Η νέα εποχή του AI laundry από την LG

Η LG Electronics επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη έξυπνων οικιακών συσκευών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για πιο αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία. Με έμφαση στη βελτίωση των βασικών μηχανικών συστημάτων, η εταιρεία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα AI laundry solutions που υποστηρίζει υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ενίσχυση της βασικής απόδοσης με Inverter και AI τεχνολογία

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Inverter στις κύριες σειρές συσκευών της LG προσφέρει αποτελεσματικό έλεγχο, μειωμένες δονήσεις και χαμηλότερο θόρυβο. Στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η προσθήκη AI λειτουργιών που αναλύουν δεδομένα χρήσης και προσαρμόζουν δυναμικά τη λειτουργία των βασικών εξαρτημάτων. Το αποτέλεσμα είναι πιο ακριβής λειτουργία, καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Με τις τεχνολογίες AI DD™, AI Wash™ και AI Dual Inverter™, οι συσκευές αξιολογούν το είδος των υφασμάτων, την ποσότητα και το επίπεδο λερώματος, επιλέγοντας τις κατάλληλες κινήσεις του κάδου και την ποσότητα απορρυπαντικού. Η ανάλυση προτύπων χρήσης επιτρέπει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει πιο ήπια φροντίδα και χαμηλότερη κατανάλωση πόρων.

Το AI DD™ αναγνωρίζει το ύφασμα και επιλέγει αντίστοιχες κινήσεις του κάδου για υψηλή απόδοση και προστασία.

Το AI Wash™ υπολογίζει βάρος, τύπο και λερώματα, βελτιστοποιώντας τον κύκλο πλύσης και διαχειρίζεται αυτόματα τη σωστή δοσολογία απορρυπαντικού.

To AI Dual Inverter™ προσφέρει χαμηλή κατανάλωση, σταθερότερη λειτουργία και πιο ομοιόμορφο στέγνωμα, προσαρμόζοντας τους κύκλους στις ανάγκες κάθε φορτίου.

Το νέο LG F4X7511TSB ενσωματώνει όλη τη φιλοσοφία AI Laundry του brand

Ως φυσική εξέλιξη αυτής της τεχνολογικής κατεύθυνσης, η LG παρουσιάζει το νέο πλυντήριο LG F4X7511TSB με χωρητικότητα 11 κιλών. Το μοντέλο συγκεντρώνει στην πράξη όλες τις καινοτομίες και τα πλεονεκτήματα των AI συστημάτων της εταιρείας, προσφέροντας προηγμένη φροντίδα ρούχων, υψηλή καθαριότητα και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Κορυφαία χαρακτηριστικά που αξιοποιούν την AI τεχνολογία

Inverter Direct Drive™ Μοτέρ με δεκαετή εγγύηση

Σταθερή λειτουργία με μειωμένες δονήσεις και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

AI Πλύση με AI DD™[1]

Επιλογή κινήσεων με βάση τον τύπο υφάσματος και βέλτιστη χρήση ενέργειας και νερού.

Steam™ για μείωση αλλεργιογόνων[2]

Βαθύς καθαρισμός και περιορισμός ακάρεων για αίσθηση φρεσκάδας.

TurboWash™ 360° σε 39 λεπτά[3]

Τέσσερα ακροφύσια εξασφαλίζουν σχολαστικό καθαρισμό σε λιγότερο χρόνο.

Αυτόματη Δοσολογία ezDispense™[4]

Αυτόματη διάθεση απορρυπαντικού και μαλακτικού με ειδοποιήσεις για γέμισμα.

Πρόγραμμα μείωσης μικροπλαστικών έως και 60%[5]

Σχεδιασμένο για μείωση της τριβής και περιορισμό των μικροπλαστικών.

Ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με την κορυφαία ενεργειακή κατηγορία.

Smart Pairing[7] και ThinQ™[8]

Έξυπνη επικοινωνία με στεγνωτήριο και πλήρης έλεγχος από το smartphone.

