Έλατo στον κήπο: Μπορείς τελικά να έχεις το δικό σου “χειμωνιάτικο δάσος” στο σπίτι;

Αν έχεις περάσει ποτέ μπροστά από έναν κήπο με έλατα, ξέρεις αυτό το περίεργο συναίσθημα ότι μπαίνεις για λίγο σε μια πιο δροσερή, πιο καθαρή, σχεδόν «ορεινή» πραγματικότητα. Κι έτσι εύκολα γεννιέται η σκέψη: «Μήπως να έβαζα κι εγώ ένα έλατο στον κήπο;» Λογική σκέψη, αλλά ας δούμε αν γίνεται και στην πράξη, γιατί άλλο η εικόνα στο Pinterest κι άλλο η πραγματικότητα στην Ελλάδα ειδικά το καλοκαίρι.

Πού μπορούν πραγματικά να ευδοκιμήσουν;

Τα έλατα αγαπούν το δροσερό κλίμα. Δεν τρελαίνονται με τις υψηλές θερμοκρασίες ή την έντονη ξηρασία, οπότε αν μένεις σε περιοχή με καύσωνες που κρατούν μέρες, το πιθανότερο είναι να το δεις να προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, μην το αποκλείεις! Με τη σωστή ποικιλία και λίγη φροντίδα, μπορεί να σταθεί μια χαρά και στον κήπο σου.

Ποιες ποικιλίες ταιριάζουν στην Ελλάδα;

Εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Δεν είναι όλα τα είδη για όλους τους κήπους.

Το Έλατο Κεφαλληνίας είναι σχεδόν η κλασική ελληνική επιλογή. Αντέχει, μεγαλώνει σταθερά και προσαρμόζεται καλά.

Το Picea omorika (Έλατο Σερβίας) έχει όμορφο σχήμα και είναι λίγο πιο «εύκολο» σε διάφορα κλίματα.

Και φυσικά υπάρχουν και οι νάνοι ποικιλίες, ιδανικές αν δεν έχεις τεράστια έκταση αλλά θέλεις μια νότα… βουνού στο σπίτι.

Τι χρειάζεται από φροντίδα;

Για αρχή, ένα καλό, στραγγιζόμενο χώμα. Τα έλατα δεν θέλουν λιμνάζον νερό, ούτε «βαριά» λάσπη που κρατάει υγρασία. Θέλουν επίσης σταθερό πότισμα, κυρίως τους ζεστούς μήνες.

Επιπλέον, δεν αγαπούν τον έντονο μεσημεριανό ήλιο, οπότε καλύτερα να το φυτέψεις σε σημείο με λίγη σκιά. Και ναι, χρειάζονται χώρο. Δεν μιλάμε για γλαστράκι στη βεράντα, θα μεγαλώσει και θέλει να απλώσει ρίζες.

Σε ποιον κήπο ταιριάζει ένα έλατο;

Αν έχεις μεγάλο κήπο ή μια αυλή που «αναπνέει», τότε είσαι σε καλό δρόμο. Αν πάλι έχεις μικρή αυλή, μην το φοβηθείς, αλλά επίλεξε νάνο ποικιλία. Μην το βάλεις κολλητά στον τοίχο, θα σε εκδικηθεί μεγαλώνοντας και σπρώχνοντας τα πάντα γύρω του.

Αλήθειες που πρέπει να ξέρεις

Δεν είναι φυτό για όσους ξεχνάνε να ποτίσουν και γενικά για αυτούς που θέλουν κάτι να ζει μόνο του. Θέλει την προσοχή του, κυρίως σε ζέστες και ξηρασία. Παρ’ όλα αυτά, όταν προσαρμοστεί, γίνεται πραγματικό στολίδι. Και μεταξύ μας; Δεν υπάρχει πιο ωραία εικόνα από ένα γυαλιστερό, πράσινο έλατο στον κήπο, ειδικά τον χειμώνα.

Εν ολίγοις, αν έχεις τις σωστές συνθήκες και λίγη υπομονή, μπορείς να το δοκιμάσεις. Με τη σωστή ποικιλία, σωστό σημείο φύτευσης και λίγη φροντίδα, το έλατο μπορεί όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να γίνει η “υπογραφή” του κήπου σου. Ειδικά τα Χριστοπύγεννα μπορείς να το στολίσεις με λαμπάκια και να έχεις έναν κήπο βγαλμένο από αμερικάνικη χριστουγεννιάτικη ταινία!