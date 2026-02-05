Σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα μετασχηματισμού της κοινωνίας, της εργασίας και της καθημερινότητας, η LG επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανθρώπου–τεχνολογίας, υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Με ξεκάθαρο όραμα και μακροπρόθεσμη στρατηγική, η εταιρεία επενδύει σε τεχνολογίες που έχουν νόημα για τον άνθρωπο και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Για την LG, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η εταιρεία αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο που υποστηρίζει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η φιλοσοφία «Life’s Good» αντικατοπτρίζεται σε κάθε τεχνολογική λύση της LG, από τα έξυπνα οικιακά προϊόντα μέχρι τις προηγμένες λύσεις AI. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα έξυπνα ψυγεία, τα οποία μέσω της τεχνολογίας Door-in-Door™ και των έξυπνων λειτουργιών διαχείρισης τροφίμων, επιτρέπουν στους χρήστες να οργανώνουν καλύτερα τα προϊόντα τους, μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων και διευκολύνουν την καθημερινή τους ζωή — αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πώς η φιλοσοφία της LG μεταφράζεται σε πραγματική αξία για τον καταναλωτή.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η τεχνολογική πρόοδος οφείλει να εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη εμπειρία. Η LG σχεδιάζει λύσεις AI που λειτουργούν στο παρασκήνιο, μειώνουν την πολυπλοκότητα και επιτρέπουν στους ανθρώπους να εστιάζουν σε όσα έχουν πραγματική σημασία – την εργασία, την οικογένεια, την ευεξία και τον ελεύθερο χρόνο. Για παράδειγμα, τα κλιματιστικά LG DUALCOOL™ με το νέο AI Air αναλύουν τις πληροφορίες λειτουργίας μέσω του διακομιστή LG ThinQ™ και χρησιμοποιούν τεχνικές Deep Learning για να κατανοούν τις προτιμήσεις του χρήστη και τις συνθήκες του χώρου. Συλλέγουν δεδομένα όπως η εσωτερική θερμοκρασία, η επιθυμητή θερμοκρασία και ο ρυθμός μεταβολής της, εφαρμόζοντας AI για να επιλέξουν αυτόματα τον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και κατεύθυνσης αέρα, προσαρμόζοντας τη λειτουργία ανάλογα με το φορτίο ψύξης ή θέρμανσης που απαιτείται στον χώρο.

Παράλληλα, η LG δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ζητήματα όπως η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων, η διαφάνεια, η αξιοπιστία των συστημάτων και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της. Η εταιρεία αναγνωρίζει τον αυξημένο ρόλο και την ευθύνη των μεγάλων τεχνολογικών οργανισμών στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και ισορροπημένου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Για την LG, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά απλώς την τεχνολογική εξέλιξη, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να γίνει πραγματικός σύμμαχος του ανθρώπου. Στόχος της είναι η ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την εμπιστοσύνη, σέβονται τις ανάγκες των χρηστών και συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια πιο ποιοτική και βιώσιμη καθημερινότητα.

Με τη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη, η LG επιδιώκει να διαμορφώσει ένα μέλλον όπου η καινοτομία δεν μετριέται μόνο με τεχνολογικούς δείκτες, αλλά με τον θετικό της αντίκτυπο στην κοινωνία. Πιστή στη φιλοσοφία της, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας, ενισχύοντας ένα ψηφιακό περιβάλλον που είναι πιο ανθρώπινο, πιο αξιόπιστο και πιο βιώσιμο.