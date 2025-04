Η Samsung Electronics παρουσιάζει το όραμα «AI Home» στην εκδήλωση «Welcome to Bespoke AI»

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε πρόσφατα το όραμα «AI Home» και την σειρά συσκευών της στην εκδήλωση «Welcome to Bespoke AI», στη Σεούλ της Κορέας. Με έμφαση στην παροχή ασφαλούς και διαισθητικής εμπειρίας χρήστη, η εταιρεία εστίασε σε μια εμπειρία AI Home, φέρνοντας χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης και μια γκάμα συσκευών Bespoke AI συσκευές για το 2025 με οθόνη.

Ο Jeong Seung Moon, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της Ομάδας Έρευνας και Ανάπτυξης για τις οικιακές συσκευές της Samsung Electronics παρουσίασε το όραμα της εταιρείας για τη δημιουργία ενός AI Home που θα συνδέει αρμονικά διάφορες συσκευές και, ως αποτέλεσμα, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες εντός σπιτιού. Δήλωσε σχετικά: «Μέσω των Bespoke AI συσκευών μας, η Samsung δημιούργησε ένα AI Home που όχι μόνο ενισχύει την καθημερινή άνεση, αλλά επιτρέπει τη διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας και τη φροντίδα. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το AI Home σε περισσότερα νοικοκυριά, αξιοποιώντας τις έξυπνες οθόνες, το Bixby και την ασφάλεια Knox».

Οι συσκευές Bespoke AI 2025

Η οθόνη AI Home 9 ιντσών στη σειρά Bespoke AI Refrigerator στα μοντέλα RM90F67CECE, RS90F64EDFEF, RS90F64EETEF, προσφέρει μια παρόμοια εμπειρία με αυτή που είναι διαθέσιμη στην οθόνη του AI Family Hub™. Με το AI Vision Inside (διαθέσιμο στο RS90F66BEFEF), η διαχείριση των τροφίμων έχει εμπλουτιστεί με νέες λειτουργίες, όπως η αυτόματη αναγνώριση ορισμένων επεξεργασμένων τροφίμων. Η εν λόγω λειτουργία ισχύει στα μοντέλα με AI Family Hub™ RS90F66BEFEF 2025 (διαθέσιμο σε Ελλάδα και Κύπρο εντός Απριλίου 2025) και σε αυτά με AI Home.

Μέσω του AI Home 7 ιντσών στο Bespoke AI Laundry 2025 (μοντέλο:WF90F09C4SU4), οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τους κύκλους πλύσης και στεγνώματος, καθώς και να παρακολουθούν και να ελέγχουν άλλες συνδεδεμένες συσκευές.

Το υβριδικό Bespoke AI Refrigerator (μοντέλα: RS80F66KCTEF, RS90F66BEFEF, RM90F67CECEF) χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την αποτελεσματική ψύξη του εσωτερικού του ψυγείου, ανιχνεύοντας την τρέχουσα κατάστασή του και προβλέποντας τις αλλαγές της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα στικ, Bespoke AI Jet Ultra, θα κυκλοφορήσει με ισχύ έως και 400W, λειτουργία καθαρισμού AI Cleaning Mode 2.0. Παράλληλα, μπορεί να «αναγνωρίσει» διαφορετικά περιβάλλοντα όπως γωνίες και τον τύπο χαλιών, για εντυπωσιακή απόδοση καθαρισμού.

Η έξυπνη οθόνη AI Home αποτελεί έναν κεντρικό κόμβο ελέγχου, συνδέοντας ακόμα και συμβατές συσκευές τρίτων μερών μέσω του SmartThings, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή συσκευή κόμβου. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να αξιοποιούν λειτουργίες όπως το Daily Board στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά) των ψυγείων για να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες και να διαχειρίζονται την ημέρα τους – ή να χρησιμοποιούν το Map View στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά, για να παρακολουθούν και να ελέγχουν χωρίς κόπο άλλες συμβατές συνδεδεμένες συσκευές.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν νέες υπηρεσίες SmartThings, συμπεριλαμβανομένου του Family Care, το οποίο στέλνει ειδοποίηση σε άλλα μέλη της οικογένειας εάν δεν ανιχνευθεί κίνηση ενός χρήστη σε καθορισμένη ώρα ή εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την τελευταία κίνηση.

Συνεχείς προσπάθειες για την παροχή αξιόπιστων εμπειριών

Για να ολοκληρώσει το όραμά της «AI Home» για το 2025, η Samsung εστίασε στον τρόπο με τον οποίο διευρύνει τα όρια της τεχνολογίας, δίνοντας προτεραιότητα σε μια αξιόπιστη εμπειρία για τους χρήστες. Αρχικά, η Samsung θα εφαρμόσει ενισχυμένη ασφάλεια Knox σε όλες τις συσκευές της σειράς, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν την εμπειρία AI Home. Μια άλλη βασική προτεραιότητα για τη Samsung είναι να διασφαλίσει ότι οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα τελευταία χαρακτηριστικά λογισμικού στις υπάρχουσες συσκευές τους χωρίς να αγοράζουν νέες. Με το Smart Forward, την υπηρεσία ενημέρωσης λογισμικού μέσω του SmartThings, η Samsung ενημερώνει συνεχώς τις συσκευές της με νέα χαρακτηριστικά για να βελτιώσει την εμπειρία των καταναλωτών. Ακόμη, η εταιρεία βελτιώνει ενεργά τη συντήρηση των συσκευών: το SmartThings Home Care χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να διαγνώσει την κατάσταση τους και αν εντοπιστούν σημάδια δυσλειτουργίας, στέλνει ειδοποίηση.

Με την ενσωμάτωση όλων αυτών των ευρείας κλίμακας πρωτοβουλιών , η Samsung στοχεύει στη δημιουργία ασφαλών και αξιόπιστων λύσεων έξυπνου σπιτιού, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν με άνεση και ηρεμία.