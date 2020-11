Έπαθλα: Ψυγείο Ντουλάπα InstaView DID, φορητά ηχεία ΧΒΟΟΜ Go PL5 και Ticket Compliments Gift Cards.

Η LG προσκαλεί τους καταναλωτές να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό που πραγματοποιεί στον λογαριασμό της στο Instagram και στη σελίδα της στο Facebook με πρωταγωνιστή τον μάγο Zach King από τις 10 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020, για να αποκτήσουν μοναδικά δώρα. Συγκεκριμένα, οι χρήστες θα πρέπει να διαλέξουν το αγαπημένο τους χαρακτηριστικό του Ψυγείου Ντουλάπα LG InstaView DID από τα παρακάτω και να αναφέρουν τον λόγο της επιλογής τους, διεκδικώντας ένα Ψυγείο Ντουλάπα LG InstaView DID (μοντέλο GMX936SBHV), 5 φορητά ηχεία ΧΒΟΟΜ Go PL5 και 10 Ticket Compliments Gift Cards των 50€.

Εύκολη Πρόσβαση Μείωση Απώλειας Ψυχρού Αέρα Μεγαλύτερη Χωρητικότητα Έξυπνη Οργάνωση

Στο premium ψυγείο ντουλάπα InstaViewDoor-in-Door™ της LG οι καταναλωτές μπορούν να δουν το περιεχόμενο, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν την πόρτα, με δύο γρήγορα χτυπήματα στην κομψή γυάλινη οθόνη. Έτσι, μειώνεται η απώλεια του ψυχρού αέρα και το φαγητό διατηρείται φρέσκο για περισσότερο διάστημα. Παράλληλα η τεχνολογία Door-in-Door™ παρέχει εύκολη πρόσβαση, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την έκθεση του κύριου χώρου του ψυγείου στη θερμοκρασία δωματίου, συμβάλλοντας στη μείωση της απώλειας κρύου αέρα κατά περισσότερο από 41%. Επιπλέον τα συγκεκριμένα ψυγεία διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα και προσφέρουν πολλαπλές επιλογές αποθήκευσης τροφίμων.

Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου 2020 και τα έπαθλα θα δοθούν σε εκείνους με τις πιο τεκμηριωμένες απαντήσεις, βάσει των όρων και προυποθέσεων του διαγωνισμού.