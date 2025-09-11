Οι λογαριασμοί ρεύματος ανεβαίνουν συνεχώς και όλοι ψάχνουμε τρόπους να τους συγκρατήσουμε. Κι όμως, η πιο ύπουλη σπατάλη μπορεί να μην βρίσκεται ούτε στο κλιματιστικό ούτε στη θέρμανση, αλλά… στην ίδια σου την κουζίνα.

Ο ειδικός ενέργειας Corey Gilgan επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος «ένοχος» είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Όχι όταν ζεσταίνεις το φαγητό, αλλά όταν κάθεται αμέριμνος στην πρίζα. «Λειτουργεί ασταμάτητα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, ακόμα κι αν δεν τον χρησιμοποιείτε», τονίζει.

Ο λόγος; Τα κυκλώματα και η οθόνη του μένουν συνεχώς ενεργά. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «ενέργεια βαμπίρ» ή «phantom load» και, όσο μικρό κι αν φαίνεται, μαζεύεται.

Πόσο κοστίζει τελικά;

Ένας φούρνος μικροκυμάτων σε standby καίει γύρω στα 4 βατ την ώρα. Με απλά λόγια, αυτό φτάνει περίπου τις 35 κιλοβατώρες το χρόνο. Μικρό ποσό, σωστά; Όμως αν προσθέσεις τηλεοράσεις, καφετιέρες, φορτιστές, δέκτες και άλλες συσκευές, μπορεί να δεις μέχρι και 10% παραπάνω στο λογαριασμό σου, χωρίς καν να το συνειδητοποιείς.

Τι μπορείς να κάνεις

Τράβα την πρίζα το βράδυ : Ξεκίνα από τον φούρνο μικροκυμάτων και συνέχισε με μικροσυσκευές που δεν χρειάζονται να είναι συνέχεια σε λειτουργία.



Επένδυσε σε έξυπνα πολύπριζα : Κλείνουν αυτόματα τις συσκευές που μένουν σε κατάσταση αναμονής.



Βάλε έξυπνες πρίζες : Μπορείς να τις προγραμματίσεις να κόβουν το ρεύμα τις ώρες που λείπεις ή κοιμάσαι.



Μικρές κινήσεις, αλλά με πραγματική διαφορά. Γιατί, καμιά φορά, οι μεγαλύτερες οικονομίες κρύβονται στα πιο απλά.