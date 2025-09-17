Μπορεί να απολαμβάνεις ακόμα τις ήπιες μέρες του φθινοπώρου, αλλά πίστεψέ με, η στιγμή που θα χρειαστείς πραγματικά τη θέρμανση δεν αργεί. Και τότε, το τελευταίο που θα θέλεις είναι ένα καλοριφέρ γεμάτο σκόνη ή προβλήματα.

Γιατί να μην το αμελήσεις

Όσο το σύστημα μένει ανενεργό τους καλοκαιρινούς μήνες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθούν «εκπλήξεις»:

παγιδευμένος αέρας που δεν αφήνει το καλοριφέρ να ζεστάνει σωστά,



βαλβίδες που κολλάνε,



άλατα και βρωμιές στους σωλήνες,



στρώσεις σκόνης που κυκλοφορούν στον αέρα όταν ανάψει η θέρμανση.



Όλα αυτά όχι μόνο μειώνουν την απόδοση, αλλά μπορεί να επηρεάσουν και την υγεία σου – ειδικά αν έχεις ευαισθησίες ή αλλεργίες.

Ένα απλό καθάρισμα αρκεί

Δεν χρειάζεται να περιμένεις να πέσει ο υδράργυρος κάτω από τους 12 βαθμούς για να το θυμηθείς. Τώρα που ο καιρός είναι ακόμα ήπιος, αφιέρωσε λίγα λεπτά για έναν βασικό καθαρισμό.

Βήματα για να το κάνεις σωστά:

Βεβαιώσου ότι η θέρμανση είναι σβηστή και το καλοριφέρ κρύο.

Προστάτευσε το πάτωμα με πετσέτα ή εφημερίδες.

Πέρνα την εξωτερική επιφάνεια με ξεσκονόπανο ή μαλακή βούρτσα.

Χρησιμοποίησε πιστολάκι ή ηλεκτρική σκούπα για τα δύσκολα σημεία στο εσωτερικό.

Σκούπισε με ένα νωπό πανί και, αν θέλεις, με ένα ήπιο καθαριστικό.

Έλεγξε τις βαλβίδες – αν δεν λειτουργούν σωστά ή ακούς παράξενους ήχους, μπορεί να χρειάζεται εξαέρωση.



Τέλος, με αυτόν τον τρόπο, θα μπεις στον χειμώνα με σιγουριά ότι το σπίτι σου θα ζεσταθεί αμέσως, χωρίς απρόοπτα και χωρίς να σπαταλήσεις επιπλέον χρήματα.