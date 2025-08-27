Αν έχεις τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο, τότε ξέρεις καλά το σκηνικό: μπαίνεις μέσα, κουκουλώνεσαι στα σκεπάσματα, πατάς το κουμπί και αφήνεσαι σε μια σειρά, σε μια ταινία ή σε εκείνο το ντοκιμαντέρ που ποτέ δεν βλέπεις ως το τέλος. Δεν είναι απλά μια συκευή πλεόν, είναι σχεδόν σαν συγκάτοικος που σε συντροφεύει. Κι όμως, οι ειδικοί σε θέματα διακόσμησης, υγείας αλλά και feng shui δεν έχουν την ίδια γνώμη με σένα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι θεωρούν ότι μια τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα μπλέκει τα πράγματα, από την αισθητική του χώρου μέχρι και την ποιότητα του ύπνου σου.

Τι είναι τελικά η κρεβατοκάμαρα;

Η κρεβατοκάμαρα δεν είναι γραφείο, ούτε δεύτερο σαλόνι. Είναι ο χώρος που προορίζεται για ξεκούραση, για ύπνο και φυσικά για λίγη τρυφερότητα. Σύμφωνα με το feng shui, εκεί μέσα πρέπει να επικρατεί μια ήρεμη, χαλαρή ενέργεια. Η τηλεόραση, αντίθετα, φέρνει θόρυβο, φως και ερεθίσματα που κρατούν το μυαλό σε εγρήγορση. Ακόμα κι όταν είναι κλειστή, η οθόνη μένει εκεί, σαν ένα «μαύρο μάτι» που βαραίνει την ατμόσφαιρα και γεμίζει τον χώρο με μια δυναμική ενέργεια, την οποία μάλλον δεν χρειάζεσαι εκείνη την ώρα της ημέρας.

Yin και yang: η λεπτή ισορροπία

Το feng shui μπορεί να ακούγεται κάπως μακρινό, αλλά στην πράξη μιλάει για ισορροπία. Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει το ήρεμο στοιχείο και το δραστήριο στοιχείο. Στην κρεβατοκάμαρα, όμως, χρειάζεσαι περισσότερο γαλήνη παρά ένταση. Η τηλεόραση θεωρείται ένα από τα πιο «yang» αντικείμενα, δηλαδή κουβαλάει την αίσθηση της εξωστρέφειας και του έξω κόσμου, ενώ το δωμάτιο σου είναι πιο προσωπικό καταφύγιο που χρειάζεται γαλήνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη M.E.G.A. AV (@m.e.g.a.av)

Η επιστήμη μιλάει ξεκάθαρα

Δεν είναι μόνο θέμα φιλοσοφίας. Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η μπλε ακτινοβολία από τις οθόνες μπερδεύει τον κιρκάδιο ρυθμό σου, ρίχνει τη μελατονίνη και κάνει τον ύπνο πιο ρηχό. Αυτό σημαίνει ότι ξυπνάς με λιγότερη ενέργεια και πολλές φορές με εκνευρισμό. Κι εκτός από την ακτινοβολία, υπάρχει κι ο συμβολισμός: οι οθόνες σου θυμίζουν δουλειά, ενημερώσεις, ειδήσεις, όλα όσα δεν θες να κουβαλήσεις στο δωμάτιο που προορίζεται για χαλάρωση.

Και αν δεν θέλεις να την αποχωριστείς;

Αν, παρ’ όλα αυτά, η τηλεόραση είναι για σένα must και σου δίνει πραγματικά χαρά, δεν χρειάζεται να την ξεφορτωθείς. Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι για να μειώσεις τις αρνητικές της πλευρές, όπως να την κρύβεις πίσω από έπιπλο ή κουρτίνα όταν δεν τη χρησιμοποιείς, να την τοποθετήσεις πιο μακριά από το κρεβάτι ή να προτιμήσεις μικρότερη οθόνη. Ακόμη, το να την αποσυνδέεις τη νύχτα βοηθάει να μειωθεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε απόλυτο βαθμό. Αν η τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα σε βοηθάει να χαλαρώνεις χωρίς να σε κουράζει, δεν χρειάζεται να νιώθεις τύψεις. Αν όμως νιώθεις ότι χαλάει τον ύπνο σου, γεμίζει τον χώρο ένταση ή μετατρέπει την κρεβατοκάμαρά σου σε μικρό σαλόνι, ίσως αξίζει να ξανασκεφτείς τη θέση της. Στο τέλος της ημέρας –και κυρίως της νύχτας– το δωμάτιο αυτό είναι το καταφύγιό σου. Και η βασική του αποστολή είναι μία: να σε ξεκουράζει πραγματικά.