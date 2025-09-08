Ο Sir James Dyson, ιδρυτής της εταιρίας, έφτασε στο Dyson Demo Store στο Βερολίνο και ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας τη νέα Dyson PencilVac™, δηλώνοντας:

«Με τα χρόνια έχουμε επαναπροσδιορίσει τα προϊόντα μέσω του σχεδιασμού, της τεχνολογίας και της έρευνας. Η ανάπτυξη μοτέρ νέων τεχνολογιών, συστημάτων θέρμανσης, διαχωρισμού και αεροδυναμικής μας επέτρεψε να αλλάξουμε ριζικά τη μορφή των συσκευών, διατηρώντας παράλληλα κορυφαίες επιδόσεις. Εφηύραμε την κυκλωνική τεχνολογία χωρίς απώλεια απορροφητικότητας, το υπερταχύ μοτέρ, την ασύρματη κάθετη σκούπα, τη ρομποτική πλοήγηση με όραση, τον ανεμιστήρα χωρίς έλικα, το στεγνωτήρα χεριών Airblade και το εξαιρετικά γρήγορο ψηφιακό πιστολάκι Supersonic. Σήμερα, παρουσιάζουμε νέες μορφές προϊόντων μαζί με επανασχεδιασμένες συσκευές Dyson.»

Παρουσίασε 11 νέα προϊόντα της Dyson, ορισμένα από τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα και άλλα που θα κυκλοφορήσουν σύντομα…μεταξύ αυτών…

Την Dyson V16 Piston Animal Submarine™: η πιο ισχυρή ασύρματη σκούπα με τεχνολογία anti–tangle της Dyson μέχρι σήμερα.

Η Dyson παρουσιάζει την V16 Piston Animal Submarine™, τη νέα της κορυφαία ασύρματη σκούπα, την πιο ισχυρή συσκευή καθαρισμού με τεχνολογία anti–tangle που έχει σχεδιάσει μέχρι σήμερα. Εξοπλισμένη με το νέο μοτέρ Hyperdymium™ 900 προσφέρει ισχύ απορρόφησης 315AW χωρίς απώλειες και τεχνολογία Dynamic Cyclone με 5 επιπλέον κυκλώνες σε Boost mode. Η πρωτοποριακή κεφαλή All Floor Cones™ Sense με δύο κωνικές ράβδους καθαρισμού ξεμπερδεύει τις τρίχες, προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο δαπέδου και φωτίζει την αόρατη σκόνη με LED. Η αναβαθμισμένη κεφαλή Submarine™ 2.0 προσφέρει αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό με ελεγχόμενη διαβροχή και λειτουργία boost για επίμονους λεκέδες.

Ο νέος κάδος CleanCompaktor™ συμπιέζει τη σκόνη και τα υπολείμματα για να χωράει συλλογή σκόνης έως και 30 ημερών ενώ διαθέτει καινοτόμο μηχανισμό υγιεινού καθαρισμού που σκουπίζει τα εσωτερικά τοιχώματα. Με τη σύνδεση στην εφαρμογή MyDyson™, προσφέρει έξυπνες ειδοποιήσεις συντήρησης και εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Περιλαμβάνει HEPA φιλτράρισμα 5 σταδίων (συλλαμβάνει το 99,99% σωματιδίων έως 0,1 micron μικρόν), αποσπώμενη μπαταρία για έως και 70 λεπτά ισχυρής απορρόφησης, εργονομικό σχεδιασμό με ενσωματωμένα εξαρτήματα και τρία επιπλέον εξειδικευμένα εξαρτήματα: Combi tool, Crevice tool και Hair Screw tool 2.0 για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση τριχών των κατοικίδιων σας.

*Η Dyson V16 Piston Animal Submarine™ και τα υπόλοιπα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Dyson και μέσω της εφαρμογής MyDyson™ το προσεχές διάστημα…

H πιο λεπτή ασύρματη σκούπα στον κόσμο: Dyson PencilVac™

Η Dyson PencilVac™, με διάμετρο μόλις 38 χιλιοστά, γλιστρά και «αιωρείται» με ευκολία πάνω σε δάπεδα και καθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση ακόμη και πλαγίως ή κάτω από χαμηλά έπιπλα. Τροφοδοτείται από το νέο, υπερ-ισχυρό και συμπαγές μοτέρ Hyperdymium™ 140.000 στροφών, το οποίο έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με ένα νόμισμα των 2 ευρώ.

Ανατρέπει τον τρόπο καθαρισμού με ισχυρή απορρόφηση χωρίς απώλειες, διπλό πράσινο φως και συνδεσιμότητα στην εφαρμογή, όλα σε υπερ-λεπτό σχεδιασμό. Το νέο γραμμικό σύστημα διαχωρισμού σκόνης ξεχωρίζει τη σκόνη από τον αέρα και τη συμπιέζει, επιτρέποντας στον κάδο να χωρά πέντε φορές περισσότερη σκόνη και υπολείμματα σε σύγκριση με τη χωρητικότητά των 0,08 λίτρων. Το νέο σύστημα εκκένωσης τύπου σύριγγας επιτρέπει το άδειασμα με μία κίνηση, σκουπίζοντας ταυτόχρονα το φίλτρο για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Η κεφαλή καθαρισμού διαθέτει τέσσερις κωνικές μαλακές ράβδους καθαρισμού, οι οποίες αφαιρούν μόνες τους τρίχες ή νήματα, και τροφοδοτούνται από δύο μοτέρ διπλής κίνησης τοποθετημένα στο μέσο των κωνικών ράβδων καθαρισμού, επιτρέποντας καθαρισμό μέχρι την άκρη, και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Την αναβαθμισμένη Dyson V8 Cyclone

