Αν ψάχνετε για έναν βραστήρα που κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει χωρίς να γεμίζει τον πάγκο της κουζίνας σας και χωρίς να αδειάζει το πορτοφόλι σας, ο Tesla KT450BX ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Είναι ένας μικρών διαστάσεων βραστήρας του 1 λίτρου, ένα ισχυρό εργαλείο που σχεδιάστηκε με γνώμονα την αποτελεσματικότητα. Είναι ό,τι πιο ιδανικό για μικρές κουζίνες, μικρά δωμάτια σε κάποιο εταιρικό γραφείο, ή για όποιον θέλει να πιει στα γρήγορα ένα φλιτζάνι καφέ χωρίς να περιμένει.

Σχεδιασμός και κατασκευή

Η Tesla ακολούθησε ένα κλασσικό, ανάγλυφο φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι (Inox) που δείχνει πολύ πιο πολυτελές απ’ όσο αφήνει να εννοηθεί η τιμή του. Με βάρος λίγο κάτω από το 1 κιλό, είναι απίστευτα ελαφρύς και εύκολος στη διαχείριση. Το χερούλι και η βάση είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό και το καπάκι ανοίγει με ένα απλό πάτημα ενός πλήκτρου για να τον γεμίζετε ξανά και ξανά. Στο εσωτερικό του, θα βρείτε το χρυσό πρότυπο της τεχνολογίας βραστήρων: το σύστημα ασφαλείας Strix που κλείνει αυτόματα τον βραστήρα όταν βράσει το νερό ή όταν στεγνώσει το δοχείο. Είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συσκευή, αφού αυτά τα συστήματα ασφαλείας αντέχουν για 12.000 βράσεις, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά μια απρόσκοπτη καθημερινή χρήση για πολλά χρόνια.

Ταχύτητα και επιδόσεις

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της συσκευής είναι το γεγονός ότι λειτουργεί στα 2200W. Οι περισσότεροι βραστήρες του 1 λίτρου λειτουργούν με λιγότερα watt, αλλά ο KT450BX αντλεί ισχύ σαν τα πιο ισχυρά μοντέλα της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει το νερό σε κατάσταση βρασμού σε λιγότερο από τρία λεπτά.

Είναι μια συσκευή που τη βάζεις να δουλέψει και την ξεχνάς. Δεν έχεις να ασχοληθείς με περίπλοκα κουμπιά θερμοκρασίας. Μόνο μια καθαρή, μπλε ένδειξη LED που σου γνωστοποιεί ότι έχει μπει σε λειτουργία. Μόλις φτάσει τους 100 βαθμούς Κελσίου, ο διακόπτης αυτόματου κλεισίματος ενεργοποιείται αμέσως. Η συσκευή διαθέτει επίσης ένα προστατευτικό στρώμα ξηρής βράσης, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως κάνετε ζημιά στον κάδο αν το επίπεδο του νερού είναι πολύ χαμηλό.

Συντήρηση και αξιοπιστία

Το καθάρισμα γίνεται πολύ απλά επειδή η αντίσταση είναι κρυμμένη. Αυτό αποτρέπει τη γρήγορη φθορά. Περιέχει επίσης ένα φίλτρο καταπολέμησης αλάτων που αφαιρείται, ώστε ο καφές ή το τσάι σας να είναι πάντα καθαρό. Αν ζείτε σε μια πόλη με πολλά άλατα στο νερό, ένα καθάρισμα με λευκό ξύδι μια φορά τον μήνα είναι αρκετό για να κρατήσετε τη συσκευή σαν καινούρια.

Αξίζει την αγορά;

Ο Tesla KT450BX παραδίδει μαθήματα ποιότητας και απόδοσης. Μπορεί να μην έχει εργαλεία ρύθμισης της θερμοκρασίας, αλλά αντισταθμίζει αυτήν την έλλειψη με την εξαιρετική του ταχύτητα, την ανθεκτική κατασκευή και το μικρό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Αν θέλετε έναν αξιόπιστο βραστήρα που κάνει αυτό που πρέπει χωρίς περιστροφές, έναν βραστήρα με όμορφη κατασκευή που βράζει το νερό γρήγορα, ο KT450BX είναι μια από τις καλύτερες αγορές που θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε.