρικής υπάρχουν ανθεκτικές επιλογές που απαιτούν ελάχιστη προσπάθεια αλλά προσφέρουν μέγιστη ικανοποίηση. Η επαφή με τη φύση έστω και σε αυτή τη μικρή κλίμακα μας υπενθυμίζει τη ροή της ζωής και την ομορφιά της ανάπτυξης.

Με λίγα λόγια, το σπίτι μας είναι το καταφύγιό μας και κάθε μικρή φροντίδα που του αφιερώνουμε επιστρέφει σε εμάς με τη μορφή ηρεμίας και χαμόγελου. Τελικά η ευτυχία δεν κρύβεται στα ακριβά έπιπλα αλλά στις λεπτομέρειες που μας εκφράζουν και μας κάνουν να νιώθουμε ο εαυτός μας κάθε φορά που ξεκλειδώνουμε την πόρτα.