Minimal σχεδιασμός με LCD οθόνη

Λειτουργικότητα που συνοδεύεται από καθαρή αισθητική και εύκολο χειρισμό.

Το LG F4X7511TSB αποτυπώνει με ολοκληρωμένο τρόπο τη φιλοσοφία της LG για έξυπνο, αποτελεσματικό και βιώσιμο laundry. Με συνδυασμό ισχυρής τεχνολογίας και πρακτικών επιλογών, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις καθαριότητας και άνεσης.

[1] Ελέγχθηκε από την Intertek τον Νοέμβριο του 2023. Σε σύγκριση με το πρόγραμμα βαμβακερών, το πρόγραμμα AI Πλύση παρουσιάζει μια βελτίωση στη φροντίδα των υφασμάτων και μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για ένα μικτό φορτίο απαλών υφασμάτων 3 kg (ανάμικτα πουκάμισα, μπλούζες, functional t-shirt, φούστες από σιφόν, σορτάσια πολυεστέρα κ.λπ.) (F4X7VYP15). Τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το βάρος και τους τύπους υφασμάτων των ρούχων ή/και άλλους παράγοντες.

Η ανίχνευση από την τεχνητή νοημοσύνη ενεργοποιείται όταν το φορτίο είναι κάτω από 3 kg. Η ανίχνευση τεχνητής νοημοσύνης δεν ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί ο ατμός. Tο πρόγραμμα AI Πλύση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για παρόμοιους τύπους υφασμάτων [δεν ανιχνεύονται όλα τα υφάσματα] και κατάλληλο απορρυπαντικό.

[2] Το πρόγραμμα Allergy Care είναι εγκεκριμένο από το BAF (Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών) και μειώνει τα αλλεργιογόνα ακάρεα σκόνης.

[3] Δοκιμασμένο από την Intertek, με βάση το πρότυπο IEC 60456 : έκδοση 5.0. Πρόγραμμα TurboWash39 με 5 kg φορτίου IEC σε σύγκριση με Συμβατικό κύκλο βαμβακερών με την επιλογή TurboWash™ (F4V9RWP2W σε σύγκριση με FC1450S2W). Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.

[4] Απαιτείται εφαρμογή Wi-Fi και ThinQ. Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον.

[5] Η δοκιμή έγινε από την Intertek τον Ιούλιο του 2023. Πρόγραμμα μείωσης μικροπλαστικών με φορτίο 3 kg (100% από πολυεστέρα) σε σύγκριση με το Πρόγραμμα διάφορων υφασμάτων (F4Y7EYPBW). Σύγκριση μετρώντας την ποσότητα των μικροπλαστικών που φιλτράρονται μέσω ενός φίλτρου 20 μm. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.

[6] 30% χαμηλότερος Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης σε σύγκριση με το ελάχιστο όριο της ενεργειακής κλάσης Α, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της ΕΕ 2019/2014. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.

[7] Και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες σε ένα σταθερό δίκτυο Wi-Fi και την εφαρμογή LG ThinQ™ σε μια συμβατή κινητή συσκευή για τη χρήση του Smart Pairing™.

[8] Οι ονομασίες Google και Google Home αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

Οι ονομασίες Amazon, Echo και όλα τα σχετικά λογότυπα και σήματα κίνησης αποτελούν εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Η εφαρμογή LG SmartThinQ ονομάζεται τώρα LG ThinQ. Τα έξυπνα χαρακτηριστικά και ο φωνητικός βοηθός του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο. Απευθυνθείτε στο τοπικό σας κατάστημα ή στην LG για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Η έξυπνη συσκευή ηχείου με δυνατότητα φωνής δεν περιλαμβάνεται. Ο Φωνητικός έλεγχος ενεργοποιείται μόνο όταν το πλυντήριο είναι ενεργοποιημένο.