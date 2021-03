Σύμφωνα με μελέτες[1] η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας, ενώ η τρέχουσα παγκόσμια πανδημία εστιάζει, επίσης, στις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από τον ανεπαρκή αερισμό. Σε περιοχές με υψηλότερη συγκέντρωση ρύπανσης, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η χαμηλή ποιότητα αέρα μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών προβλημάτων και των καρδιαγγειακών βλαβών. Το 2009, εκτιμάται ότι το 83% του πληθυσμού[2] που ζει σε πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει εκτεθεί σε επίπεδα ρύπανσης που υπερβαίνουν τις οδηγίες της Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αναβάθμιση της καθημερινότητας των καταναλωτών με καλύτερη ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους

Για αυτό, το τμήμα Business Solutions της LG Electronics (LG) εισήγαγε πρόσφατα μια νέα αντιβακτηριακή τεχνολογία, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν καθαρό αέρα στο σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά LG DUAL COOL Deluxe και ARTCOOL Mirror είναι πλέον εξοπλισμένα με τη νέα τεχνολογία UV LED «UV nano». Αυτή η τεχνολογία διασφαλίζει ότι ο αέρας που διαχέεται είναι καθαρός, ενώ διατηρεί τον ανεμιστήρα απαλλαγμένο από βακτήρια κατά 99,99% μέσω υπεριώδη φωτισμού. Οι ακτίνες UV που εκπέμπουν LED ακτινοβολία είναι τοποθετημένες κάτω από τον ανεμιστήρα και καταστρέφουν άμεσα το DNA των μικροοργανισμών, καθιστώντας έτσι αδύνατο τον πολλαπλασιασμό τους. Μετά την πανδημία COVID, η LG δεσμεύεται για την ανάπτυξη χαρακτηριστικών υγειονομικής περίθαλψης στις λύσεις οικιακού κλιματισμού ενσωματώνοντας την τεχνολογία UV nano.

Χάρη στη διαδικασία καθαρισμού αέρα πλήρους κλίμακας που προσφέρουν τα κλιματιστικά LG DUALCOOL, ο αέρας καθαρίζεται αποτελεσματικά, ενώ διατηρείται μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας στον χώρο.

Αυτόματη ανίχνευση PM1.0: Ο αισθητήρας ανιχνεύει αυτόματα την ποιότητα του αέρα και τα σωματίδια σκόνης σε μέγεθος έως και PM1.0 Διαχύτης Ιόντων: Ο ιονιστής διαχέει 5 εκατομμύρια ανιόντα τα οποία εξουδετερώνουν τα νανοσωματίδια στον αέρα Filtration System: Το θετικά φορτισμένο Micro Dust φίλτρο, συγκρατεί εύκολα τα αρνητικά φορτισμένα μικροσωματίδια που βρίσκονται στον αέρα

Τέλος, μέσω της οθόνης Indoor Air Quality (IAQ), προβάλλονται οι συνθήκες που επικρατούν στον χώρο μέσω εικονιδίων, που αλλάζουν χρώμα για να αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος.

