Αν υπάρχει μια εποχή που το μπαλκόνι σου αξίζει να φορέσει τα… καλά του, αυτή είναι τα Χριστούγεννα. Και δεν μιλάμε μόνο για λαμπάκια και στολίδια, μιλάμε για φυτά που θα δώσουν φυσική ζεστασιά, εορταστική διάθεση και θα αντέξουν στο κρύο. Παρακάτω, θα βρεις πέντε φυτά που δεν χρειάζονται πολλή φροντίδα, αλλά μεταμορφώνουν τον εξωτερικό σου χώρο σε μικρό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Αλεξανδρινό — Το “κλασικό κόκκινο” των γιορτών

Δεν γίνεται Χριστούγεννα χωρίς αλεξανδρινό. Με τα κατακόκκινα φύλλα του (που όλοι μπερδεύουν με άνθη), το φυτό αυτό είναι το απόλυτο festive statement. Αν το έχεις στο μπαλκόνι, φρόντισε να το κρατάς προφυλαγμένο από τον παγετό, σε σημείο με ήλιο αλλά χωρίς ρεύματα. Και ναι, λίγη αγάπη το κρατάει ζωντανό και μετά τις γιορτές.

Κυκλάμινο — Η ρομαντική πινελιά του χειμώνα

Το κυκλάμινο είναι σαν μικρό θαύμα του χειμώνα: ανθίζει την πιο κρύα εποχή και δίνει στο μπαλκόνι χρώμα και φινέτσα. Υπάρχει σε ροζ, λευκό, μοβ και κόκκινο, οπότε μπορείς να το συνδυάσεις με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια σου. Προτίμησέ το για σκιερές γωνιές, λατρεύει το κρύο, όχι τον ήλιο.

Έλατο σε γλάστρα — Γιατί το δέντρο δεν είναι μόνο για μέσα!

Αν έχεις χώρο, ένα μικρό έλατο σε γλάστρα είναι η πιο όμορφη (και οικολογική) επιλογή. Μπορείς να το στολίσεις με φωτάκια, κορδέλες και διακριτικά στολίδια και να φέρεις τη μαγεία των Χριστουγέννων… στην αυλή ή στο μπαλκόνι σου. Και το καλύτερο; Αν το φροντίσεις σωστά, θα σε συντροφεύει για χρόνια!

Δεντρολίβανο — Το αρωματικό που μοιάζει με μικρό έλατο

Ένα μυστικό που λατρεύουν οι λάτρεις του “πράσινου”, το δεντρολίβανο. Εκτός από το υπέροχο άρωμά του και τη γεύση που χαρίζει στα φαγητά, έχει και… χριστουγεννιάτικο σχήμα! Μπορείς να το κουρέψεις ελαφρά σε κωνικό σχήμα και να το στολίσεις με μικροσκοπικά φωτάκια. Επιπλέον, αντέχει στο κρύο και δεν χρειάζεται συχνό πότισμα.

Γκωλθερία— Η μυστική πρωταγωνίστρια των Χριστουγέννων

Μπορεί να μην τη γνωρίζεις, αλλά η γκαούλθερια είναι το απόλυτο φυτό του χειμώνα. Έχει σκούρα πράσινα φύλλα και μικρά, κατακόκκινα μούρα που θυμίζουν στολίδια. Αντέχει στο ψύχος και παραμένει όμορφη καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, ιδανική για γλάστρες ή καλάθια στο μπαλκόνι.

Το μυστικό για ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο μπαλκόνι είναι να συνδυάσεις διαφορετικές υφές και αποχρώσεις πρασίνου και κόκκινου. Πρόσθεσε λίγα φωτάκια LED, ένα μεταλλικό φανάρι ή ένα ξύλινο διακοσμητικό και έχεις αμέσως το πιο cozy σκηνικό.