Οι λογαριασμοί ρεύματος ανεβαίνουν συνεχώς και όλοι ψάχνουμε τρόπους να τους συγκρατήσουμε. Κι όμως, η πιο ύπουλη σπατάλη μπορεί να μην βρίσκεται ούτε στο κλιματιστικό ούτε στη θέρμανση, αλλά… στην ίδια σου την κουζίνα.
Ο ειδικός ενέργειας Corey Gilgan επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος «ένοχος» είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Όχι όταν ζεσταίνεις το φαγητό, αλλά όταν κάθεται αμέριμνος στην πρίζα. «Λειτουργεί ασταμάτητα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, ακόμα κι αν δεν τον χρησιμοποιείτε», τονίζει.
Ο λόγος; Τα κυκλώματα και η οθόνη του μένουν συνεχώς ενεργά. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «ενέργεια βαμπίρ» ή «phantom load» και, όσο μικρό κι αν φαίνεται, μαζεύεται.
Πόσο κοστίζει τελικά;
Ένας φούρνος μικροκυμάτων σε standby καίει γύρω στα 4 βατ την ώρα. Με απλά λόγια, αυτό φτάνει περίπου τις 35 κιλοβατώρες το χρόνο. Μικρό ποσό, σωστά; Όμως αν προσθέσεις τηλεοράσεις, καφετιέρες, φορτιστές, δέκτες και άλλες συσκευές, μπορεί να δεις μέχρι και 10% παραπάνω στο λογαριασμό σου, χωρίς καν να το συνειδητοποιείς.
Τι μπορείς να κάνεις
- Τράβα την πρίζα το βράδυ: Ξεκίνα από τον φούρνο μικροκυμάτων και συνέχισε με μικροσυσκευές που δεν χρειάζονται να είναι συνέχεια σε λειτουργία.
- Επένδυσε σε έξυπνα πολύπριζα: Κλείνουν αυτόματα τις συσκευές που μένουν σε κατάσταση αναμονής.
- Βάλε έξυπνες πρίζες: Μπορείς να τις προγραμματίσεις να κόβουν το ρεύμα τις ώρες που λείπεις ή κοιμάσαι.
Μικρές κινήσεις, αλλά με πραγματική διαφορά. Γιατί, καμιά φορά, οι μεγαλύτερες οικονομίες κρύβονται στα πιο απλά.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
