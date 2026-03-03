Η LG Electronics (LG) παρουσίασε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων SKS στην έκθεση Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ορλάντο της Φλόριντα, από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου. Η παρουσίαση, που περιλάμβανε για πρώτη φορά τη σειρά προϊόντων πλυντηρίου της μάρκας, καθώς και τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της για την κουζίνα, ανέδειξε τη δέσμευση της SKS να προσφέρει πλήρως ολοκληρωμένες οικιακές λύσεις για την αγορά κατασκευαστών κατοικιών και πολυτελών οικιακών συσκευών της Βόρειας Αμερικής.

Μια ολοκληρωμένη λύση πλυντηρίου για μια βελτιωμένη εμπειρία

Η νέα ολοκληρωμένη λύση πλυντηρίου ενσωματώνει τις βασικές αξίες της SKS, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες φροντίδας υφασμάτων με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και εύχρηστη λειτουργία. Στην KBIS, το SKS WashCombo™ παρουσίασε προηγμένες επιδόσεις πλύσης και στεγνώματος, διαθέτοντας μεγάλη χωρητικότητα 5,8 κυβικών ποδιών. Επιπλέον, διαθέτει τη λειτουργία AI Wash & Dry με τεχνολογία AI DD™, προσφέροντας ακριβή και ήπια φροντίδα των υφασμάτων. Παράλληλα, η αντλία θερμότητας Dual Inverter του WashCombo υποστηρίζει ενεργειακά αποδοτικό στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, το οποίο βοηθάει στη διατήρηση των υφασμάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας.

Παρουσιασμένο δίπλα στο WashCombo, το νέο στεγνωτήριο SKS προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα 9,0 κυβικών ποδιών, κατάλληλη για μεγαλύτερα φορτία. Η τεχνολογία AI Sensor Dry ανιχνεύει έξυπνα την υφή των υφασμάτων και τα επίπεδα υγρασίας, προσαρμόζοντας αυτόματα τον χρόνο και τη θερμοκρασία στεγνώματος για αποδοτικά και ενεργειακά αποδοτικά αποτελέσματα. Η σειρά λύσεων πλυντηρίου της SKS υποστηρίζει ευέλικτες διαμορφώσεις, όπως ένα σύστημα 3-σε-1 (WashCombo με MiniWash™ χωρητικότητας 1,0 κυβικού ποδιού) ή έναν πιο λιτό συνδυασμό (WashCombo και στεγνωτήριο), προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να διαμορφώνουν εξατομικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται σε διαφορετικούς τρόπους ζωής και χώρους.

Οι νέες λύσεις πλυντηρίου, διαθέτουν σχεδιασμό Full-Flat, ο οποίος ενσωματώνεται αρμονικά και κομψά σε πολυτελείς εσωτερικούς χώρους. Κάθε μοντέλο περιλαμβάνει οθόνη αφής LCD 6,8 ιντσών με προσαρμόσιμα widgets εμπειρίας χρήστη, προσφέροντας εύχρηστο, εξατομικευμένο έλεγχο και βελτιωμένη ορατότητα. Το σύστημα Tilting Display Control προσαρμόζει αυτόματα τη γωνία της οθόνης κατά την ενεργοποίηση του, προσφέροντας εργονομική εμπειρία θέασης και χειρισμού.

Απρόσκοπτη, υψηλής χωρητικότητας κατάψυξη και ψυγείο 36 ιντσών χωρίς στήλη

Στην KBIS 2026, η SKS παρουσίασε τον πρώτο της Integrated Column Freezer και Column Refrigerator 36 ιντσών. Και τα δύο προϊόντα διαθέτουν σχεδιασμό panel ready που δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να ενσωματώνουν προσαρμοσμένα πάνελ πόρτας ή πάνελ πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα της SKS. Τα προϊόντα ενσωματώνονται απρόσκοπτα στον χώρο της κουζίνας και στην built-in αισθητική, ενώ μεγιστοποιούν τη χωρητικότητα αποθήκευσης. Ιδανικά για όσους αγαπούν να φιλοξενούν στο σπίτι, τα νέα μοντέλα διαθέτουν διαφοροποιημένες λύσεις Ice & Water. Ο διπλός ice maker του καταψύκτη προσφέρει τόσο τυπικούς κύβους πάγου όσο και πάγο Craft Ice® 2ης γενιάς 60 mm – ιδανικό για ουίσκι με πάγο – ενώ το ψυγείο διαθέτει έναν διακριτικό εσωτερικό διανομέα νερού.

