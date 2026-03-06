Είναι αλήθεια πως τα σπίτια με ψηλά ταβάνια έχουν μια αρχοντιά που σε κερδίζει με την πρώτη ματιά όμως η καθημερινότητα μέσα σε αυτά μπορεί να γίνει λίγο περίεργη. Πολλές φορές νιώθεις πως ο χώρος σε καταπίνει ή ότι ζεις σε μια αίθουσα αναμονής αντί για ένα κανονικό σπιτικό. Το μυστικό για να μην αισθάνεσαι αυτή την απόσταση είναι να φέρεις τα πράγματα λίγο πιο κοντά σου και να δημιουργήσεις γωνιές που σε αγκαλιάζουν αντί να σε αφήνουν έκθετη στο κενό.

Παίξε με το ύψος των τοίχων σου

Όταν έχεις τόσο μεγάλες επιφάνειες στους τοίχους το μάτι συχνά χάνεται και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια. Μπορείς να δοκιμάσεις να τοποθετήσεις τα κάδρα ή τα ράφια σου λίγο πιο χαμηλά από ό,τι θα περίμενε κανείς ώστε να ορίσεις εσύ το δικό σου οπτικό πεδίο. Αν αφήσεις το πάνω μέρος του τοίχου άδειο και εστιάσεις τη διακόσμηση εκεί που κινείσαι εσύ τότε το δωμάτιο αρχίζει να μοιάζει πιο ανθρώπινο. Μια άλλη καλή ιδέα είναι να βάψεις έναν τοίχο σε ένα πιο γήινο χρώμα που θα δώσει βάθος και θα κάνει το δωμάτιο να φαίνεται πιο γεμάτο χωρίς να το φορτώσεις με έπιπλα.

Φωτιστικά που κατεβαίνουν χαμηλά

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στα ψηλοτάβανα σπίτια είναι να έχεις μόνο ένα φως ψηλά στο ταβάνι που απλά φωτίζει το χάος. Προτίμησε φωτιστικά που κρέμονται με μακριά καλώδια πάνω από το τραπέζι ή δίπλα στον καναπέ σου. Αυτό δημιουργεί μια νοητή οροφή που κάνει τον χώρο να δείχνει πιο συμμαζεμένος και ζεστός τις βραδινές ώρες. Τα επιδαπέδια φωτιστικά είναι επίσης εξαιρετικοί σύμμαχοι γιατί ρίχνουν το φως εκεί που το χρειάζεσαι πραγματικά και κλείνουν οπτικά τις αποστάσεις που σε κάνουν να κρυώνεις.

Η δύναμη των υφασμάτων

Τα υφάσματα είναι οι καλύτεροι φίλοι σου όταν θέλεις να διώξεις την ηχώ και την παγωνιά από ένα μεγάλο δωμάτιο. Μεγάλες κουρτίνες που πέφτουν μέχρι το πάτωμα και χαλιά με πλούσια ύφανση μπορούν να αλλάξουν τελείως την ατμόσφαιρα μέσα σε λίγα λεπτά. Μην φοβηθείς να βάλεις πολλά μαξιλάρια και ριχτάρια γιατί αυτά δίνουν την αίσθηση της φροντίδας που λείπει από έναν τόσο μεγάλο χώρο. Όταν το σπίτι αποκτά υφές τότε αυτόματα γίνεται πιο φιλόξενο και σταματάς να νιώθεις ότι πνίγεσαι από την ίδια του την απλωσιά.

Τέλος, η διακόσμηση σε τέτοια σπίτια θέλει απλά λίγη παραπάνω προσοχή για να μην χαθεί η ανθρώπινη κλίμακα μέσα στην αρχιτεκτονική. Με μερικές απλές αλλαγές θα δεις πως το σπίτι σου θα γίνει ο δικός σου μικρός παράδεισος όπου θα μπορείς να χαλαρώνεις πραγματικά.