Υπάρχουν κάποιοι χώροι που σε κάνουν να νιώθεις ότι όλα είναι επίπεδα και προβλέψιμα σαν να λείπει εκείνη η μικρή αρχιτεκτονική πινελιά που θα δώσει βάθος στην καθημερινότητά μας. Όμως η μαγεία κρύβεται συχνά σε μια απλή εσοχή στον τοίχο η οποία μεταμορφώνει ένα δωμάτιο από συνηθισμένο σε ατμοσφαιρικό. Η περιβόητη wall niche δεν είναι απλώς μια διακοσμητική τάση που θυμίζει παλιά αρχοντικά με καμάρες αλλά ένα πανέξυπνο εργαλείο σχεδιασμού. Ειδικά αν ζεις σε ένα διαμέρισμα στην πόλη όπου κάθε εκατοστό μετράει η εσοχή λειτουργεί στρατηγικά προσφέροντας όγκο και λύσεις χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις κι άλλα βαριά έπιπλα που κλείνουν τον χώρο.

Η δύναμη της σκιάς και του κρυφού φωτισμού

Όταν αποφασίζεις να σμιλέψεις έναν τοίχο ουσιαστικά παίζεις με το φως και τις σκιές δημιουργώντας μια αίσθηση που αλλάζει όλη τη δυναμική του δωματίου. Σε έναν στενό διάδρομο για παράδειγμα μια οριζόντια εσοχή σπάει τη μονοτονία πολύ πιο κομψά από ένα ράφι που προεξέχει και μας στερεί χώρο. Αν πάλι τοποθετήσεις μια κάθετη εσοχή στο καθιστικό και την ενισχύσεις με κρυφό φωτισμό LED τότε έχεις φτιάξει ένα σημείο εστίασης που τραβάει το βλέμμα με ηρεμία. Είναι ένας τρόπος να φωτίσεις τον χώρο αρχιτεκτονικά χωρίς την ανάγκη για επιπλέον φωτιστικά δαπέδου ενώ αν αγαπάς τα φυτά μπορείς να δημιουργήσεις μια μικρή πράσινη γκαλερί όπου κάθε γλάστρα θα έχει το δικό της φωτεινό κάδρο.

Λειτουργικότητα που κρύβεται μέσα στην αρχιτεκτονική

Η πραγματική ωριμότητα στο design φαίνεται όταν η αποθήκευση δεν φωνάζει από μακριά. Η εσοχή μπορεί να φιλοξενήσει μια βιβλιοθήκη κάτω από τη σκάλα ή μια ολόκληρη συρταριέρα που γίνεται ένα με τον τοίχο αν χρησιμοποιήσεις τα ίδια υλικά και χρώματα. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζεις πολύτιμο χώρο και αποφεύγεις τον οπτικό θόρυβο που προκαλούν τα διάσπαρτα αντικείμενα. Ακόμα και μια εσοχή κάτω από το παράθυρο μπορεί να μετατραπεί σε μια υπέροχη γωνιά χαλάρωσης τύπου zen προσφέροντας τάξη και γαλήνη χωρίς να δείχνει ο χώρος παραφορτωμένος.

Μια επένδυση στην ποιότητα της καθημερινής ζωής

Είτε επιλέξεις μια εσοχή με καμπύλες που αποπνέει μια ρομαντική διάθεση είτε μια αυστηρή γεωμετρική γραμμή με μοντέρνα υλικά όπως η πατητή τσιμεντοκονία το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο εντυπωσιακό. Είναι μια απόφαση που δείχνει πρόθεση και φροντίδα για το σπίτι μας καθώς δεν γεμίζεις απλώς μια επιφάνεια αλλά της δίνεις ουσιαστικό ρόλο. Η wall niche επιτρέπει στο σπίτι να αναπνέει και αναδεικνύει τα αντικείμενα που αγαπάμε δίνοντας μια αίσθηση πολυτέλειας που πηγάζει από την απλότητα. Τελικά η ομορφιά βρίσκεται σε εκείνες τις μικρές επεμβάσεις που κάνουν τον χώρο μας να διηγείται μια ιστορία και να μας υποδέχεται κάθε μέρα με μια ζεστή και φιλόξενη αγκαλιά.