Αν σκεφτείς λίγο πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια, θα δεις πως σχεδόν τα πάντα γύρω μας γίνονται πιο «έξυπνα». Από το κινητό και το ρολόι μας, μέχρι τις λάμπες και τις πρίζες. Όμως το ζητούμενο δεν είναι απλώς η τεχνολογία, είναι να μας διευκολύνει, να μας γλιτώνει χρόνο και να κάνει το σπίτι να λειτουργεί πιο αρμονικά. Για αυτό υπάρχει η IKEA, με τη νέα της σειρά 21 έξυπνων προϊόντων για το σπίτι, να δείξει πώς η καινοτομία μπορεί να είναι απλή, προσιτή και ουσιαστική.

Η νέα εποχή του έξυπνου σπιτιού

Με αυτή τη μεγάλη κυκλοφορία, η IKEA ξανασχεδιάζει από την αρχή ολόκληρο το σύστημα smart home που διαθέτει, κάνοντας το πιο εύχρηστο, πιο λειτουργικό και, το σημαντικότερο, συμβατό με το Matter, το διεθνές πρότυπο που ενώνει όλες τις έξυπνες συσκευές, ανεξάρτητα από τη μάρκα τους. Με λίγα λόγια, μπορείς να έχεις ένα σπίτι όπου όλα «μιλάνε» μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις ποιο προϊόν ταιριάζει με ποιο.

Όπως εξηγεί ο David Granath, Range Manager της IKEA, «μέχρι σήμερα η τεχνολογία του έξυπνου σπιτιού δεν ήταν αρκετά απλή ούτε αρκετά οικονομική. Θέλουμε να αλλάξουμε ακριβώς αυτό, να τη φέρουμε πιο κοντά σε όλους».

Οι τρεις πυλώνες του smart living

Η νέα σειρά βασίζεται σε τρεις άξονες που συνθέτουν την εμπειρία ενός σύγχρονου, έξυπνου σπιτιού: φωτισμός, αισθητήρες και έλεγχος.

Φωτισμός – KAJPLATS:

Η νέα σειρά λαμπτήρων KAJPLATS περιλαμβάνει έντεκα διαφορετικά μοντέλα, σε ποικιλία σχημάτων, μεγεθών και φωτεινότητας. Προσφέρουν επιλογές λευκού ή έγχρωμου φωτός, ρύθμιση έντασης και στιλ που ταιριάζει σε κάθε χώρο — από το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο.

Αισθητήρες – για ασφάλεια και ευεξία:

Πέντε νέα smart gadgets υπόσχονται να κάνουν τη ζωή στο σπίτι πιο ασφαλή και πιο άνετη. Από τον ανιχνευτή κίνησης MYGGSPRAY, μέχρι τον αισθητήρα ποιότητας αέρα ALPSTUGA και τον ανιχνευτή διαρροών KLIPPBOK, η IKEA σκέφτηκε όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.

Έλεγχος – BILRESA & GRILLPLATS:

Η νέα σειρά τηλεχειριστηρίων BILRESA κάνει τη χρήση των smart προϊόντων πιο απλή από ποτέ: ρυθμίζεις φώτα, χρώματα και σενάρια με ένα μόνο κλικ ή μια περιστροφή. Και αν θέλεις να μετατρέψεις οποιαδήποτε συσκευή σε «έξυπνη», η πρίζα GRILLPLATS είναι η λύση, συνδέεις, ελέγχεις και παρακολουθείς την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Όλα συνδέονται με έναν κόμβο

Η καρδιά του συστήματος είναι το hub DIRIGERA, που λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα σε όλες τις συσκευές. Μπορεί να συνδέσει όχι μόνο προϊόντα IKEA, αλλά και smart συσκευές από άλλες εταιρείες. Κι αν ήδη έχεις παλαιότερα IKEA προϊόντα, αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά χάρη στη συμβατότητα με το Matter.

Ο Stjepan Begic, Product Developer της IKEA, εξηγεί: «Εστιάσαμε στην απλότητα. Θέλουμε το έξυπνο σπίτι να είναι εύκολο στην εγκατάσταση, ευχάριστο στη χρήση και έτοιμο να εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες σου».

Η νέα σειρά της IKEA είναι μόνο η αρχή. Στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει να επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες, πάντα με γνώμονα την προσιτότητα και την ευκολία. Γιατί, όπως λέει ο Granath, «η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τη ζωή στο σπίτι και όχι το αντίστροφο».

Ένα σπίτι που αντιλαμβάνεται πότε μπαίνεις, πότε χρειάζεσαι φως ή καθαρό αέρα. Ένα σπίτι που “δουλεύει” για σένα. Η IKEA κάνει την τεχνολογία πιο ανθρώπινη, πιο εύκολη και, για πρώτη φορά, πραγματικά προσιτή.

Η διάθεση των νέων προϊόντων ξεκινά σύντομα.