Η Dyson V8 Cyclone είναι η νέα γενιά της δημοφιλούς Dyson V8™ της σκούπας που το 2016 εισήγαγε μια εντελώς νέα, ελαφριά και ευέλικτη μορφή καθαρισμού. Με 30% περισσότερη απορροφητική ισχύ (150 air watts) και 50% μεγαλύτερη αυτονομία (έως 60 λεπτά καθαρισμού χωρίς απώλεια ισχύος), η νέα V8 Cyclone καθαρίζει σε βάθος τη βρωμιά και τα επίμονα υπολείμματα. Διαθέτει νέο κουμπί ενεργοποίησης χωρίς σκανδάλη, τρεις λειτουργίες καθαρισμού (Eco, Medium, Boost), και δυνατότητα εναλλαγής μπαταρίας για αδιάλειπτο καθαρισμό σε όλο το σπίτι. Από το 2026 θα είναι διαθέσιμη και με βάση αυτόματου αδειάσματος. Οι κάτοχοι της V8™ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ οι νέοι αποκτούν πρόσβαση σε πληθώρα συμβατών εξαρτημάτων για καθαρισμό σε κάθε σημείο του σπιτιού.

ΝΕΟ: Dyson Clean+Wash Hygiene

Η Dyson Clean+Wash Hygiene είναι ένα ελαφρύ σύστημα υγρού και στεγνού καθαρισμού που εξαλείφει τα προβλήματα των παραδοσιακών φίλτρων. Σε αντίθεση με άλλα μοντέλα που παγιδεύουν βακτήρια και μυρωδιές στα φίλτρα, η Clean+Wash Hygiene διατηρεί όλη τη βρωμιά και το βρώμικο νερό μέσα στην κεφαλή καθαρισμού, εξασφαλίζοντας ότι μόνο καθαρό νερό αγγίζει το δάπεδο.

Με 84.000 μικροΐνες ανά cm² και ενσωματωμένες νάιλον τρίχες, ο υγρός κύλινδρος είναι 30% πιο πυκνός για μέγιστη απορρόφηση και αφαίρεση λεκέδων. Ζυγίζει μόλις 3,7 κιλά και με το χαμηλό προφίλ του γλιστράει εύκολα κάτω από έπιπλα και κατά μήκος των άκρων. Δεν χρειάζεται αλλαγή φίλτρων και διαθέτει κύκλο αυτόματου καθαρισμού, προσφέροντας υγιεινό, γρήγορο καθαρισμό χωρίς να αφήνει ίχνη και σημάδια.

ΝΕΟ: Dyson Spot+Scrub™ Ai Robot

Η Dyson Spot+Scrub™ Ai Robot είναι η νέα γενιά ρομποτικής σκούπας της Dyson για υγρό και στεγνό καθαρισμό. Εξοπλισμένη με AI για ανίχνευση λεκέδων, LED φωτισμό, έξυπνη κάμερα και προηγμένη πλοήγηση, εντοπίζει έως και 200 διαφορετικά αντικείμενα (όπως καλώδια, κάλτσες κ.ά.) και καθαρίζει γύρω τους με ακρίβεια.

Η λειτουργία προ- και μετά- επεξεργασίας εικόνας επαληθεύει την αφαίρεση λεκέδων, περνώντας ξανά και ξανά μέχρι να καθαριστεί πλήρως η περιοχή. Ο κύλινδρος υγρού καθαρισμού διαθέτει σύστημα 12 σημείων διαβροχής, καθαρίζεται μόνος του και διατηρεί υψηλή απορροφητική απόδοση με υγιεινή απόρριψη σε κυκλωνική, χωρίς σακούλα βάση.

ΝΕΟ: Dyson HushJet™ Purifier Compact

Ο Dyson HushJet™ Purifier Compact είναι ο νέος, εξαιρετικά αθόρυβος και ισχυρός καθαριστής αέρα μικρού μεγέθους της Dyson. Με νέο HushJet™ ακροφύσιο, επιτυγχάνει ελαχιστοποίηση του θορύβου της προβολής αέρα, φτάνοντας μόλις τα 24dB σε Sleep Mode σε αντίθεση με τα 60dB άλλων συσκευών.

Παρά το μικρό του μέγεθος, παρέχει το 80% της ισχύος του μεγαλύτερου Dyson Big+Quiet και συλλαμβάνει το 99,97% των ρύπων έως 0,3 microns. Ιδανικό για υπνοδωμάτια και χώρους συγκέντρωσης.

Επιστροφή: Dyson Cool™ CF1 ανεμιστήρας

Ο εμβληματικός ανεμιστήρας Dyson Cool™ CF1, ο πρώτος ανεμιστήρας στον κόσμο χωρίς πτερύγια, επιστρέφει με νέα τεχνολογία. Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με την εφαρμογή MyDyson™, λειτουργία ύπνου, οθόνη LCD, μοτέρ brushless DC για αποδοτική δροσιά και ρυθμιζόμενη ταλάντωση για προσωπική άνεση.

Αναβάθμιση: Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat fan heater

Το νέο Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre–Heat είναι το ταχύτερο, πιο αθόρυβο και πιο ισχυρό θερμαντικό και ανεμιστήρας 2-σε-1 της Dyson. Θερμαίνει τον χώρο 25% πιο ήσυχα, διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας για ενεργειακή απόδοση, Sleep Mode, και για πρώτη φορά απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής MyDyson™.