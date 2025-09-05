Ο σωστός τρόπος να αποθηκεύεις τις πατάτες. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις!

Οι πατάτες είναι από τα πιο βασικά υλικά στην κουζίνα μας. Μπαίνουν σε κάθε φαγητό – από τηγανητές και πουρέ, μέχρι κοκκινιστά και σούπες. Κι όμως, πόσες φορές δεν έχει τύχει να τις βρεις με φύτρες, μαλακές ή ακόμα και με περίεργες πράσινες κηλίδες; Το μυστικό για να τις διατηρείς φρέσκες βρίσκεται στον τρόπο αποθήκευσης.

Όχι στο ψυγείο

Πρώτο και βασικό, μην τις βάζεις στο ψυγείο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μετατρέπουν το άμυλο της πατάτας σε ζάχαρη, με αποτέλεσμα να αλλάζει η γεύση και η υφή της.

Σκοτεινό και δροσερό μέρος

Η καλύτερη θέση είναι σε ένα σκοτεινό, δροσερό σημείο του σπιτιού, όπως ντουλάπι ή αποθήκη. Η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται ιδανικά γύρω στους 10–12°C. Έτσι αποφεύγεις να βγάλουν φύτρες και παραμένουν σφιχτές και νόστιμες για εβδομάδες.

Μην τις αφήνεις μέσα στη σακούλα

Αν τις αγοράζεις σε πλαστική σακούλα, βγάλε τες αμέσως. Το πλαστικό “παγιδεύει” την υγρασία, με αποτέλεσμα να χαλάνε πιο γρήγορα. Προτίμησε ξύλινο καφάσι, χάρτινη σακούλα ή ακόμα και ένα καλάθι με τρύπες για να παίρνουν αέρα.

Μακριά από φρούτα και από τα κρεμμύδια

Οι πατάτες δεν τα πάνε καλά με τα μήλα ή τις μπανάνες. Τα φρούτα αυτά απελευθερώνουν αιθυλένιο, μια ουσία που τις κάνει να ωριμάζουν και να σαπίζουν πιο γρήγορα. Φρόντισε λοιπόν να τις κρατάς σε ξεχωριστό μέρος. Συχνά επίσης, βλέπουμε πατάτες με κρεμμύδια μαζί! Λάθος, αφού το ένα βοηθάει το άλλο χαλνα χαλάσει πιο γρήγορα!

Τι να κάνεις με τις φύτρες

Αν παρ’ όλα αυτά βγάλουν φύτρες, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να τις πετάξεις. Απλώς αφαίρεσε τις φύτρες και χρησιμοποίησέ τες σύντομα. Προσοχή όμως, γιατί αν έχουν γίνει πράσινες ή μαλακές, καλύτερα να τις πετάξεις.

Κράτα τες μακριά από το ηλιακό φως

Απόφυγε να τις βάζεις και σε μέρη με έντονο φωτισμό, γιατί το άμεσο φως μπορεί να τις κάνει επικίνδυνες. Ειδικά σε επαφή με τον ήλιο!

Εxtra tip: Βάλε μαζί τους λίγα φύλλα δάφνης ή δεντρολίβανο!

Τέλος, με λίγη προσοχή, οι πατάτες μπορούν να διατηρηθούν φρέσκες για αρκετές εβδομάδες και να έχεις πάντα έτοιμο το πιο “ευέλικτο” υλικό της κουζίνας σου.