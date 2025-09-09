Αν έχεις βαρεθεί τα κλασικά σνακ και θέλεις κάτι πιο δροσερό και… δικό σου, τότε ήρθε η στιγμή να δοκιμάσεις να καλλιεργήσεις φρούτα στο μπαλκόνι ή στην αυλή σου. Δεν χρειάζεται να έχεις κήπο· μερικές γλάστρες και σωστές επιλογές φυτών αρκούν για να απολαμβάνεις μικρές λιχουδιές σε λίγους μόνο μήνες.

Και ενώ κάποια φρούτα, όπως τα εσπεριδοειδή ή το αβοκάντο, απαιτούν χρόνια για να σου χαρίσουν καρπούς, υπάρχουν ποικιλίες που αναπτύσσονται και παράγουν σε χρόνο-ρεκόρ.

Φράουλες που δεν σταματούν ποτέ

Οι φράουλες είναι οι πιο «εύκολες» στη γλάστρα, γιατί έχουν ρηχές ρίζες και δίνουν γρήγορα γλυκούς καρπούς. Αν διαλέξεις συνεχούς καρποφορίας ποικιλίες, θα τρως φραουλίτσες ξανά και ξανά μέσα στη σεζόν. Το μόνο που χρειάζονται είναι καλή αποστράγγιση και μπόλικο οργανικό υλικό στο χώμα.

Καρπός σε: 6–8 εβδομάδες από μεταφύτευση ή 14–20 από σπόρο.

Μίνι καρπουζάκια

Ναι, μπορείς να έχεις καρπούζι στη βεράντα σου! Αρκεί να επιλέξεις τις μίνι εκδοχές τους, που ωριμάζουν πολύ πιο γρήγορα και ζυγίζουν από 1,5 έως 4,5 κιλά. Αν το φυτό είναι αναρριχώμενο, μια μικρή πέργκολα θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί σωστά.

Καρπός σε: 10–12 εβδομάδες (μεταφύτευση).

Μύρτιλα για… απαιτητικούς

Τα blueberries πλέον κυκλοφορούν και σε νάνες ποικιλίες για γλάστρα. Με λίγη φροντίδα σε όξινο χώμα, μπορείς να τα χαρείς από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Η συγκομιδή τους έρχεται 2–3 μήνες μετά την άνθιση.

Καρπός σε: 10–14 εβδομάδες (μεταφύτευση).

Σύκα από θάμνο

Ο θάμνος σύκου είναι μια πιο compact εκδοχή της συκιάς, ιδανική για γλάστρες. Αν τον πάρεις έτοιμο από φυτώριο, μπορεί να σου δώσει καρπούς ήδη από τον πρώτο χρόνο. Θέλει ήλιο, καλό χώμα και λίγο «χειμωνιάτικο ύπνο» στο υπόγειο ή στο γκαράζ.

Καρπός σε: 2–8 εβδομάδες από εγκατεστημένο φυτό.