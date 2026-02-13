Η LG επαναπροσδιορίζει την έννοια της σύγχρονης κουζίνας, συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία, υψηλή ενεργειακή απόδοση και κομψό, καινοτόμο σχεδιασμό. Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι και οι επαγωγικές εστίες LG έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν απόλυτο έλεγχο, ακρίβεια και άνεση, μετατρέποντας το καθημερινό μαγείρεμα σε μια πραγματικά έξυπνη εμπειρία.

Οι φούρνοι LG ξεχωρίζουν για την ενεργειακή τους απόδοση A++[1], συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ παράλληλα προσφέρουν επαγγελματικά αποτελέσματα. Με την τεχνολογία InstaView™[2], αρκούν δύο ελαφριά χτυπήματα στο γυαλί της πόρτας για να δείτε το φαγητό σας χωρίς απώλεια θερμότητας. Το EasyClean™ [3] εξασφαλίζει εύκολο και γρήγορο καθαρισμό χωρίς χημικά και οσμές, ακόμη και μέσα σε μόλις 10 λεπτά[4]. Ενώ η λειτουργία της πυρόλυσης[5] κάνει το φούρνο σαν καινούριο! Η λειτουργία Steam Assist[6] προσθέτει ακρίβεια και ποιότητα στο ψήσιμο, αναδεικνύοντας τη γεύση κάθε συνταγής.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την έξυπνη συνδεσιμότητα LG ThinQ™ [7], που επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο, προθέρμανση, ρύθμιση χρονοδιακοπτών και διάγνωση πιθανών θεμάτων μέσω Smart Diagnosis, απευθείας από το smartphone σας. Όλα έχουν σχεδιαστεί για μια πλήρως λειτουργική και συνδεδεμένη κουζίνα, με εγγύηση 2 ετών για απόλυτη σιγουριά [8].

Από την άλλη, οι επαγωγικές εστίες LG συμπληρώνουν ιδανικά το σύστημα μαγειρέματος, προσφέροντας ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια. Με 4 εστίες και έως 2 ευέλικτες ζώνες, 15 επίπεδα ισχύος και λειτουργία Boost [9] έως 3,7 kW, ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε μαγειρική ανάγκη. Τα ανεξάρτητα χειριστήρια αφής και ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης προσφέρουν εύκολο και ακριβή έλεγχο, ενώ οι φωτεινές ενδείξεις υπολειπόμενης θερμότητας και το Child Safety Locks διασφαλίζουν την προστασία όλης της οικογένειας. Και εδώ, η τεχνολογία LG ThinQ™ [10] επιτρέπει απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο της χρήσης, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία έξυπνου μαγειρέματος.

LG Cooking Promo Φεβρουαρίου

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας της LG, με κάθε συνδυαστική αγορά επιλεγμένων κωδικών εντοιχιζόμενου φούρνου και επαγωγικής εστίας[11], ο καταναλωτής αποκτά δώρο ένα φούρνο μικροκυμάτων LG NeoChef™ 25 λίτρων.[12]

Η προσφορά ισχύει από 9 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2026 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ο φούρνος μικροκυμάτων LG NeoChef™ Slim 25L προσφέρει ομοιόμορφη θέρμανση και απόψυξη χάρη στην τεχνολογία Smart Inverter[13], ταχύτερο μαγείρεμα[14], λειτουργία γκριλ για τραγανό αποτέλεσμα και Infrared Heating™ για ζουμερό εσωτερικό. Με EasyClean™ αυτοκαθαρισμό, LED οθόνη αφής, αυτόματα προγράμματα και κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, αποτελεί την ιδανική προσθήκη σε κάθε σύγχρονη κουζίνα.

Με την LG, η κουζίνα σας γίνεται ένας χώρος όπου η τεχνολογία, η αισθητική και η ευκολία συνυπάρχουν αρμονικά.

[1] Η ενεργειακή απόδοση Α++ ισχύει στο μοντέλο WSED7665B.

[2] Ισχύει στα μοντέλα: WSED7612S, WS7D7631WB, WSED7665B.

[3] Ισχύει στα μοντέλα: WSED7612S, WS7D7631WB, WSED7665B.

[4] Απαιτείται χειροκίνητο σκούπισμα μετά τον 10λεπτο κύκλο.

[5] Ισχύει για τα μοντέλα WSED7665B, WS7D7631WB, WSED7612S, WS5D7230S.

[6] Ισχύει στο μοντέλο WSED7665B.

[7] Ισχύει στα μοντέλα: WSED7612S, WS7D7631WB, WSED7665B. Απαιτείται χρήση WiFi.

[8] Η εγγύηση 2 ετών ισχύει για όλα τα μοντέλα: WSED7665B, WS7D7631WB, WSED7612S, WS5D7230S, WS5D7210S

[9] Ισχύει για το μοντέλο CI5Z2423BN.

[10] Απαιτείται χρήση WiFi.

[11] Οι κωδικοί που συμμετέχουν στην προσφορά είναι για τους φούρνους οι: WSED7665B, WS7D7631WB, WSED7612S, WS5D7230S, WS5D7210S και για τις εστίες: CBIZ2437B, CBIZ2435B, CI5Z2423BN.

[12] Οι κωδικοί που συμμετέχουν στην προσφορά ως δώρο είναι ο MH6535GDS (για Chains) και ο MH6535GIB (για Buying Groups, Indepedents).

[13] Η δοκιμή έγινε από την Intertek Δείγμα δοκιμής: LG solo μεσαίου μεγέθους (NeoChefTM: MS32XX έναντι Συμβατικού: MS4043).

[14] Η λεπτομερής ισχύς μαγειρέματος κατανέμει τη θερμότητα σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων 1,5 φορά ταχύτερα. Η δοκιμή έγινε από την Intertek. Δείγμα δοκιμής: LG solo μικρού μεγέθους (NeoChefTM: MS25XX έναντι Συμβατικού: MW235XX)