Ο απρόσκοπτος, panel-ready σχεδιασμός του νέου column freezer και του ψυγείου προσφέρει μια εκλεπτυσμένη built-in αισθητική που αποπνέει πολυτέλεια και φινέτσα. Η ultra-premium ποιότητα της SKS επεκτείνεται και στο εσωτερικό των προϊόντων, το οποίο χρησιμοποιεί πολυτελή μεταλλικά και γυάλινα ράφια πόρτας. Η κομψότητα και η ευκολία χρήσης ενισχύονται περαιτέρω από το σύστημα φωτισμού Wide-Top & Shelf-Emitting. Οι πελάτες μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο επιλογές λαβών – Professional (bold type) και Transitional (sleek type) – ώστε να ταιριάζουν με τον σχεδιασμό της κουζίνας τους.

Οι έξυπνες λειτουργίες ενισχύουν περαιτέρω την ευκολία χρήσης. Το AI Ice Pro του καταψύκτη αυξάνει αυτόματα την παραγωγή πάγου πριν από περιόδους αναμενόμενης υψηλής ζήτησης, με βάση τα μοτίβα χρήσης, ενώ το AI Fresh του ψυγείου προσαρμόζει την απόδοση ψύξης πριν από αναμενόμενη έντονη χρήση, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βέλτιστης συντήρησης των τροφίμων. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να ελέγχονται μέσω έγχρωμης οθόνης αφής LCD 6,8 ιντσών πλήρους επιφάνειας, η οποία εισάγεται για πρώτη φορά στα προϊόντα SKS.

Επαγωγική εστία Full-Flex 36 ιντσών για ευέλικτο μαγείρεμα

Η επαγωγική εστία SKS Full-Flex 36 ιντσών αναβαθμίζει την καθημερινή μαγειρική εμπειρία, με εκτεταμένες και ευέλικτες ζώνες μαγειρέματος που υποστηρίζουν την ταυτόχρονη χρήση δύο μεγάλων σκευών (έως 320 χιλιοστά). Οι έξυπνες λειτουργίες περιλαμβάνουν το AI Water Boiling Alert, το οποίο αποστέλλει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω της οθόνης της εστίας και της εφαρμογής LG ThinQ όταν το νερό φτάνει σε σημείο βρασμού και προσαρμόζει αυτόματα την ένταση θερμότητας, συμβάλλοντας στην αποφυγή υπερχείλισης. Παράλληλα, η καινοτόμα λειτουργία Power Shift Plus™ μαθαίνει τα μοτίβα μαγειρέματος του χρήστη και επιτρέπει διαισθητικό, hands-free έλεγχο, αυξάνοντας τη θερμότητα όταν το σκεύος μετακινείται προς τα εμπρός και μειώνοντάς τη σε σιγανό βρασμό όταν μετακινείται προς τα πίσω.

«Με την επέκταση της σειράς SKS από συσκευές κουζίνας σε συσκευές πλυντηρίου, η LG Electronics προωθεί το όραμά της για μια ολοκληρωμένη λύση πολυτελούς διαβίωσης», δήλωσε ο Steve Baek, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Με τις διαφοροποιημένες τεχνολογίες μας και τις ολοκληρωμένες λύσεις χώρου, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ηγετική μας θέση στις παγκόσμιες αγορές B2B και πολυτελών οικιακών συσκευών».

Οι επισκέπτες της KBIS 2026 είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ολόκληρη τη σειρά προϊόντων SKS στο περίπτερο της LG (#W2100, Orange County Convention Center).