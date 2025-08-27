Η LG παρουσιάζει νέα σειρά ψυγείων υψηλής ενεργειακής απoδοσης και εξοικονόμησης χώρου στην IFA 2025

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει τη νεότερη σειρά ψυγείων της για την ευρωπαϊκή αγορά στην IFA 2025. Σχεδιασμένα για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, τα νέα μοντέλα έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τα σπίτια και τον τρόπο ζωής της Ευρώπης, αντικατοπτρίζοντας την εκτενή έρευνα της LG στις τοπικές ανάγκες και προτιμήσεις. Η σειρά συνδυάζει εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες λειτουργίες και σχεδιασμό που αξιοποιεί τον χώρο στο έπακρο, εναρμονιζόμενα απόλυτα με τα σύγχρονα σπίτια.

Εξαιρετική Ενεργειακή Απόδοση

Ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικές συσκευές στην Ευρώπη, η LG παρουσιάζει μοντέλα που όχι μόνο πληρούν αλλά και ξεπερνούν σημαντικά την υψηλότερη ενεργειακή κλάση (“Α”) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξαιρετική ενεργειακή απόδοση των νέων μοντέλων κατέστη δυνατή χάρη στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό μόνωσης, ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) που μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μαθαίνοντας τα πρότυπα χρήσης του νοικοκυριού και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία του συμπιεστή σε ώρες χαμηλής δραστηριότητας.

Fit & Max: Απόλυτη Εφαρμογή και Μέγιστη Απόδοση

Σχεδιασμένα για τις ευρωπαϊκές κουζίνες, τα νέα ψυγεία διαθέτουν τον σχεδιασμό Zero Clearance, που επιτρέπει στις πόρτες να ανοίγουν πλήρως (έως 110°) ακόμα κι όταν τοποθετούνται ακριβώς δίπλα σε τοίχο. Ο κομψός εξωτερικός σχεδιασμός με τις Premium Flat πόρτες προσφέρει μια εκλεπτυσμένη, αισθητική που παραπέμπει σε «εντοιχισμένη».

Οι AI λειτουργίες ενισχύουν την ευκολία και την αποδοτικότητα:

• AI Fresh: παρακολουθεί τις συνήθειες ανοίγματος της πόρτας για τρεις εβδομάδες και μειώνει εκ των προτέρων τη θερμοκρασία σε ώρες αιχμής, ώστε να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο.

• AI Saving Mode: αναλύει τη χρήση και προσαρμόζει έξυπνα την απόδοση ψύξης σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Υιοθετώντας το concept MAX – μέγιστη αξιοποίηση χώρου και φρεσκάδας τροφίμων – η σειρά περιλαμβάνει λύσεις αποθήκευσης, όπως το Retractable Shelf για ψηλά ή ογκώδη προϊόντα και ευρύχωρη εσωτερική χωρητικότητα. Τεχνολογίες φρεσκάδας περιλαμβάνουν:

– Linear Cooling™ για ελαχιστοποίηση διακυμάνσεων θερμοκρασίας,

– Door Cooling+™ για γρήγορη και ομοιόμορφη ψύξη,

– Fresh Converter+™ με προσαρμόσιμες ζώνες αποθήκευσης για κρέας, ψάρι και λαχανικά.

Το νέο μοντέλο που παρουσιάστηκε διαθέτει για πρώτη φορά τον σχεδιασμό Thin Door με παγομηχανή και παροχή νερού, καθώς και την ευελιξία εγκατάστασης του Zero Clearance Hinge. Η Ultra Slim In-Door Ice Maker εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης προσφέροντας παράλληλα συνεχή παροχή πάγου.

Οι εσωτερικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν νέο σχεδιασμό καλαθιών που μειώνει τον κίνδυνο ανατροπής μπουκαλιών, βαθύτερα ράφια για μεγαλύτερη χωρητικότητα και Soft Closing Doors που αποτρέπουν το απότομο κλείσιμο, εξασφαλίζοντας πιο αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον ο νέος ψυγειοκαταψύκτης με τον καταψύκτη στο κάτω μέρος έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει απόλυτα στα πραγματικά ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Τα ρυθμιζόμενα ράφια και οι ευέλικτοι χώροι αποθήκευσης μεγιστοποιούν τον αξιοποιήσιμο χώρο.

Το ρυθμιζόμενο ράφι προσφέρει επτά ρυθμίσεις ύψους, ενώ ο συνδυασμός ρυθμιζόμενων και ανασυρόμενων ραφιών επιτρέπει την εξατομικευμένη οργάνωση. Πρόσθετα αξεσουάρ, όπως το My Box και το Mini Door Basket, μπορούν να επανατοποθετηθούν για εύκολη πρόσβαση ή για να ελευθερωθεί χώρος για άλλα αντικείμενα.

«Η νέα σειρά ψυγείων της LG αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση για ουσιαστική καινοτομία, συνδυάζοντας κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και χώρου με σχεδιασμό που ταιριάζει αρμονικά στις σύγχρονες κουζίνες», δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη τεχνολογιών με επίκεντρο τον χρήστη, που βελτιώνουν την καθημερινή άνεση, απλοποιούν τη ζωή στο σπίτι και μειώνουν το αποτύπωμα στον πλανήτη».