Υπάρχει κάτι μαγικό στις γιορτές, εκείνη η ανεπαίσθητη ζεστασιά που γεμίζει κάθε γωνιά του σπιτιού και κάνει ακόμη και τις πιο απλές στιγμές να μοιάζουν ξεχωριστές. Από τα φώτα που τρεμοπαίζουν μέχρι το τραπέζι που στρώνεις με φροντίδα, όλα αποκτούν μια παιχνιδιάρικη, αισιόδοξη διάθεση. Και φέτος, αυτή η χαρά της γιορτινής δημιουργίας αποκτά νέα, καλλιτεχνική διάσταση μέσα από τη συνεργασία της ΙΚΕΑ με τον Σουηδό σχεδιαστή Gustaf Westman, μια συλλογή που συνδυάζει design και φαντασία, μεταμορφώνοντας το σπίτι σου σε σκηνικό χρωμάτων και έμπνευσης.

Αρχικά, η συλλογή περιλαμβάνει δώδεκα αντικείμενα για το σπίτι και το τραπέζι: πορσελάνινα πιάτα και φλιτζάνια, κηροπήγια, φωτιστικά και ένα ιδιαίτερο βάζο. Τα αντικείμενα συνδυάζουν λειτουργικότητα με εκφραστικές λεπτομέρειες ενώ η αισθητική τους χαρακτηρίζεται από τις καμπύλες και τις γλυπτικές φόρμες του Westman σε συνδυασμό με την τολμηρή χρήση χρωμάτων. Η παλέτα συνδυάζει το κλασικό κόκκινο και πράσινο με ροζ και γαλάζιους τόνους, προσφέροντας μια απρόσμενη διάσταση στη γιορτινή διακόσμηση.

Φυσικά, ξεχωρίζουν τα πορσελάνινα πιάτα, σε σκούρο πράσινο και ροζ, που συνδυάζουν τετράγωνες και στρογγυλές φόρμες και μπορούν να λειτουργήσουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά και να σχηματίσουν ένα μωσαϊκό, καθώς και το ειδικό πιάτο, που τιμά τα εμβληματικά κεφτεδάκια της ΙΚΕΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων από τη δημιουργία τους. Ένα πορσελάνινο φλιτζάνι με υπερμεγέθες πιατάκι, ανακαλεί τις παιδικές μνήμες του Westman με τα γλυκά της γιαγιάς του και είναι σχεδιασμένο για το παραδοσιακό σουηδικό glögg.

Το φως κατέχει κεντρική θέση στη σειρά. Περιλαμβάνονται κηροπήγια σε δύο χρώματα, πορσελάνινες βάσεις για κερί που επαναλαμβάνουν τις φόρμες των πιάτων, ένα φορητό επαναφορτιζόμενο φανάρι και μια σύγχρονη εκδοχή του παραδοσιακού σουηδικού φωτιστικού παραθύρου. Το βάζο της συλλογής αποτελείται από μια μεταλλική σπείρα σε σχήμα κλεψύδρας σαν βάση για ένα ξεχωριστό γυάλινο δοχείο.

Η Maria O’Brian, IKEA Range Identity Leader, αναφέρει: «Η συνεργασία με τον Gustaf Westman ήταν μια φυσική επιλογή για να ξαναφανταστούμε τις γιορτές με μια διαφορετική ματιά. Ο τρόπος του να προσεγγίζει το χρώμα και τη φόρμα είναι πολύ κοντά στην ΙΚΕΑ, αλλά την ίδια στιγμή τολμά να αμφισβητεί συμβάσεις με ένα δυναμικό, εκφραστικό τρόπο».

Ο ίδιος ο Westman εξηγεί: «Για μένα, αυτή ήταν μια ευκαιρία να πάρω την παραδοσιακή αισθητική των χριστουγεννιάτικων διακοσμήσεων και να την ανατρέψω, εισάγοντας μια διάθεση παιχνιδιού και τόλμης. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία για τις γιορτές, ένα νέο design για μια νέα γενιά.»

Η συλλογή σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Gustaf Westman με την ΙΚΕΑ στον σχεδιασμό προϊόντων και θα είναι διαθέσιμη από τις 5 Νοεμβρίου 2025 σε περιορισμένη διαθεσιμότητα αποκλειστικά στο IKEA.gr. Μάθετε περισσότερα εδώ.