Τώρα που ο ήλιος αρχίζει να ζεσταίνει λίγο παραπάνω τις μέρες μας, η αλήθεια είναι πως το μυαλό όλων μας τρέχει σε εκείνα τα απογεύματα που θα καθόμαστε έξω με έναν κρύο καφέ. Κοιτάζοντας όμως το μπαλκόνι μας, συχνά βλέπουμε άδειες γλάστρες ή φυτά που δεν άντεξαν τον χειμώνα. Ας μην γελιόμαστε, η κηπουρική θέλει λίγη υπομονή και αρκετές δοκιμές, αλλά το αποτέλεσμα μιας ανθισμένης γωνιάς αξίζει κάθε κόπο. Είναι η στιγμή να διαλέξουμε εκείνα τα λουλούδια που θα αντέξουν τις πρώτες ζέστες και θα μας χαρίσουν χρώμα μέχρι να έρθει το καλοκαίρι για τα καλά.

Τα λουλούδια που δεν θα μας απογοητεύσουν

Αν θέλουμε σιγουριά και αντοχή, τα γεράνια και οι μολόχες είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Είναι εκείνα τα κλασικά φυτά που βλέπαμε στις αυλές των γιαγιάδων μας και όχι άδικα, αφού δεν πτοούνται από τον δυνατό ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες της χώρας μας. Μπορούμε να βρούμε υπέροχα χρώματα, από έντονο φούξια μέχρι καθαρό λευκό, και να γεμίσουμε τις ζαρντινιέρες μας χωρίς να φοβόμαστε πως θα μαραθούν με το πρώτο δυνατό μελτέμι. Επίσης, οι πετούνιες και τα σερφίνια είναι υπέροχες επιλογές για κρεμαστές γλάστρες, καθώς δημιουργούν έναν χρωματιστό καταρράκτη που κάνει το μπαλκόνι να φαίνεται γεμάτο και ζωντανό.

Μικρές καθημερινές φροντίδες για διάρκεια

Φυσικά, το να φυτέψουμε κάτι είναι μόνο η αρχή της διαδρομής. Το μυστικό για να παραμείνουν τα φυτά μας όμορφα και γεμάτα μπουμπούκια είναι η συνέπεια χωρίς υπερβολές. Ένα συχνό λάθος που κάνουμε είναι το υπερβολικό πότισμα επειδή βλέπουμε τον ήλιο να καίει, όμως οι ρίζες χρειάζονται αέρα για να αναπνεύσουν. Μια καλή λύση είναι να ελέγχουμε το χώμα με το δάχτυλο πριν ρίξουμε νερό. Επίσης, καλό είναι να αφαιρούμε τα ξερά άνθη με το χέρι μας, μια κίνηση που βοηθάει το φυτό να βγάλει νέα λουλούδια πιο γρήγορα. Λίγο λίπασμα κάθε δύο εβδομάδες θα δώσει την απαραίτητη ώθηση που χρειάζονται για να παραμείνουν φρέσκα.

Με λίγα λόγια, η ενασχόληση με τα φυτά είναι ένας υπέροχος τρόπος να αποσυμπιεζόμαστε από την ένταση της δουλειάς και της καθημερινότητας. Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί γεωπόνοι για να τα καταφέρουμε, αρκεί να έχουμε διάθεση και να παρατηρούμε τι μας ζητάει κάθε γλάστρα. Όταν θα έρθει ο Ιούνιος και το μπαλκόνι μας θα είναι πνιγμένο στα χρώματα, θα νιώθουμε μια γλυκιά ικανοποίηση που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια σήμερα.