Υπάρχει μια λεπτή, σχεδόν μαγική γραμμή ανάμεσα σε ένα δωμάτιο που δείχνει ευάερο και ανάλαφρο, και σε ένα άλλο που μοιάζει να σε πνίγει. Κι όσο κι αν θέλουμε να το αρνηθούμε, τα χρώματα είναι εκείνα που ορίζουν την απόσταση ανάμεσα στις δύο αυτές πραγματικότητες. Είναι το πρώτο “εργαλείο” που έχεις για να αλλάξεις ενέργεια, διάσταση και ατμόσφαιρα χωρίς να χρειαστεί να μετακινήσεις ούτε μισό έπιπλο.

Τα χρώματα που μικραίνουν έναν χώρο

Τα σκούρα χρώματα έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία, είναι δραματικά, κομψά, δημιουργούν ατμόσφαιρα, αλλά έχουν και τη δύναμη να «τραβούν» τα τοιχώματα προς τα μέσα.

Βαθύ μπλε, ανθρακί, μπορντό, πράσινο του δάσους: όλα αυτά λειτουργούν σαν οπτικό βάρος. Σε μικρούς χώρους δείχνουν εντυπωσιακά μόνο όταν υπάρχει άπλετο φως ή όταν χρησιμοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο τοίχο, όχι παντού.

Πλούσιες, βαριές αποχρώσεις του πορτοκαλί και του μωβ: προσθέτουν χαρακτήρα αλλά «κλείνουν» το δωμάτιο, κάνοντας το μάτι να σταματά σε αυτά αντί να «τρέχει» προς τα έξω.

Μονοχρωμία σε σκούρο τόνο: όταν τοίχοι, ταβάνι και πόρτες μοιράζονται την ίδια βαριά απόχρωση, η αίσθηση γίνεται πιο περιορισμένη, σχεδόν θεατρική, αλλά όχι πάντα λειτουργική.

Αυτά που μεγαλώνουν έναν χώρο

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τα χρώματα που ανοίγουν τον χώρο σαν ανάσα. Αυτές οι αποχρώσεις δεν κάνουν μόνο ένα δωμάτιο να δείχνει μεγαλύτερο, αλλά και πιο καθαρό, πιο φωτεινό, πιο «εύκολο».

Λευκό και σπασμένο λευκό: η πιο ασφαλής επιλογή. Αντανακλούν το φως και κάνουν τα όρια του δωματίου να φαίνονται πιο μακριά.

Απαλά παστέλ: ροζ πούδρα, baby blue, μέντα, απαλό λεμονί, λειτουργούν σαν φίλτρο δροσιάς, ανοίγοντας οπτικά το δωμάτιο χωρίς να χάνουν σε ζεστασιά.

Ανοιχτές γήινες αποχρώσεις: μπεζ άμμου, πολύ ανοικτό ταμπά, ήπιες κρεμ αποχρώσεις. Ιδανικές για να δημιουργούν βάθος χωρίς να επιβαρύνουν το τοπίο.

Ψυχρά ανοιχτά χρώματα: γαλάζιο, ανοιχτό γκρι, απαλό πράσινο. Δίνουν την αίσθηση καθαρότητας και κάνουν τα τοιχώματα να «απομακρύνονται».

Το μυστικό δεν είναι απλώς να επιλέξεις μια ανοιχτή ή μια σκούρα απόχρωση, αλλά να καταλάβεις τι ενέργεια θέλεις να έχει το δωμάτιο. Γιατί, τελικά, τα χρώματα δεν αλλάζουν μόνο τον χώρο, αλλάζουν και τον τρόπο που τον ζεις.