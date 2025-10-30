Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδικό βλέμμα μπορεί να μεταμορφώσει τα πιο απλά αντικείμενα σε ολόκληρους κόσμους. Ένα χαλί γίνεται λιβάδι, ένα κουτί αποθήκευσης μοιάζει με μυστικό σεντούκι και ένα λούτρινο ζώο αποκτά ζωή μέσα από τη φαντασία. Εκεί κρύβεται η αληθινή μαγεία του παιχνιδιού – στη δύναμη της δημιουργίας, της περιέργειας και των ιστοριών που γεννιούνται κάθε μέρα μέσα στο παιδικό δωμάτιο. Κι ακριβώς αυτή τη μαγεία έρχεται να ξαναζωντανέψει η ΙΚΕΑ με τη νέα παιδική σειρά SANDLÖPARE, εμπνευσμένη από τη σαβάνα και τα υπέροχα ζώα της. Για να γιορτάσει τη νέα σειρά, η ΙΚΕΑ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στο Κατάστημα ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, μουσική και εκπλήξεις.

Στη γιορτή θα βρίσκεται το Kids Radio 88.6 με ένα Live Show γεμάτο μουσική, ιστορίες και παιχνίδια εμπνευσμένα από τα ζώα της σαβάνας. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε έναν φανταστικό κόσμο ανακάλυψης και διασκέδασης, με δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη χαρά του παιχνιδιού και τη δύναμη της φαντασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με δώρα από τη νέα σειρά, ενώ για το ίδιο διάστημα όλα τα παιδικά μενού στο Σουηδικό Εστιατόριο θα προσφέρονται στη μισή τιμή.

Η συλλογή SANDLÖPARE μετατρέπει κάθε γωνιά του σπιτιού σε σκηνικό εξερεύνησης, όπου οι ιστορίες των ζώων γίνονται αφορμή για παιχνίδι και ανακάλυψη. Από λούτρινα που μιμούνται τις κινήσεις και τα χαρακτηριστικά της καμηλοπάρδαλης, της σουρικάτας ή του χιμπατζή, μέχρι λευκά είδη, αξεσουάρ και παιχνίδια που προσκαλούν σε νέες περιπέτειες, κάθε αντικείμενο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τη φαντασία και να δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να δημιουργούν το δικό τους «ζωικό βασίλειο».

Στη νέα σειρά, ένα σκαμπό μπορεί να γίνει ζέβρα, ένα μπουρνούζι γατόπαρδος, ένα χαλί να θυμίζει φίδι και τα κουτιά αποθήκευσης μοιάζουν με μπαούλα γεμάτα μυστικά της σαβάνας. Παράλληλα, το βιβλίο δραστηριοτήτων και το ρολό χρωματισμού ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την εξερεύνηση, προσκαλώντας γονείς και παιδιά να δημιουργήσουν μαζί νέες αναμνήσεις.

Η ποιότητα και η ασφάλεια παραμένουν θεμέλιοι λίθοι σε κάθε λούτρινο παιχνίδι της ΙΚΕΑ. Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους αντοχής, χημικής ασφάλειας και πλύσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης. Επιπλέον, όλα τα λούτρινα διαθέτουν κεντητά μάτια, που προσφέρουν τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια όσο και πιο εκφραστική, ζωντανή όψη.

Η νέα σειρά δεν περιορίζεται μόνο στο παιχνίδι, αλλά στοχεύει και στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη φύση και την προστασία της. Μέσα από τη συνεργασία με το κέντρο προστασίας άγριας ζωής Nordens Ark, η ΙΚΕΑ στηρίζει ενεργά τη διατήρηση απειλούμενων ειδών και αναπτύσσει προϊόντα που ενισχύουν την περιέργεια για τον πλανήτη και τα υπέροχα πλάσματα που ζουν σε αυτόν.

Με τη σειρά SANDLÖPARE, η ΙΚΕΑ καλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία της σαβάνας, να εξερευνήσουν νέους κόσμους και να ανακαλύψουν ξανά τη χαρά του παιχνιδιού.

Ανακαλύψτε διασκεδαστικά στοιχεία για τα ζώα της σαβάνας!

Ξεφυλλίστε online το έντυπο με πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον γατόπαρδο, τον χιμπατζή, τη σουρικάτα και για όλα τα ζώα της σαβάνας που αποτέλεσαν έμπνευση για τη νέα παιδική σειρά SANDLÖPARE. Για γονείς και παιδιά που αγαπούν τη φύση και την εξερεύνηση!

Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία της σαβάνας και να γιορτάσουμε το παιχνίδι με τη σειρά SANDLÖPARE!

Ανακαλύψτε τη νέα σειρά στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr.