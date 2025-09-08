Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει τέσσερις νέες λύσεις καθαρισμού στις σκούπες, ειδικά σχεδιασμένες για την ευρωπαϊκή αγορά, στην έκθεση της IFA 2025. Η σειρά περιλαμβάνει ρομποτική σκούπα με λειτουργία ατμοκαθαρισμού, ενσωματωμένη ρομποτική βάση, stick vacuum και wet-dry stick vacuum. Με περισσότερη ευκολία, ισχυρή απόδοση και κομψό σχεδιασμό, οι τελευταίες καινοτομίες της LG επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του brand να κάνει την καθημερινή ζωή πιο εύκολη για τους πελάτες σε όλη την Ευρώπη.

Βαθύς καθαρισμός με άνεση στην καθημερινότητα

Αναβαθμισμένη σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, η νέα ρομποτική σκούπα της LG ανεβάζει τον πήχη στις λύσεις οικιακού καθαρισμού, συνδυάζοντας προηγμένα χαρακτηριστικά, νέες λειτουργίες και έναν σχεδιασμό που θυμίζει έπιπλο και εναρμονίζεται με το χώρο. Η δυνατότητα ατμοκαθαρισμού απομακρύνει αποτελεσματικά λίπη και υγρά υπολείμματα, ενώ η ελεύθερης τοποθέτησης βάση-σταθμός αποστειρώνει το πανί με ζεστό νερό και ατμό μετά από κάθε χρήση, διατηρώντας το καθαρό και χωρίς οσμές. Με υπερδιπλάσια ισχύ αναρρόφησης σε σχέση με το περσινό μοντέλο, εξασφαλίζει πιο βαθύ καθάρισμα τόσο σε σκληρά δάπεδα όσο και σε μοκέτες.

Εξοπλισμένη με AI chip, η ρομποτική σκούπα αναγνωρίζει διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, από σκόνη και βρωμιά έως έπιπλα και άλλα αντικείμενα, προσφέροντας ακριβέστερη πλοήγηση και καθαρισμό. Το AI carpet detection system ανιχνεύει αυτόματα τα χαλιά και επιστρέφει τη σκούπα στη βάση για να αποσυνδέσει το πανί, αποτρέποντας λεκέδες και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα. Ο κομψός σταθμός φόρτισης και αποθήκευσης εναρμονίζεται με κάθε εσωτερικό χώρο, ενώ η συσκευή ενσωματώνει και την πλατφόρμα LG Shield, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών.

Κρυφή εφαρμογή, hands-free εμπειρία

Σχεδιασμένος ειδικά για τα ευρωπαϊκά σπίτια, ο ενσωματωμένος σταθμός ρομποτικής σκούπας προσαρμόζεται εύκολα κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, αξιοποιώντας ανεκμετάλλευτο χώρο και εξασφαλίζοντας κομψή, τακτοποιημένη εγκατάσταση. Η αυτόματη πόρτα, σχεδόν αόρατη όταν είναι κλειστή, επιτρέπει στη σκούπα να μπαίνει και να βγαίνει χωρίς παρέμβαση του χρήστη, διατηρώντας το μινιμαλιστικό στυλ της κουζίνας.

Ο ενσωματωμένος σταθμός διαθέτει σύστημα κυκλοφορίας αέρα που μειώνει το θόρυβο κατά τη διάρκεια της αυτόματης απομάκρυνσης της σκόνης, συμβάλλοντας σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον. Παράλληλα, προσφέρει μια πλήρως αυτοματοποιημένη & hands–free εμπειρία με αυτόματη παροχή και αποστράγγιση νερού. Ο αισθητήρας θολότητας (turbidity sensor) παρακολουθεί την καθαριότητα του πανιού σε πραγματικό χρόνο και ενεργοποιεί αυτόματα την πλύση όταν χρειάζεται, εξασφαλίζοντας σχολαστικό και αποδοτικό καθάρισμα με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Σταθερή απόδοση

Σε αντίθεση με τις συμβατικές ασύρματες σκούπες που συχνά χάνουν ισχύ λόγω φραξίματος από τρίχες κατοικίδιων και μικροσωματίδια, η νέα stick vacuum της LG προσφέρει σταθερή, ισχυρή απόδοση. Με την τεχνολογία Micro Cyclone και το νέο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, εξασφαλίζει σταθερή απορρόφηση κάθε φορά.

Αναβαθμισμένη με βάση τις ανάγκες των αλλεργικών χρηστών, η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτόματης απομάκρυνσης σκόνης που μειώνει την έκθεση σε σωματίδια κατά το άδειασμα του κάδου. Διαθέτει επίσης compact, αυτόνομο σταθμό αποθήκευσης και φόρτισης, με μικρό αποτύπωμα ώστε να τοποθετείται εύκολα οπουδήποτε στο σπίτι.

Εύκολος καθαρισμός και φροντίδα

Η LG παρουσιάζει επίσης το νέο της wet-dry stick vacuum, σχεδιασμένο για να ανταποκριθεί στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη για πιο ελαφριές και εύχρηστες λύσεις καθαρισμού. Ελαφριά και εύκολη στο χειρισμό, μειώνει την καταπόνηση του καρπού κατά τη χρήση. Η λειτουργία AI Roller Control διευκολύνει ακόμη περισσότερο την κίνηση, εξασφαλίζοντας ομαλή κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις και σε διαφορετικές επιφάνειες.

Με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, η σκούπα μαθαίνει από τις συνήθειες καθαρισμού του χρήστη για να βελτιστοποιήσει την απόδοση. Ο κύλινδρος διαθέτει ισχυρή απορρόφηση, ικανή να σηκώνει τόσο υγρά — όπως σάλτσες — όσο και στερεά υπολείμματα, όπως δημητριακά και τροφή κατοικίδιων. Ενσωματωμένος φωτισμός LED βοηθά τον χρήστη να εντοπίζει βρωμιά σε χαμηλό φωτισμό. Για υγιεινή χρήση, το πανί καθαρίζεται με ζεστό νερό, ατμοαποστείρωση και στέγνωμα με θερμό αέρα, διατηρώντας το φρέσκο και καθαρό μετά από κάθε χρήση.

«Οι νέες σκούπες της LG έχουν σχεδιαστεί για τα ευρωπαϊκά σπίτια και τις σύγχρονες ανάγκες, προσφέροντας αξιόπιστη απόδοση, μεγαλύτερη άνεση, υγιεινή και σιγουριά», δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Δεσμευόμαστε να παρουσιάζουμε καινοτομίες που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας και δημιουργούν ευκολία και κομψότητα στην καθημερινή ζωή».

Οι νέες λύσεις σκουπών της LG, μαζί με άλλα προϊόντα οικιακών συσκευών, θα παρουσιαστούν στο περίπτερο της εταιρείας στην έκθεση IFA 2025 (Hall 18, Messe Berlin) στο Βερολίνο, στη Γερμανία, από 5 έως 9 Σεπτεμβρίου.