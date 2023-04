Η άνοιξη είναι μια υπέροχη εποχή για να ανανεώσετε και να φρεσκάρετε το σπίτι σας με μερικές απλές πινελιές. Ξεκινήστε αποφορτίζοντας τον χώρο σας και δωρίζοντας αντικείμενα που δεν χρειάζεστε πλέον. Στη συνέχεια, προσθέστε μερικά φρέσκα χρώματα βάφοντας έναν τοίχο με έμφαση ή προσθέτοντας μερικά νέα μαξιλάρια ή κουρτίνες.

Σκεφτείτε να αναβαθμίσετε τα φωτιστικά σας για να δημιουργήσετε μια φωτεινότερη, πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα. Μπορείτε επίσης να φέρετε την φύση πιο κοντά, προσθέτοντας μερικά φυτά σε γλάστρες ή φρέσκα λουλούδια στη διακόσμησή σας.

Ανανεώστε ακόμα και τις πετσέτες σας ή το μπουρνούζι σας με νέα σε ανοιχτά χρώματα για να νιώσετε την αλλαγή της νέας εποχής.

Καινούργια χαρούμενα σεντόνια μπορούν να κάνουν την διαφορά σε ολόκληρο το υπνοδωμάτιο. Αυτές οι μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη δημιουργία ενός φρέσκου και φιλόξενου σπιτιού που σίγουρα με την σειρά του μπορεί να ανανεώσει όλη μας την ψυχολογία.

Η Benetton έχει ποικιλία προϊόντων με χαρούμενα χρώματα και σχέδια για να δώσεις την ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη αίσθηση που θέλεις καθώς βαδίζουμε προς το καλοκαίρι!

Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Σχεδιασμού του Μιλάνου, η United Colors of Benetton ανοιξε την αυλαία της νέας συλλογής Benetton Home. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε ένα pop-up κατάστημα στη Via Capelli 1, ακριβώς στη γωνία με την Piazza Gae Aulenti, έναν από τους πιο δυναμικούς προορισμούς του Μιλάνου, ιδιαίτερα δημοφιλή στους λάτρεις του ντιζάιν και της αρχιτεκτονικής.

Στο εσωτερικό του χώρου, οικιακά αντικείμενα αλληλοεπιδρούν με τα ρούχα από τη συλλογή μόδας της εταιρείας, δίνοντας έμφαση στα στιλιστικά θέματα Fruit of Desire για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023. Πολύχρωμες ποπ εκτυπώσεις με μήλα, κεράσια και αχλάδια κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην κουζίνα, το μπάνιο και τα υπνοδωμάτια, σε πιάτα, φλιτζάνια, ποδιές, τραπεζομάντιλα και πιατάκια, μπουρνούζια, πετσέτες, κουβέρτες, μαξιλάρια και κλινοσκεπάσματα. Το στυλ της Benetton μεταμορφώνει το σπίτι σε έναν ζωτικό χώρο γεμάτο ενέργεια, όπου τα άτομα και οι οικογένειες μπορούν να αισθάνονται ελεύθερα και να εκφράζονται άνετα.

Τα κύρια θέματα της συλλογής καθορίζουν επίσης τη διάταξη του pop-up καταστήματος – ενός βιομηχανικού χώρου σχεδόν 300 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιασμένου να ενισχύει την εμπειρία της μάρκας. «Η ανανέωση της εικόνας και της διάταξης του εμπορικού μας δικτύου βρίσκεται σε εξέλιξη», εξηγεί ο Massimo Renon, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Benetton. «Για μερικούς μήνες αυτό το pop-up κατάστημα με την πρωτότυπη ιδέα θα αποτελέσει μια δοκιμαστική λειτουργία του καταστήματος Benetton του μέλλοντος, τόσο όσον αφορά το είδος των προϊόντων όσο και την τοποθέτησή τους».

Η συλλογή Benetton Home – καρπός μιας αποκλειστικής παγκόσμιας συμφωνίας με την Bergner – θα πωλείται στο pop-up κατάστημα της Via Capelli και από τον Μάιο, θα είναι επίσης διαθέσιμη στο διαδίκτυο στο benetton.com καθώς και σε 25 καταστήματα United Colors of Benetton σε όλο τον κόσμο, όπως Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Λισαβόνα, Κωνσταντινούπολη, Βιέννη και Βενετία.

Το pop-up κατάστημα του Μιλάνου θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 15 Ιουνίου.