Αν νιώθεις ότι το σπίτι σου χρειάζεται λίγη περισσότερη ζωντάνια, τότε τα neon signs είναι η πιο cool επιλογή. Από τη νύχτα των clubs και την ποπ κουλτούρα, πέρασαν στα σπίτια και έδωσαν νέα διάσταση στη διακόσμηση. Ένα φωτεινό μήνυμα στον τοίχο ή ένα παιχνιδιάρικο σχέδιο μπορεί να μεταμορφώσει οποιονδήποτε χώρο, προσθέτοντας όχι μόνο φως αλλά και προσωπικότητα. Δεν είναι τυχαίο που τα συναντάς συνεχώς στο Instagram ή στα σπίτια των celebrities – τα neon φτιάχνουν ατμόσφαιρα που δεν περνά απαρατήρητη.

Neon και ατμόσφαιρα

Η μαγεία του neon δεν είναι μόνο στο design του, αλλά και στο πώς σε κάνει να αισθάνεσαι. Ένα neon sign πάνω από το κρεβάτι σου, για παράδειγμα, δίνει αμέσως μια cosy αλλά ταυτόχρονα stylish νότα. Στο παιδικό δωμάτιο γίνεται night light με χαρακτήρα, ενώ σε μια μικρή γωνιά του σαλονιού λειτουργεί σαν statement κομμάτι χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα άλλο.

Η maximal πλευρά του neon

Αν αγαπάς τους έντονους συνδυασμούς και το “more is more”, τότε το neon είναι το απόλυτο match για σένα. Δίπλα σε vintage έπιπλα, πολύχρωμα prints ή ακόμα και ανάμεσα σε φυτά, το φωτεινό του χρώμα δένει όλες τις αντιθέσεις και δημιουργεί μια σκηνή που μοιάζει με μικρό θεατρικό σκηνικό.

Neon και φιλοξενία

Τα neon signs δεν περιορίζονται μόνο στη διακόσμηση – γίνονται το μυστικό συστατικό για gatherings. Ένα μήνυμα πάνω από το home bar ή στον χώρο της τραπεζαρίας λειτουργεί σαν ice breaker και δίνει στον χώρο διάθεση πάρτι. Φαντάσου ένα σκούρο φόντο με ένα φλογερό neon σε κόκκινο ή ροζ – η ενέργεια αλλάζει αμέσως.

Εν ολίγοις, τα neon signs δεν είναι περαστική μόδα, αλλά ένας εύκολος, οικονομικός και γεμάτος στυλ τρόπος να φέρεις χαρακτήρα στο σπίτι σου. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να βρεις το μήνυμα που σε εκφράζει και τη γωνιά που θέλεις να φωτίσεις. Γιατί, στο τέλος, η διακόσμηση είναι το αποτύπωμα της διάθεσής σου στον χώρο.